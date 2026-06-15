Vasemmistoliiton Lapin piiri: Markus Mustajärvi ei ole ehdolla vasemmistoliiton listalla ensi vuoden eduskuntavaaleissa
15.6.2026 11:04:03 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton Lapin piirin piirihallitus on keskiviikkona 10. kesäkuuta käsitellyt Markus Mustajärven kelpoisuutta eduskuntavaaliehdokkaana.
Mustajärvellä on ollut käynnissä rikokseen liittyvä tutkinta, joka on johtanut pahoinpitelysyytteeseen, eikä hän ole tuonut tätä esille sitoutuessaan eduskuntavaaliehdokkaaksi.
-Jokainen vasemmistoliiton ehdokas on ehdolle asettuessaan sitoutunut toiminnassaan vastustamaan väkivaltaa sekä kaikkea rasismia ja puolustamaan ihmisten välistä tasa-arvoa, Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja Juhani Hiltunen toteaa.
-Jos henkilö asettuu ehdolle, hän myös sitoutuu kertomaan, jos hänellä on rikostuomio tai rikoksiin liittyvä tutkinta käynnissä tai merkittävä sakkotuomio, Hiltunen jatkaa.
Piirihallituksella on piirin sääntöjen 13§ mukaan oikeus täydentää tai korjata eduskuntavaalien ehdokaslistaa.
-Lapin piirihallitus toteaa, että ehdokkaaksi asettamisen jälkeen esille nousseisiin asioihin nojaten Mustajärven ehdokkuus poistetaan Vasemmistoliiton Lapin vaalipiirin listalta, Hiltunen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Juhani HiltunenVasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtajaPuh:040 5565326juhanihiltunen2@gmail.com
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