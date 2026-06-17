Saamelaisalueen koulutuskeskuksen uusi opetusteurastamo Njalla on noussut harjakorkeuteen
17.6.2026 10:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen (SAKK) Opetusteurastamon uudisrakennushankkeen rakennustyöt Inarissa käynnistyivät syyskuussa 2025, ja työmaalla vietetään tänään perinteisiä harjannostajaisia. Rakennustyöt valmistuvat arvion mukaan alkuvuodesta 2027. Hankkeen rakennuttajana toimii valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt ja rakennus- ja pääurakoitsijana RovaLappi Rakennus Oy. Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa UKI Arkkitehdit.
Noin 1 000 bruttoneliömetrin suuruinen uudisrakennus on noussut harjaansa, ja työmaalla viimeistellään runkovaihetta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta 7 miljoonaa euroa.
”Rakentamisen aikainen yhteistyö ja työntekijöiden työturvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä hankkeen etenemisen ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamisen kannalta. Sääolot ovat olleet ajoittain haasteelliset, mutta työmaalla on onnistuttu kirimään kiinni aikatauluun syntynyttä viivettä,” Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Miikka Teppo sanoo.
Koulutuskeskuksen toiminnot keskitetään Inarin kirkonkylälle
Uusi opetusteurastamo korvaa vanhentuneet tilat ja on viimeinen vaihe koulutuskeskuksen toimintojen keskittämisessä Inarin kirkonkylän läheisyyteen. Aiemmin on uudistettu pääkoulun tiloja ja rakennettu opiskelija-asuntola. Uudet tilat sijoittuvat Kaamasentien varrelle kirkonkylän pohjoispuolelle. Ne parantavat opetuksen edellytyksiä, tukevat kiertotaloutta ja saamelaisalueen elinkeinoja sekä mahdollistavat lihan jatkojalostuksen kehittämisen. Suunnittelussa on ollut laajasti mukana henkilöstö ja sidosryhmät.
Uudet tilat on suunniteltu prosessilähtöisesti niin, että toiminta on mahdollisimman sujuvaa ja tiloja voidaan käyttää monipuolisesti.
”Tuotantolaitoksen harjakorkeuden saavuttaminen on yksi merkittävä etappi tässä tärkeässä hankkeessa. Hanke vahvistaa koko saamelaisalueen koulutuksen, elinkeinojen ja yritystoiminnan tulevaisuutta. Uusi opetusteurastamo tarjoaa opiskelijoille ja alueen elinkeinoelämälle ajanmukaisen oppimisympäristön, jossa voidaan kehittää osaamista lihan, kalan ja luonnontuotteiden käsittelystä ja jatkojalostuksesta aina tuotekehitykseen saakka”, rehtori Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen toteaa.
Uuden tuotantolaitoksen nimeksi Njalla, eli nili
Uudelle tuotantolaitokselle valittiin avoimen nimikilpailun kautta Ari Majavan ehdottama nimi Njalla, eli nili.
”Viittaus Niliaittaan symboloi ruokatuotannon perinteistä tietoa ja osaamista. Oppilaitoksemme tuo tässäkin kohden perinteisen tiedon rinnalle modernin osaamisen ja menetelmät, eli esimerkiksi nykyaikaisen koulutuksen, tuotekehityksen ja yrittäjyyden”, kertoo Rasmus-Moilanen.
Taustatietoa nimestä
Nimi viittaa perinteiseen niliaittaan, joka on saamelais- ja pohjoisen alueen vanha ruoan säilytysrakennelma. Niliaitta rakennettiin korkealle pylvään tai puunrungon päälle suojaamaan ruokatarvikkeita, kuten lihaa ja kalaa, eläimiltä ja kosteudelta. Se on ollut tärkeä osa pohjoisen omavaraisuutta, luonnonvarojen hyödyntämistä ja ruokakulttuuria. Uuden tuotantolaitoksen nimi yhdistääkin perinteisen ruoan säilyttämisen ja jalostamisen nykyaikaiseen oppimis- ja tuotantoympäristöön.
Harjannostajaisperinne elää vahvana Senaatin rakennushankkeissa
Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeissa harjannostajaiset ovat perinteikäs työmaajuhla, jota vietetään rakennuksen saavutettua harjakorkeuden. Harjannostajaiset ovat edelleen tärkeä osa työmaan kulttuuria. Tilaisuus on kiitosjuhla, jossa rakennushankkeen tilaaja eli rakennuttaja kiittää urakoitsijoita ja suunnittelijoita. Tilaisuudessa tarjoillaan perinteisesti soppa-ateria ja kakkukahvit, kuullaan puheita ja nautitaan kevyemmästä ohjelmasta, kuten musiikkiesityksistä.
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK) on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Koulu tarjoaa ainoana ammatillisena oppilaitoksena saamen kielten ja kulttuurin koulutusta. www.sogsakk.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen, eeva.liisa.rasmus-moilanen@sogsakk.fi p. 050 571 9562
Senaatti-kiinteistöt
Rakennuttajapäällikkö Miikka Teppo miikka.teppo@senaatti.fi p. 040 180 0929
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Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
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