Mai Kivelä ja Pia Lohikoski: Kokoomuksen viinanhimo sai oikeistohallituksen sekaisin
12.6.2026 16:16:29 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustajat Mai Kivelä ja Pia Lohkikoski pitävät alkoholin kotiinkuljetuksen vapauttamista vääränä arvovalintana aikana, jolloin köyhyys ja sosiaaliset ongelmat kärjistyvät oikeistohallituksen politiikan seurauksena.
– Kokoomuksen viinanhimo sai oikeistohallituksen sekaisin, eivätkä hallituspuolueiden rivit pysyneet kasassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistö katsoi perustellusti, että alkoholin etämyynnille ja kotiinkuljetukselle tarvitaan vastuulliset pelisäännöt. Nyt valiokunnan kanta tuli kuitenkin jyrätyksi, Kivelä sanoo.
Eduskunnan suuri valiokunta päätti tänään äänin 14-11 kannattaa hallituksen esitystä alkuperäisessä muodossa, joka sallii jopa 80-prosenttisten alkoholijuomien kotiin toimittamisen. Kivelä ja Lohikoski pitävät erikoisena sitä, että suuri valiokunta päätti asiasta ilman ainoatakaan asiantuntijakuulemista, eikä esimerkiksi lisääntyvän etämyynnin aiheuttamia verotulomenetyksiä ole arvioitu riittävästi.
– Samalla kun työttömyys, köyhyys, lähisuhdeväkivalta ja monet sosiaaliset ongelmat yleistyvät Orpon hallituksen poliittisten valintojen myötä, kokoomuksen kärkiprioriteetti näyttää olevan alkoholin saatavuuden maksimaalinen lisääminen. Epäselväksi on jäänyt se, mitä ongelmaa tällä politiikalla pyritään ratkaisemaan, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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