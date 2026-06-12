HUS ulkoistaa kiinteistöpalvelunsa
12.6.2026 15:39:00 EEST | HUS | Tiedote
HUSin yhtymähallitus päätti 12.6.2026 kokouksessaan kiinteistöpalveluiden ulkoistuksesta.
HUSin yhtymähallitus päätti 12.6.2026 kiinteistöpalveluiden ulkoistuksesta ja HUS Kiinteistöpalvelut Oy:n koko osakekannan myynnistä ISS Palvelut Oy:lle. Osakkeiden myyntihinta on 8 miljoonaa euroa.
Konserniin jäävä toiminta ja noin 25 henkilöä siirretään yhtiöstä HUS-yhtymään ennen kaupan täytäntöönpanoa. Ulkoistettavan henkilöstön määrä on noin 175 henkilöä.
Yhtymähallitus päätti 12.5.2025 kiinteistöpalveluiden ulkoistuksen ja HUS Kiinteistöpalvelut Oy:n osakkeiden myynnin käynnistämisestä.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
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