Vantaan Kelokuusen päiväkodin valvonta ei johda hallinnolliseen ohjaukseen
15.6.2026 14:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on antanut 12.6.2026 päätöksen koskien Vantaan Kelokuusen päiväkodin turvallisuutta. Valvonta käynnistettiin 24.3.2026 tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa menehtyi pieni lapsi. Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että Vantaan kaupungin korjaavien toimien jälkeen hallinnolliselle ohjaukselle ei ole tarvetta.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo varhaiskasvatustoiminnan lainmukaisuutta ja turvallisuutta. Valvontaa toteutetaan ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjille ja tuottajille tarpeellista ohjausta ja neuvontaa, joilla pyritään varmistamaan muun muassa turvallinen varhaiskasvatus.
Vantaan Kelokuusen päiväkodissa valvonnan kohteena oli turvallisuudesta huolehtiminen. Lupa- ja valvontavirasto tarkisti varhaiskasvatuksen järjestäjän laatimat turvallisuus- ja perehdytysmateriaalit, kaappisänkyjen turvallisuusohjeistuksen sekä päiväkotia koskevan riskienarvioinnin. Lisäksi kaupungilta pyydettiin selvitystä riittävän henkilöstömitoituksen toteutumisesta päiväkodissa onnettomuushetkellä.
Puutteita ohjeissa, perehdytyksessä ja riskienarvioinnissa
Saatujen selvitysten perusteella päiväkodille oli laadittu turvallisuusohjeet, henkilöstön perehdytysmateriaali oli kattava ja monipuolinen ja henkilöstöä oli perehdytetty tehtäviinsä. Myös henkilöstömitoitus tapahtumahetkellä oli riittävä. Kaappisänkyjen käyttöön ei kuitenkaan ollut ohjeita, eikä henkilöstöä ollut perehdytetty niiden turvalliseen käyttöön. Päiväkodin riskienarvioinnissa oli tunnistettu riskejä ja vaaratilanteita vain henkilöstön näkökulmasta.
Lupa- ja valvontaviraston näkemyksen mukaan varhaiskasvatusympäristön turvallisuussuunnittelussa tulee arvioida myös lapsille aiheutuvat mahdolliset riskit ja vaaratekijät. Riskit on tärkeä tunnistaa etukäteen. Näin mahdollisten tapaturmien seuraukset voidaan minimoida.
"Varhaiskasvatuslaki ei edellytä, että kalusteiden ja välineiden turvallisen käytön ohjeen tulisi olla osana perehdytyssuunnitelmaa", kertoo ylitarkastaja Taru Terho Lupa- ja valvontavirastosta.
"Laki kuitenkin velvoittaa, että toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava turvallisia. Tämän myötä varhaiskasvatuksessa olevien kalusteiden ja laitteiden, kuten kaappisänkyjen, on oltava kunnossa, ja henkilöstön on osattava käyttää niitä oikein ja turvallisesti", hän selventää.
Viraston näkemyksen mukaan puutteet Kelokuusen päiväkodin henkilöstön perehdytyksessä ja riskien arvioinnissa ovat saattaneet vaikuttaa siihen, että henkilöstö ei ollut täysin ymmärtänyt kaappisänkyihin liittyviä turvallisuusriskejä.
"Muistutamme, että vaikka tapaturmien sattumista ei voida täysin estää, päiväkodin henkilöstön on joka tilanteessa huolehdittava lasten turvallisuudesta”, Terho painottaa.
Vantaa on tehnyt päiväkotien turvallisuutta parantavia toimia
Vantaan kaupungilta saadun lausunnon mukaan kaupunki täsmensi päiväkotien kaappisänkyjen turvallisen käytön ohjeistusta onnettomuuden jälkeen. Henkilöstö perehdytettiin ohjeisiin, ja ohjeet kiinnitettiin jokaisen lepohuoneen seinälle. Ohje liitettiin päiväkotien turvallisuussuunnitelmiin.
Vantaa tiedotti myöhemmin, että se myös poistaa riskirakenteiset kaappisängyt kaikista päiväkodeistaan.
Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että korjaavat toimet ovat riittäviä, eikä asiassa ole enää tarvetta hallinnolliseen ohjaukseen.
Lisätiedot:
Yhteyshenkilöt
Taru Terho, ylitarkastaja
Varhaiskasvatuksen ryhmä
p. 029 525 5738
Tanja Tiainen, ryhmäpäällikkö
Varhaiskasvatuksen ryhmä
p. 029 525 4688
Lupa- ja valvontaviraston henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvv.fi.
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
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lvv.fi
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