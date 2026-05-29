Kesärauha rikkoi kävijäennätyksensä: yhteensä 24 000 ihmistä kerääntyi viikonloppuna juhlimaan Turun Linnanpuistoon Kesärauhalle jo tunnusomaiseksi muodostuneessa lempeän yhteisöllisessä tunnelmassa

Seitsemättä kertaa juhlittu Kesärauha on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten laatufestivaalien kentällä. Siitä kertovat kasvaneet lipunmyyntiluvut, loppuunmyyty lauantai ja ennen kaikkea Linnanpuistoon kerääntyneen juhlakansan koko viikonlopun ajan kestänyt yhteisöllinen, lämmin ja turvallinen henki.

Kesärauha on muutakin kuin musiikkifestivaali, sen osoittivat alueen aktiviteettien runsas määrä. Linnanpuistossa nähtiin tänä vuonna LähiTapiolan sekä Turku Energian chillausalueita pallomerineen ja power bankeineen, Pelikon osaksi festivaalia tuodut lautapelit ja Kesärauha-kysymyksillä kustomoitu Smart10–peli sekä kotimaiseen festivaalimarkkinaan ensimmäistä kertaa tuodut säilytyslokerot.

Yksi vuoden suurimmista uutuuksista oli Discopuisto by Viking Line -ulkoilmayökerho, joka tanssitti festivaalikävijöitä aina porttien avautumisesta sulkemiseen saakka. Muun muassa Bängerbingo, Soli Kpop Club, Willamomafia ja Club Eternal Flame feat NEON2 keräsivät Discopuistoon runsaasti punahopeassa hapsuviidakossa tanssivaa juhlakansaa.

Peace Stagella koettiin viikonlopun aikana useita kotimaisen musiikin merkkihetkiä. Avain juhlisti Punainen tiili -albuminsa 25-vuotisjuhlavuotta keikalla, jossa mukana oli runsaasti vierailijoita. Omistautunut yleisö osasi lyriikat ulkoa ja osoitti, että Punainen tiili kuuluu tukevasti kotimaisen musiikin klassikkoteoksiin. Kauan odotettu Vesalan paluukeikka näkyi, kuului ja tuntu jokaisen Linnanpuistossa olevan sydämessä asti. Arlo Parksin ensimmäinen Suomen-debyytti ei jättänyt kylmäksi, vaikka kesäsade osuikin juuri Linnanpuiston ylle. Sunnuntain viimeisteli näyttävän ja tyylitajuisen keikan esittänyt elektronisen musiikin merkkiyhtye Caribou.



YleX Stagella tunnelma oli ylimmillään muun muassa French Filmsin, Honningbarnan, Mind Enterprisesin, Fat Dogin, Benjaminin ja Ursus Factoryn keikoilla. HS Stagelle erityisen suuren yleisömeren keräsivät kotimaiset uuden aallon läpimurtoartistit keiju, Louna0nline ja Asla Jo. Turun linnan sisäpihalle jo viidettä kertaa rakentunut Elektrolinna hurmasi yleisönsä modernin elektronisen musiikin ja keskiaikaisen miljöön yhdistelmässä.



Kesärauhan innostusta herättänyt uutuustuote piknik-kori rohkaisi kävijöitä nauttimaan Linnanpuiston piknik-mahdollisuuksista. Aram Behbodin family style menu tarjosi paikkoja kohtaamisille ja pysähtymiselle yhteisen ruokahetken äärelle, ja runsas menu juhlisti satokauden vihanneksia ja paikallisuutta. Vuoden parhaan Kesärauha-festariannoksen tittelin voitti Slicemongersin Shroooom-pizzaslice.

“Ennätysyleisö, ennätysmäärä yhteistyökumppaneita, ennätysmäärä uudistuksia yhteen vuoteen ja aivan valtavan upea yhteisöllinen tunnelma kaikkien kolmen päivän ajan. Olemme nöyrän kiitollisia meidän upeasta yleisöstä ja yhteisöstä. Seuraavaksi Kesärauhaa juhlitaan taas viikkoa ennen juhannusta 18.–20.6.2027,” tunnelmoi festivaalijohtaja Pietu Sepponen.

Kahdeksas Kesärauha järjestetään 18.–20.6.2027 ja 3PV Super Early Bird -liput ovat myynnissä 30.6. klo 23.59 saakka hintaan 145 €. Ensimmäiset artistit julkistetaan syksyllä. Kolmas M/S Kesärauha -risteily koetaan Viking Gracella 29.1.2027, hytit ovat myynnissä nyt.