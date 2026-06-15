Historiallinen päivä - Swype aloitti ruokakuljetukset Pääkaupunkiseudulla kokonaan palkatulla lähettiverkostolla

15. kesäkuuta 2026 merkitsi uutta lukua Suomen ruokalähettimarkkinoilla. Kotimainen vuonna 2023 perustettu tilausalusta Swype käynnisti kauan odotetut omat lähettikuljetuksensa Pääkaupunkiseudulla.

Swype on Suomen ensimmäinen toimija, joka tarjoaa kaikille läheteilleen vakituisen työsuhteen turvaverkkoineen. Kansainvälisen jättiläisen Foodoran vetäytyminen Suomesta loi markkinoille tyhjiön, jonka kotimainen haastaja aikoo nyt täyttää aggressiivisella laajentumisellaan. Alusta on jo tähän mennessä käsitellyt yli 150 000 tilausta, ja siinä on mukana noin 250 ravintolaa.

Kuljetukset alkoivat Pääkapunkiseudulla

Swype aloitti kuljetukset noin 80 vakituiseen työsuhteeseen palkatulla lähetillä Pääkaupunkiseudulla, painottuen Helsinkiin. Ajankohta on yhtiön mukaan valittu tarkkaan, sillä kokemuksen perusteella keskikesä on vuoden hiljaisinta aikaa. Tämä antaa toiminnalle hengitystilaa alussa, jotta yhtiö voi rauhassa varmistaa kuljetusten sujuvan hyvin.

Suunnitelmissa on kuitenkin aggressiivinen laajentuminen, ensin Suomen isoimpiin kaupunkeihin kuten Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio ja Lahti. Näissä kaupungeissa voi odottaa näkevänsä Swype-laukkuja ja autoja liikenteessä vuoden 2026 lopusta. Maanlaajuista toimintaa yhtiö toivoo saavuttavansa vuoden 2027 kesään mennessä.

“Haluamme näyttää, että tämä on mahdollista”

Ruokatoimitusten markkina koki Suomessa rajun mullistuksen Foodoran lopetettua toimintansa, mikä jätti Woltin lähes yksinvaltiaan asemaan. Swype hyppäsi markkinarakoon ryminällä, ja yhtiö haluaa nyt näyttää perinteisille alustajäteille uutta suuntaa.

Yhtiön johdosta painotetaan, että sijoittajarahalla poljetun ”lähes ilmaisen” kotiinkuljetuksen aikakausi on tulossa tiensä päähän. Kuljetusala on mahdollista järjestää niin, että kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

- Haluamme näyttää, että ruoka on mahdollista kuljettaa kotiovelle reilusti. Työntekijän ei tarvitse kantaa kaikkea riskiä yrityksen puolesta, kertoo toimitusjohtaja Casper Nordman.

Hallituksen puheenjohtaja Ranza Diven korostaa myös, ettei loppulaskun maksajaksi pitäisi joutua ravintola yksin. Liiketoimintaa täytyy rakentaa niin, että kuljettamisesta syntyvät kulut jakautuvat mahdollisimman tasaisesti yhtiön, ravintolan ja tilaajan välillä, samalla kun kuljettajalle voidaan tarjota reilu työpaikka ja asianmukainen korvaus tehdystä työstä.

Ketjussa on neljä lenkkiä: Swype, ravintola, kuluttaja ja kuljettaja. Swype ylläpitää ja kehittää palvelua, ravintola valmistaa ruoan, kuluttaja tekee valinnan tilaamalla kotimaisen vaihtoehdon kautta ja kuljettaja toimittaa ruoan ylpeästi perille. Kun jokaisella on oma selkeä roolinsa ja kustannukset jakautuvat järkevästi, kenenkään ei tarvitse kantaa kohtuutonta taakkaa. Juuri siinä se reiluus on, Diven sanoo.

“Tuntipalkka vai provisio?”

Swype on nyt tärkeässä roolissa lähettien työsopimuksen sisällön luomisessa joka kestää tulevaisuudessakin, ja kertoo olleensa tiiviissä keskustelussa sekä itse lähettien että mm. Palvelualojen ammattiliitto PAM kanssa. Lähettien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yhtiö on todennut että suurin osa läheteistä eivät tällä hetkellä arvosta kiinteään tuntipalkkaan pohjautuvaa sopimusta, vaan toivovat perinteisen mallin mukaisesti vapautta ja mahdollisuutta valita hoidettavat ruokakuljetukset itse.

Yritys on sen myötä päättänyt aloittaa kuljetustoimintansa provisiopohjaisella työsopimuksella, joka tarjoaa mahdollisuuden jättää tarjottua kuljetusta hyväksymättä - samalla kun se kerryttää loma-, ja kilometrikorvausta hoidettujen kuljetusten osalta. Työsopimus sisältää myös sairaus-, ja eläke-vakuutuksen sekä muut työntekijän turvaverkot.

Samaan hengenvetoon yritys kuitenkin viestii, että luonnollisin ratkaisu lähettien tulotason turvaamiseksi olisi tuntipalkkaan perustuva sopimus, mutta se vaatii vielä koko alalta tottumista siihen että ruokalähetit toimivat työntekijöinä, eivät itsenäisinä yrittäjinä.

Keskustelujen pohjalta Swypen tänään aloittava toiminta nojaa siis malliin, joka yhdistää vapauden ja työntekijän turvan:

Kuljetustoiminta alkaa provisiopohjaisella työsopimuksella, mikä säilyttää läheteille vapauden valita hoidettavat kuljetukset itse.

Hoidetut kuljetukset kerryttävät läheteille loma- ja kilometrikorvausta.

Työsopimus takaa läheteille työntekijän turvaverkot, kuten sairaus- ja eläkevakuutuksen.

Täysipäiväiseksi pyrkiville läheteille tarjotaan kokemuksen perusteella tuntipohjaisia sopimuksia toiminnan laajentuessa

“Miten se voi olla kannattavaa?”

Vuosien varrella on maailmalla mietitty, miten ruoan kuljettamisesta voi saada kannattavaksi kun Woltin emoyhtiö, amerikkalainen Doordash ilmoitti ensimmäinen tuloksellisen vuoden vasta 2024.

Swype on kuitenkin pystynyt näyttämään sen, että kun rakentaa koko kuluketjun alusta saakka uuden mallin perusteella niin on mahdollista optimoidun kuljetusketjun ja liiketoiminnan avulla saada ensimmäisestäkin kuljetuksesta kannattavan.

“Swype tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta”

Ensimmäisten allekirjoittaneiden joukossa ovat vakiintuneet ruokalähetit Saidur ja Fayez. Saidurin mukaan eniten kiinnostaa mahdollisuus maksettuun vuosilomaan ja työsuhteen tuomat edut. Fayez taas korostaa kotimaisuuden tärkeyttä:

- Ei tunnu oikealta että muiden alustojen käytöstä syntynyt raha valuu käytännössä ulkomaille. Olisi parempi jos koko tuotto jäisi Suomeen.

Saidur aloittaa kuljetukset omalla sähköautolla, jonka käytöstä Swype maksaa asiaankuuluvat kilometrikorvaukset jokaisesta hoidetusta tehtävästä. Yhtiön mukaan tavoitteisiin kuuluu myös ympäristöystävällisyys ja kuljetus Suomessa tuotetulla energialla.

Fayez aikoo hoitaa ruokakuljetustehtävät jatkossakin omalla sähköpyörällä Helsingin keskustassa.

Kova hintakilpailu edessä

Vaikka yhtiö on viestinnässään kertonut, että kotiinkuljetuksista on varauduttava maksamaan sen asiaankuuluvan hinnan, ei yhtiön mukaan tarkoitus ole esittäytyä kalliimpana vaihtoehtona. Ravintoloiden kanssa on onnistuttu sopimaan sellaisia komissiotasoja, jotka mahdollistavat sekä hyvät tarjoukset että bonuskannattimet alustalla - parantaen Swypen kilpailukykyä kuluttajamarkkinoilla merkittävästi.

Tarkoitus on saavuttaa tilanne, jossa ravintolat kokevat palvelun olevan sen verran edullinen, että haluavat omasta aloitteesta luoda alustalle tarjouksia, verrattuna perinteisiin alustoihin missä alusta on itse isoimmassa roolissa tarjouksen määrittäjänä.

Fakta: Swype Tilausalusta

Tausta: Helpponetti Oy:n perustama alusta, aloitettu 2023

Toiminta: Kotimainen ruoan tilaus- ja toimitusjärjestelmä

Ravintoloita alustalla: n. 250 ravintolaa

Kuljetukset: Lähettikuljetukset 15.6.2026 lähtien

Alue: Koko Suomi, alkaen pääkaupunkiseudulta

Saidurin ja Fayezin nimet ovat juttua varten muutettuja