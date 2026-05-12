SDP Uusimaa

HUS-yhtymähallituksen SDP-ryhmä vastusti kiinteistöpalveluiden ulkoistamista

12.6.2026 16:06:18 EEST | SDP Uusimaa | Tiedote

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HUS-yhtymähallitus käsitteli tänään 12.6.2026 kiinteistöpalveluiden hankintaa ja HUS Kiinteistöpalvelut Oy:n osakkeiden myyntiä. SDP:n ryhmä esitti vasemmiston ryhmän kannattamana asian hylkäämistä, mutta esitys hävisi äänestyksessä.

Kuva viidestä henkilöstä, jotka seisovat vierekkäin. Taustalla on punainen seinä.
HUS-yhtymähallituksen sosialidemokraattiset edustajat

Yhtymähallitus on aiemmin 12.5.2025 päättänyt käynnistää hankintamenettelyn kiinteistöpalvelujen hankinnasta ja siitä, että HUS Kiinteistöpalvelut Oy:n osakkeet myydään tarjouskilpailun voittajalle.

SDP esitti myös, että ulkoistuksen toimeenpanossa HUS-yhtymän hankintakriteereissä vaaditaan, että palvelun tarjoaja ei ole syyllistynyt tai käy oikeutta palkkavarkauden tai työperäisen hyväksikäytön takia, että palvelun tarjoaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä, ja että palvelun tarjoaja sitoutuu tarkastamaan myös alihankkijoidensa vastaavan noudattamisen. Myös tämä esitys hävisi äänin 10–7.

”Päätös on harmillinen. HUSin, jos kenen, pitäisi suurena työnantajana näyttää esimerkkiä ja edistää alihankintaketjujen läpinäkyvyyttä. On fakta, että Suomessa työmarkkinoilla on työperäistä hyväksikäyttöä ja siksi haluamme kiinnittää erityistä huomiota sen kitkemiseen.” toteaa Aino Laine, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja ja SDP:n ryhmäpuheenjohtaja.

HUS yhtymähallituksen SDP:n ja vasemmiston ryhmät katsovat, että ulkoistuksesta saatava säästö perustuu työntekijöiden heikentyviin työehtoihin, eikä myyntiä siksi tule hyväksyä. Kiinteistöpalvelualalla on riski työperäiseen hyväksikäyttöön, ja toivovat edellä mainittujen hankintakriteerien sisällyttämistä ulkoistuksen toimeenpanoon.

Lisätietoja antaa HUS yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine, aino@ainolaine.fi

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Yhteyshenkilöt

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Kuva viidestä henkilöstä, jotka seisovat vierekkäin. Taustalla on punainen seinä.
HUS-yhtymähallituksen sosialidemokraattiset edustajat
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