Äärioikeiston uhka on todellinen – siksi oikeudet on turvattava kunnolla
15.6.2026 12:19:16 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Äärioikeiston uhka on todellinen ja se vaatii välittömiä konkreettisia toimia. Emme voi seurata vain sivulta maailmalla nähtävää huolestuttavaa kehitystä, missä demokratiaa ja yksilön oikeuksia murennetaan. Usein ensimmäisinä kohteina ovat naisten ja vähemmistöjen oikeudet. Muutos ei tapahdu kerralla, vaan pienin askelin: puhetavoissa ja yksittäisissä lakimuutoksissa.
Puoluekokouksessaan SDP asettui kannattamaan aborttioikeuden turvaamista perustuslailla. Tämä ei ole irrallinen avaus, vaan yksi keino suojautua maailmalla nähtävää demokratian vastaista kehitystä vastaan. Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa vaarantavan liikehdinnän laineet ovat nähtävissä myös Suomessa erilaisissa väkivaltaisissa iskuissa. Esimerkiksi Tampereen vappumarssin tai Hämeenkyrön Pride-kulkueen hyökkäykset eivät ole yksittäisiä tapauksia, vaan osa ilmiötä, jossa äärioikeisto hakee näkyvyyttä, testaa rajoja ja normalisoivat toimintaansa. Väkivalta on äärimmäinen ilmentymä, jota edeltää aina ilmapiirin muutos.
Tämä tekee aborttioikeudesta ajankohtaisen kysymyksen. Vaikka nyt oikeus on Suomessa turvattu lailla, se voi muuttua poliittisten voimasuhteiden mukana: mikä tänään on itsestäänselvyys, voi huomenna olla neuvottelukysymys. Kansainvälisesti verkostoitunut anti-gender-liike pyrkii systemaattisesti rajoittamaan seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia. Tämä liike ei katso valtioiden rajoja, eikä Suomi ole näille vaikutteille immuuni. Maaliskuun abortinvastainen mielenilmaus eduskuntatalon portailla oli pieni, mutta symbolisesti merkittävä osoitus siitä, että nämä ajatukset ovat läsnä myös Suomessa.
Enemmistön tuki ei yksin riitä takaamaan oikeuksien säilymistä. Historia opettaa, että oikeudet säilyvät vain kestävälle perustalle rakennettuna. Siksi Demarinaisten ajama perustuslaillinen suoja aborttioikeudelle ei ole liioittelua, vaan varautumista ja viesti, että ihmisoikeuksia ei alisteta päivänpolitiikalle.
Oikeuksia ei voi pitää itsestään selvänä aikana, jolloin niitä haastetaan avoimesti. On tärkeää puhua äärioikeiston uhasta avoimesti, mutta vieläkin tärkeämpää on ne toimet, joihin ryhdytään. Ihmisoikeuksien turvaaminen ei ole ideologinen valinta, vaan demokraattisen yhteiskunnan velvollisuus.
Demarinaisten hallituksen kokouksen kannanotto 13.6.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
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Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
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