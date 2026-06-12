Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 15.–18.6.2026: istuntokatsaus
12.6.2026 14:57:10 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentin 15.–18. kesäkuuta pidettävässä täysistunnossa mepit äänestävät EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksen tulleja koskevista säädöksistä, palautuslainsäädännön uudistuksesta, maanviljelijöiden aseman vahvistamisesta ja tekoälysäädöksen yksinkertaistamisesta. Lisäksi mepit keskustelevat EU:n itärajan maiden, kuten Suomen, suojaamisesta Venäjän provokaatioilta drooniuhkien kasvaessa.
- EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimus: lopullinen äänestys tulleista
Tiistaina Euroopan parlamentti äänestä kahdesta säädöksestä, joilla toimeenpannaan EU:n ja Yhdysvaltojen elokuun 2025 kauppasopimuksen tulleja koskevat osat.
- Palautuslainsäädäntö: lopullinen äänestys
Keskiviikkona parlamentti äänestää EU:n paluu- ja palautuslainsäädännön uudistuksesta.
- Kesäkuun EU-huippukokous ja EU:n suhteet Kiinaan
Keskiviikkoaamuna mepit keskustelevat komission ja neuvoston edustajien kanssa odotuksistaan Eurooppa-neuvoston kokoukseen (18.–19.6.) sekä EU:n ja Kiinan suhteista.
- Vuoden 2025 Saharov-palkinnon saaja Andrzej Patšobut puhuu mepeille
Toimittaja Andrzej Patšobut sai Saharov-palkinnon yhdessä georgialaisen Mzia Amaglobelin kanssa vuonna 2025, kun molemmat olivat pidätettyinä. Patšobut vapautettiin huhtikuussa 2026.
- Uudet genomitekniikat
Keskiviikkona parlamentin lopulliseen äänestykseen tulee laki uusista genomitekniikoista (NGT), joilla pyritään mm. lisäämään satomääriä ja vähentämään hyönteismyrkkyjen käyttöä.
- EU:n itärajan maiden suojaaminen Venäjän provokaatioilta
Täysistunnossa keskustellaan tiistaina EU:n turvallisuuden ja itsemääräämisoikeuden varmistamisesta tilanteessa, jossa drooniuhat Venäjältä ovat kasvaneet.
- Digitaalinen itsemääräämisoikeus
Tiistaina mepit keskustelevat komission kanssa EU:n uudesta teknologisen itsemääräämisoikeuden paketista ja mahdollisista tulevista toimista.
- Tekoälysäädös: yksinkertaistamistoimia ja kielto keinotekoisille alastonkuville
Parlamentti äänestää tekoälysäädöksen muutoksista, joilla helpotetaan säädöksen soveltamista ja lykätään tiettyjä velvoitteita. Samalla kielletään deepfake-alastonkuvia luovat sovellukset.
- Uudet toimenpiteet maanviljelijöiden aseman vahvistamiseksi
Tiistaina parlamentti äänestää uudistuksista, joilla pyritään vahvistamaan viljelijöiden asemaa ruokaketjussa.
- Muita aiheita
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Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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