Kokoomuksen Wallinheimo: 17 vuotta ilman korotusta – hallitus nostaa liikunta- ja kulttuuriedun arvoa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009
13.6.2026 09:49:44 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Orpon hallitus esittää työnantajan tarjoaman verovapaan liikunta- ja kulttuuriedun enimmäismäärän nostamista 400 eurosta 540 euroon. Liikunta- ja kulttuuriedun arvoa ei ole korotettu sitten vuoden 2009. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan korotus vahvistaa suomalaisten hyvinvointia, lisää osallistumista harrastuksiin ja tukee samalla tapahtuma-alaa sekä kotimaista palvelutaloutta. Muutosta on tarkoitus soveltaa takautuvasti vuoden 2026 alusta.
– Liikunta- ja kulttuuriedun arvoa ei ole korotettu sitten vuoden 2009 ja sen arvo on jäänyt jälkeen yleisestä hintakehityksestä. Oli jo korkea aika nostaa edun arvoa. Korotus tarkoittaa käytännössä sitä, että työnantaja voi tukea työntekijän harrastuksia ja kulttuurikäyntejä jopa 140 euroa nykyistä enemmän vuodessa verovapaasti, Wallinheimo sanoo.
Hallituksen esitys osuu Wallinheimon mukaan aikaan, jossa suomalaiset tarvitsevat lisää iloa ja elämyksiä, ja tapahtuma-ala lisää kysyntää.
– Tapahtumat ovat kasvava elinkeino, työllistäjä ja elinvoimatekijä. Kun useammalla suomalaisella on mahdollisuus käyttää etuaan konserttilippuihin, urheilutapahtumiin, festivaaleihin tai harrastuksiin, hyöty näkyy suoraan kotimaisessa kysynnässä. Jokainen tapahtumalippu tuo työtä esiintyjille, järjestäjille, turvallisuusalan ammattilaisille, ravintoloille, hotelleille, kuljetuksille ja monelle muulle toimijalle, Wallinheimo sanoo.
Wallinheimo muistuttaa, että hallitus on jo aiemmin tarttunut tapahtuma-alan arkea vaikeuttavaan sääntelyyn. Hänen mukaansa liikunta- ja kulttuuriedun korotus täydentää tätä linjaa.
– Olemme keventämässä tapahtumajärjestäjien hallinnollista taakkaa ja nyt vahvistamme myös ihmisten mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin, Wallinheimo sanoo.
Luontoharrastukset mukaan edun piiriin
Hallitus esittää samalla, että liikunta- ja kulttuurietu laajenisi jatkossa myös luontoharrastuksiin, kuten kalastukseen ja metsästykseen. Wallinheimon mukaan tämä on tärkeä lisä etenkin maakuntien ja erilaisten harrastajaryhmien kannalta.
– Liikkumattomuus, yksinäisyys ja heikentynyt jaksaminen maksavat Suomelle vuosittain miljardeja euroja. Siksi kaikki keinot, jotka kannustavat ihmisiä liikkumaan, harrastamaan ja osallistumaan yhteiseen tekemiseen, ovat myös investointeja Suomen tulevaisuuteen. Tämä päätös antaa työnantajille entistä paremman työkalun tukea työntekijöiden jaksamista ja samalla vauhdittaa kotimaista palvelukysyntää, Wallinheimo päättää.
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Yhteyshenkilöt
Sinuhe WallinheimoKansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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