Puuskainen myrsky voi katkaista netin hetkessä – näin nopeasti operaattori reagoi häiriöihin

Loppuviikolle on ennustettu epävakaista säätä, ja erityisesti perjantaille on annettu laaja varoitus voimakkaista tuulenpuuskista. Puuskat voivat nousta jopa 15 metriin sekunnissa, ja ne liittyvät paikoin rankkoihin sadekuuroihin. Yhdistelmä lisää riskiä puiden kaatumisille sekä sähkökatkoille ja sitä kautta myös häiriöille tietoliikenneverkoissa.

Myrskyn vaikutukset voivat näkyä arjessa nopeasti. Yksittäinen puu voi kaatua sähkölinjalle ja katkaista sähköt tukiasemalta, jolloin mobiilidata hidastuu merkittävästi tai voi katketa kokonaan lähialueella. Kun samanaikaisia vikoja syntyy useita, häiriöt voivat ulottua laajemmallekin alueelle.

Mutta mitä tapahtuu kulisseissa silloin, kun yhteys katkeaa?

Häiriö havaitaan sekunneissa ja korjaus alkaa heti

Kun myrsky aiheuttaa vaurion, tieto häiriöstä välittyy DNA:n valvomoon lähes reaaliajassa. Tämän jälkeen käynnistyy nopea selvitystyö, jossa selvitetään häiriön syy, vaurion laajuus ja nopein tapa palauttaa palvelu käyttöön.

”Valtaosa häiriöistä jää asiakkaalta huomaamatta, koska ne saadaan korjattua automaattisesti tai etänä jopa alle minuutissa. Tarvittaessa palveluita ohjataan varmentaville reiteille. Tukiasemat toimivat sähkökatkon aikana akkujen varassa keskimäärin noin kolme tuntia tai jopa pidempään, mikä antaa hyvän puskurin korjaustoimille”, kertoo DNA:n palvelunhallintakeskuksen osastopäällikkö Visa Urpelainen.

Joissain tapauksissa vianmääritys tai -korjaus voi kuitenkin viivästyä. Myrskyn kaatamat puut, ukkoskuurot ja vaikeakulkuinen maasto voivat estää pääsyn vikapaikalle tai hidastaa korjaustöitä merkittävästi.

”Kova tuuli, sade ja ukkonen tekevät kenttätyöstä huomattavasti haastavampaa. Yksittäinen kaapelivaurio tai tukiasemavika voi pahimmillaan kestää useita tunteja tai jopa vuorokauden, jos olosuhteet vaikeuttavat korjaamista. Esimerkiksi varavoiman toimittaminen vikapaikalle on aivan eri asia myrskyssä kuin tyynessä säässä”, Urpelainen sanoo.

Häiriöstä ei tarvitse välittömästi ilmoittaa

Urpelainen muistuttaa, että myrskyn aikana lyhytaikaiset häiriöt ovat tavallisia ja korjautuvat usein itsestään. Vaikka myrskyn aikana älylaite tippuisi verkosta, ei häiriöstä tarvitse välittömästi ilmoittaa. Tämä edusauttaa ilmoitusruuhkan ehkäisemisessä.

”Myrskyssä maltti on valttia. Kannattaa odottaa hetki ja seurata tilannetta, vaikka palvelut eivät toimisikaan. Häiriö on käytännössä aina jo tiedossamme ja korjaustoimenpiteet käynnistetty tässä vaiheessa. Yhteyttä kannattaa ottaa vasta, jos ongelma jatkuu myrskyn laannuttua”, Urpelainen neuvoo.

Ajankohtaista tietoa tilanteesta voi seurata DNA:n häiriötiedotteista verkossa. Vikapalveluun soittamalla saa kuunneltavakseen yleisen häiriötiedotteen, ja vikailmoituksen voi tehdä myös itsepalvelukanavan kautta, jos kiinteä yhteys toimii.

Lahdessa valvotaan koko Suomen yhteyksiä ympäri vuorokauden

DNA:n valvomo sijaitsee Lahdessa, ja se valvoo kaikkia yhtiön palveluja, mobiiliverkkoa, kiinteitä laajakaistayhteyksiä sekä puhelinliikennettä, vuorokauden ympäri. Myrskytilanteissa valvomon merkitys korostuu, sillä samanaikaisia häiriöitä voi syntyä useille alueille yhtä aikaa.

Pitkittyneissä sähkökatkoissa verkon toimintaa turvataan esimerkiksi optimoimalla tukiasemien energiankulutusta. Tämä voi hetkellisesti hidastaa datayhteyksiä, mutta varmistaa kriittisten palvelujen, kuten hätäpuhelujen, toimivuuden.

Samalla tehdään tiivistä yhteistyötä muiden operaattoreiden kanssa.

”Nykyään teemme yhteistyötä huomattavasti tiiviimmin kuin vielä vuosia sitten. Voimme sopia työnjaosta, jotta varavoima ja resurssit saadaan tehokkaasti sinne, missä niitä tarvitaan eniten. Suurhäiriöissä kaikki toimijat ovat samalla puolella”, Urpelainen kertoo.

Varautuminen alkaa jo ennen myrskyä

DNA:n palvelunhallintakeskus seuraa aktiivisesti sääennusteita ja varautuu poikkeuksellisiin sääilmiöihin ennakoivasti yhdessä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Valvomolla on käytössä lisäksi oma kriisijohtamismalli, jota hyödynnetään pari kertaa vuodessa häiriötilanteiden hallintaan. Valmiutta ylläpidetään myös säännöllisellä harjoittelulla.

”Valvomon työ on jatkuvaa varautumista. Tavoitteena on varmistaa palveluiden toimivuus kaikissa tilanteissa. Mitä haastavammat olosuhteet, sitä tärkeämpää on nopea ja järjestelmällinen toiminta”, Urpelainen sanoo.

Lisätietoja medialle:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi