Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 16.6. kokouksen ennakkotiedote

12.6.2026 13:56:13 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

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Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kevätkauden viimeinen kokous pidetään tiistaina 16. kesäkuuta klo 16.15. Kokouksessa käsitellään muun muassa Malmin pelastusaseman sekä lastensuojelun erityisen huolenpidon ja päihdehoidon tilojen uudisrakennusten tarveselvityksiä. Lisäksi asialistalla on Auroran päihdepalvelujen käytössä olevan rakennuksen laajennus.

Malmille uusi pelastusasema

Lautakunnalle esitetään uuden pelastusaseman rakentamista Malmille osoitteeseen Malminkaari 33. Uusi asema korvaisi Malmin lentokenttäalueella sijaitsevan nykyisen aseman, joka puretaan alueen muun rakentamisen tieltä vuoteen 2030 mennessä.

Uusi rakennus on välttämätön pelastustoiminnan nopean toimintakyvyn varmistamiseksi. Tavoitteena on ottaa asema käyttöön keväällä 2029.

Lisätietoa: projektipäällikkö Timo Hilekoski, p. 09 310 31113, timo.hilekoski@hel.fi

Itä-Helsinkiin suunnitellaan uusia tiloja lastensuojelulle

Lautakunnalle esitetään uusien lastensuojelun tilojen rakentamista Itä-Helsinkiin osoitteeseen Itäreimarinkuja 1. Tilat mahdollistaisivat erityisen huolenpidon ja päihdehoidon osastojen keskittämisen samaan kokonaisuuteen vuonna 2030.

Uudet tilat korvaavat Muinaistutkijantie 4:ssä sijaitsevat päihdehoidon tilat sekä Auroran sairaala-alueella rakennuksessa 22 olevat lastensuojelun erityisen huolenpidon tilat. Nykyiset tilat ovat käyttöikänsä päässä, eivätkä ne enää vastaa nykypäivän vaativan toiminnan ja yhteistyön tarpeisiin.

Laitoshoitoa järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Riittävä oma tuotanto turvaa vaativan tason sijaishuollon paikkojen saatavuutta.

Lisätietoa: erityissuunnittelija Karoliina Vihtari, p. 09 310 34612, karoliina.vihtari@hel.fi

Linkit

  1. Kokouksen esityslista liitteineen 
  2. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

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