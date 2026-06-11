Demarinaiset

Äärioikeiston uhka on todellinen – siksi oikeudet on turvattava kunnolla

15.6.2026 12:19:16 EEST | Demarinaiset | Tiedote

Jaa

Äärioikeiston uhka on todellinen ja se vaatii välittömiä konkreettisia toimia. Emme voi seurata vain sivulta maailmalla nähtävää huolestuttavaa kehitystä, missä demokratiaa ja yksilön oikeuksia murennetaan. Usein ensimmäisinä kohteina ovat naisten ja vähemmistöjen oikeudet. Muutos ei tapahdu kerralla, vaan pienin askelin: puhetavoissa ja yksittäisissä lakimuutoksissa. 

Ihmisoikeuksien turvaaminen ei ole ideologinen valinta, vaan demokraattisen yhteiskunnan velvollisuus.
Ihmisoikeuksien turvaaminen ei ole ideologinen valinta, vaan demokraattisen yhteiskunnan velvollisuus. SDP:n kuvapankki

Puoluekokouksessaan SDP asettui kannattamaan aborttioikeuden turvaamista perustuslailla. Tämä ei ole irrallinen avaus, vaan yksi keino suojautua maailmalla nähtävää demokratian vastaista kehitystä vastaan. Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa vaarantavan liikehdinnän laineet ovat nähtävissä myös Suomessa erilaisissa väkivaltaisissa iskuissa. Esimerkiksi Tampereen vappumarssin tai Hämeenkyrön Pride-kulkueen hyökkäykset eivät ole yksittäisiä tapauksia, vaan osa ilmiötä, jossa äärioikeisto hakee näkyvyyttä, testaa rajoja ja normalisoivat toimintaansa. Väkivalta on äärimmäinen ilmentymä, jota edeltää aina ilmapiirin muutos. 

Tämä tekee aborttioikeudesta ajankohtaisen kysymyksen. Vaikka nyt oikeus on Suomessa turvattu lailla, se voi muuttua poliittisten voimasuhteiden mukana: mikä tänään on itsestäänselvyys, voi huomenna olla neuvottelukysymys. Kansainvälisesti verkostoitunut anti-gender-liike pyrkii systemaattisesti rajoittamaan seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia. Tämä liike ei katso valtioiden rajoja, eikä Suomi ole näille vaikutteille immuuni. Maaliskuun abortinvastainen mielenilmaus eduskuntatalon portailla oli pieni, mutta symbolisesti merkittävä osoitus siitä, että nämä ajatukset ovat läsnä myös Suomessa. 

Enemmistön tuki ei yksin riitä takaamaan oikeuksien säilymistä. Historia opettaa, että oikeudet säilyvät vain kestävälle perustalle rakennettuna. Siksi Demarinaisten ajama perustuslaillinen suoja aborttioikeudelle ei ole liioittelua, vaan varautumista ja viesti, että ihmisoikeuksia ei alisteta päivänpolitiikalle. 

Oikeuksia ei voi pitää itsestään selvänä aikana, jolloin niitä haastetaan avoimesti. On tärkeää puhua äärioikeiston uhasta avoimesti, mutta vieläkin tärkeämpää on ne toimet, joihin ryhdytään. Ihmisoikeuksien turvaaminen ei ole ideologinen valinta, vaan demokraattisen yhteiskunnan velvollisuus.

Demarinaisten hallituksen kokouksen kannanotto 13.6.2026

Avainsanat

demarinaisetsdpnaisten oikeudetaborttioikeus

Yhteyshenkilöt

Linkit

Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Demarinaiset

Demarinaiset: Suomeen julistettava hätätila naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja naissurmista21.5.2026 14:09:05 EEST | Tiedote

Naisiin kohdistuva väkivalta ja naissurmat ovat Suomessa vakava ja jatkuva yhteiskunnallinen kriisi. Kyse on yhdestä merkittävimmistä ihmisoikeusongelmista Suomessa. Tilastojen valossa Suomi on yksi turvattomimmista maista naisille, ja kuluvasta vuodesta uhkaa tulla naissurmien ennätysvuosi. Jokainen väkivallanteko ja jokainen menetetty henki on liikaa. Jokainen heistä olisi ollut estettävissä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye