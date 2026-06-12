Suuren valiokunnan sd-edustajat: Hallitus vie alkoholilakia eteenpäin ilman EU-oikeudellista varmuutta – suuren valiokunnan enemmistö sulki asiantuntijat ulos

Suuren valiokunnan sd-edustajat korostavat, että alkoholilain vaikutuksia kansanterveyteen, verotuloihin ja Alkon asemaan on seurattava. Edustajat pitävät ongelmallisena, ettei valiokunta saanut kuultavakseen EU-oikeuden asiantuntijoita, joiden arvioihin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö perustuu. Kaikki sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemat EU-oikeuden asiantuntijat ovat olleet yksimielisiä siitä, että notifioinnin tarkoituksena on varmistaa lain EU-oikeudenmukaisuus jo valmisteluvaiheessa eikä tätä velvoitetta voida sivuuttaa.

– Suuren valiokunnan olisi tullut kuulla samoja asiantuntijoita, joiden lausuntoihin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö perustuu. Nyt valiokunnalta evättiin mahdollisuus arvioida asiaa samalla tietopohjalla, kansanedustaja, suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri sanoo.

– Kaikki sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemat EU-oikeuden asiantuntijat ovat pitäneet notifiointia keskeisenä osana lainmukaista valmistelua. Hallitus ei voi valita, mitä EU-oikeuden velvoitteita se noudattaa ja mitä ei, Kumpula-Natri korostaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta teki mietintöönsä merkittäviä muutoksia hallituksen alkuperäiseen esitykseen. Valiokunta linjasi, että alkoholin etämyyntiin sovelletaan samoja alkoholipitoisuusrajoja kuin kotimaiseen vähittäismyyntiin eikä Alkon yksinoikeusjärjestelmää saa kiertää etämyynnin kautta. Tämän vuoksi hallituksen esittämä vahvempien alkoholijuomien etämyyntimahdollisuus poistettiin.

Suuren valiokunnan opposition sd-edustajat korostavat, että alkoholilain muutoksia ei voida arvioida pelkästään markkinoiden tai kuluttajien näkökulmasta.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tärkein linjaus oli kansanterveyden suojeleminen ja suomalaisen alkoholijärjestelmän johdonmukaisuuden säilyttäminen. Etämyyntiä ei pidä käyttää väylänä kiertää niitä rajoituksia, joita kotimaiselle vähittäismyynnille asetetaan, kansanedustaja Jani Kokko toteaa.

– Alkoholin saatavuuden lisäämisellä on aina vaikutuksia kansanterveyteen. Siksi muutoksia tulee arvioida huolellisesti eikä kiirehtiä eteenpäin tilanteessa, jossa EU-oikeudellinen arviointi on kesken, kansanedustaja Helena Marttila muistuttaa.

Suuren valiokunnan sd-edustajat nostavat esiin myös verotuloihin liittyvät riskit. Valtiovarainvaliokunta esitti yksimielisesti lausunnossaan toimia veronkierron ehkäisemiseksi, muun muassa ilmoitusvelvollisuutta ulkomaisille etämyyjille sekä järjestelmää, jolla estettäisiin sellaisten alkoholilähetysten luovuttaminen, joista puuttuvat tarvittavat verotiedot.

– Valtiovarainvaliokunta oli asiassa yksimielinen. Verovälttelyyn on puututtava tehokkaasti ennen kuin etämyyntiä laajennetaan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan maksamatta jäävien alkoholiverojen ja juomapakkausverojen määrä voi olla vuosittain jopa 61–285 miljoonaa euroa. Kyse ei ole pienestä yksityiskohdasta vaan merkittävistä verotuloista suomalaiselle yhteiskunnalle, sd-edustajat painottavat.

– Jos hallitus haluaa avata alkoholin etämyyntiä, sen on samalla huolehdittava siitä, että verot maksetaan Suomeen. Veronmaksajilla on oikeus odottaa, että lainsäädäntö valmistellaan huolellisesti ja verovälttely estetään tehokkaasti, edustajat alleviivaavat.

– Hallituksen tapa sivuuttaa sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistön että valtiovarainvaliokunnan yksimielisesti esittämät muutokset on poikkeuksellinen. Näin merkittävää lakimuutosta ei tule viedä eteenpäin ilman asianmukaista EU-oikeudellista arviointia ja vaikutusten selvittämistä, toteaa edustaja Kumpula-Natri.

– Kyse on oikeusvaltioperiaatteesta. EU notifiointivelvoitteiden tarkoituksena on ehkäistä tilanteet, joissa jäsenvaltio säätää sisämarkkinoihin vaikuttavaa lainsäädäntöä ilman ennakollista arviointia. Tätä menettelyä ei pidä ohittaa poliittisista syistä, Kumpula-Natri päättää.