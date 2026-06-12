Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 15.–18.6.2026: istuntokatsaus

Tiistaina Euroopan parlamentti äänestä kahdesta säädöksestä, joilla toimeenpannaan EU:n ja Yhdysvaltojen elokuun 2025 kauppasopimuksen tulleja koskevat osat.

Keskiviikkona parlamentti äänestää EU:n paluu- ja palautuslainsäädännön uudistuksesta.

Keskiviikkoaamuna mepit keskustelevat komission ja neuvoston edustajien kanssa odotuksistaan Eurooppa-neuvoston kokoukseen (18.–19.6.) sekä EU:n ja Kiinan suhteista.