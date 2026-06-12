Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 15.–18.6.2026: istuntokatsaus

12.6.2026 14:57:10 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

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Euroopan parlamentin 15.–18. kesäkuuta pidettävässä täysistunnossa mepit äänestävät EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksen tulleja koskevista säädöksistä, palautuslainsäädännön uudistuksesta, maanviljelijöiden aseman vahvistamisesta ja tekoälysäädöksen yksinkertaistamisesta. Lisäksi mepit keskustelevat EU:n itärajan maiden, kuten Suomen, suojaamisesta Venäjän provokaatioilta drooniuhkien kasvaessa.

© European Union, 2018

Avainsanat

kauppasopimuspalautuslainsäädäntötekoälysäädösmaanviljelijätitärajatäysistuntoeuroopan parlamentti

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