MTV yhdistää kaupalliset toimintonsa kasvun vauhdittamiseksi
12.6.2026 14:56:21 EEST | MTV Oy | Tiedote
MTV uudistaa kaupallista organisaatiotaan kokoamalla mainos- ja kuluttajaliiketoiminnan sekä operaattori- ja kumppanimyynnin yhdeksi kaupalliseksi yksiköksi.
MTV:n uudistusten tavoitteena on vauhdittaa yrityksen kasvua ja vahvistaa MTV:n kykyä hyödyntää sisältöjensä, palveluidensa ja kumppanuuksiensa kaupallista potentiaalia. Uuteen yksikköön yhdistyvät MTV:n mainosmyynti, kuluttajaliiketoiminta sekä operaattori- ja kumppanimyynti.
Uuden kaupallisen yksikön johtajaksi on nimitetty Markus Illukka. Nimitys astuu voimaan välittömästi. Illukka on toiminut MTV:llä useissa keskeisissä tehtävissä. Hän on muun muassa vastannut MTV:n ja Ruotsin TV4:n strategiatyöstä ja strategisista kumppanuuksista.
”Uuden kaupallisen yksikön tehtävänä on kehittää ja vahvistaa MTV:n kaupallista liiketoimintaa, siten edistää MTV:n liikevaihdon kasvua ja entistä yhtenäisempiä toimintatapoja markkinassa. Kun kaupalliset toiminnot, jakelu ja kumppanuudet toimivat tiiviimmin yhdessä, pystymme hyödyntämään koko potentiaalimme paremmin ja vastaamaan markkinan murrokseen entistä nopeammin”, kuvaa uuteen tehtävään nimitetty Markus Illukka.
"Olemme viime vuosina vahvistaneet asemaamme markkinassa, kasvattaneet katselua ja parantaneet kannattavuuttamme. Haluamme toimia kaupallisesti aiempaa yhtenäisemmin ja varmistaa kannattavan liiketoiminnan kasvun. Markus on ollut merkittävässä roolissa useissa strategisissa kaupallisissa hankkeissa Suomessa ja Ruotsissa, ja hänellä on erinomaiset edellytykset rakentaa MTV:n kaupallista kasvua tulevina vuosina”, MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen sanoo.
Uudistusten myötä MTV:n mainosliiketoiminnasta vastannut kaupallinen johtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsen Sauli Asikainen jättää MTV:n alkusyksystä. MTV kiittää Asikaista hänen merkittävästä panoksestaan yhtiön kehittämisessä.
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Yhteyshenkilöt
Tea SiikonenHead of Corporate Communications & ResponsibilityMTV OyPuh:0405395498tea.siikonen@mtv.fi
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