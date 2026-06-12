Lonkkamurtumat vähentyneet Varsinais-Suomessa
12.6.2026 15:03:19 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Lonkkamurtumien vähentämiseksi on tehty Varsinais-Suomessa järjestelmällistä työtä. Murtumien määrä lähti hyvinvointialueella laskuun. Lonkkamurtumat ovat yhteiskunnalle kalliita hoitaa ja pahimmillaan ne heikentävät ikääntyneen toimintakykyä pysyvästi.
Varsinais-Suomessa lonkkamurtumien määrä oli vuodesta 2020 lähtien kasvava, mutta viime vuonna niiden määrä lähti laskuun. Kun lonkkamurtumia vuonna 2024 oli 788, viime vuonna niitä oli 53 vähemmän eli 735.
– Hyvinvointialueen asukaslukuun suhteutettuna luku saattaa kuulostaa pieneltä, mutta rahaksi muutettuna muutos on merkittävä, sanoo erityisasiantuntija Sari Sirkelä Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä.
Yhden lonkkamurtuman kustannukset ovat ensimmäisen hoitovuoden aikana 30 000 euroa eli 53 murtumaa vähemmän tarkoittaa rahassa yli 1,5 miljoonan euron säästöä. Lonkkamurtuman kustannukset nousevat vielä paljon korkeammiksi, jos sen seurauksena ikääntynyt tarvitsee hoiva- tai asumispalvelua.
– Inhimillisen kärsimyksen väheneminen on vielä tärkeämpää kuin rahalliset säästöt. Lonkkamurtumat heikentävät potilaan toimintakykyä ja lisäävät avun tarvetta. Pahimmillaan ikääntynyt ei kuntoudu enää kotikuntoiseksi murtuman jälkeen, Sirkelä sanoo.
Tavoitteena vähentää kaatumisia mahdollisimman tehokkaasti
Varhassa otettiin viime syksynä käyttöön uusi kaatumisen ehkäisyn toimintamalli. Siinä kaatumisriskiä kartoitetaan järjestelmällisesti eri palveluissa, joissa yli 65-vuotiaita asiakkaita kohdataan.
Kaatumisen riski kasvaa iän myötä, mutta suuri osa kaatumisista olisi silti estettävissä. Tyypillisimmät syyt kaatumisiin ovat liikkumattomuudesta johtuva toimintakyvyn ja lihaskunnon lasku ja ympäristötekijät kuten se, että koti ei ole riittävän esteetön.
– Jos on huolta omasta tai läheisen liikkumisesta, kaatumisen riskitekijöistä tai kokee kaatumispelkoa, kannattaa asia ottaa puheeksi ammattilaisen kanssa esimerkiksi omalla terveysasemalla tai kotihoidon työntekijän kanssa, Sirkelä vinkkaa.
Varha oli mukana Ikäinstituutin koordinoimassa, juuri päättyneessä, Voimaa vanhuuteen -hankkeessa (linkki). Siinä iäkkäiden liikkumista ja toimintakykyä edistettiin kolmen vuoden ajan laajassa yhteistyössä Varhan, kuntien ja järjestöjen kanssa. Hankkeessa luodut palvelupolut kytketään osaksi Varhan kaatumisen ehkäisyn toimintamallia.
– Ikääntynyt voi tehdä itse paljon kaatumisen ennaltaehkäisemiseksi. Kesän helteet voivat vaikeuttaa liikkumista, mutta olisi hyvä pysyä silti aktiivisena. Riittävä nesteytys ja proteiinin saanti on tärkeä turvata, Sirkelä painottaa.
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Yhteyshenkilöt
Sari Sirkeläerityisasiantuntija, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenEgentliga Finlands välfärdsområdePuh:050 523 6071sari.sirkela@varha.fi
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Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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