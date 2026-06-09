Jani Perttunen A-Insinöörien siltayksikön johtoon – ”Betonisiltaa kauniimpaa ei olekaan”
16.6.2026 09:37:00 EEST | A-Insinöörit Oy | Tiedote
DI Jani Perttunen on nimitetty A-Insinöörien silta- ja taitorakenneyksikön uudeksi yksikönjohtajaksi Tampereelle. Perttunen siirtyy A-Insinööreihin Swecosta, missä hän on aiemmin vastannut siltaosastosta.
Diplomi-insinööri Jani Perttunen, 44, aloittaa A-Insinöörien silta- ja taitorakenneyksikön johtajana Tampereella 1.8.2026 alkaen. Perttunen on aiemmin toiminut Swecossa projektinjohtajana, ja sitä ennen siltaosaston sekä siltojen erikoistarkastuksiin keskittyneen yksikön osastopäällikkönä.
A-Insinööreissä Jani Perttunen ottaa vastuulleen 40:n Espoossa ja Tampereella työskentelevän asiantuntijan yksikön, joka on tunnettu palkituista silloista ja vaativien siltakorjausten asiantuntijana. Pitkäaikainen yksikönjohtaja Harri Kallio jatkaa projektitehtävissä suunnittelujohtajana sekä yksikön varajohtajana.
– A-Insinöörit on ollut siltasuunnittelun ja ylläpidon ykkösnimiä siitä alkaen, kun olen itse alalla aloittanut. Tuntuu, että nyt ollaan taas tekemässä kaulaa kilpailijoihin. On hienoa hypätä mukaan näin taitavaan porukkaan, Jani Perttunen toteaa.
– Janilla on vankka 20 vuoden kokemus siltojen ylläpidosta, kunnostuksista ja asiakkuuksista, joiden rooli infrarakentamisessa korostuu koko ajan. Saamme hänestä kokeneen, siltaosaamista korkealle arvostavan liiketoimintayksikön vetäjän ja varmaotteisen vahvistuksen elinkaaripalvelujemme kehittämiseen, toimialajohtaja Vesa Järvinen sanoo.
Siltojen suunnittelun ja korjaamisen osaamista A-Insinööreissä on silta- ja taitorakenneyksikön Tampereen ja Espoon toimipaikkojen lisäksi myös Oulun silta- ja vesirakenneyksikössä. Ajankohtaisia A-Insinöörien siltakohteita ovat mm. pian valmistuvat Hailuodon kiinteän yhteyteen kuuluva Huikun silta Oulussa sekä Erkkilän uusi silta Tampereen ytimessä, Louhunsalmen riippusillan vaurioiden korjaaminen Jyväskylässä ja Syrjäsalmen ratasillan uusiminen Kiteellä.
Suomen vanheneva siltakanta vaatii oikea-aikaisia toimia
Uuden yksikönjohtajan Jani Perttusen omaa ydinosaamista ovat betonisiltojen ja muiden taitorakenteiden tarkastukset, kuntotutkimukset sekä korjaushankkeet, ja hänellä on taitorakenteiden päätarkastajan pätevyys.
– Hyväkuntoista betonisiltaa kauniimpaa ei olekaan. Maanteillä näkyy kuitenkin paljon siltakantaa, josta jo päällepäin katsoen on ilmeistä, että korjaamiseen olisi tarvetta. Me pyrimme asiantuntijoina edesauttamaan sitä, että sillat onnistutaan korjaamaan oikea-aikaisesti, silloin kun ne vielä ovat parhaiten korjattavissa, Perttunen sanoo.
Hänen mukaansa melkein kaikki rakenteet olisivat korjattavissa ja vahvennettavissa nykyvaatimusten mukaisia kuormia varten, mutta taloudelliset syyt asettavat rajoitteita. Perttusen työuran suosikkikohteita yhdistää kaksi tekijää: tekninen vaativuus ja kiinnostava historia.
– Aunessilta Teiskossa on yli sadan vuoden takaa peräisin oleva graniittinen holvisilta ja historian tunteville todella mielenkiintoinen. Imatran koskisillan erikoistarkastus oli sekin huikea projekti. 1800-luvun puolella rakennetun ja useampaan kertaan korjatun, kivitukisen teräsbetoniholvisillan erikoistarkastus piti koskinäytöksen ajaksi keskeyttää, ja nosturien päältä katseltiin, miten vesimassat avautuivat Imatrankosken uomaan, Perttunen kertoo.
Yhteyshenkilöt
Jani Perttunen, 1.8.2026 alkaen yksikönjohtaja, silta- ja taitorakenteet, A-Insinöörit
puh. 045 7875 8377
Vesa Järvinen, toimialajohtaja, yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu, A-Insinöörit
puh. 040 652 9898
vesa.jarvinen@ains.fi
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Tietoa julkaisijasta
A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton rakennetun ympäristön konsultti- ja suunnitteluyhtiö. 1 400 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin kaikki suunnittelun ja projektijohtamisen palvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Konsernimme kuuluu arkkitehtitoimisto ONE Architects. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.
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