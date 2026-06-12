Teosto tilitti kesäkuussa 32 miljoonaa euroa musiikin tekijöille ja kustantajille
15.6.2026 11:46:54 EEST | Teosto ry | Tiedote
Tekijänoikeusjärjestö Teosto on tilittänyt tänään 15.6. musiikin käyttökorvauksia 32 miljoonan euron edestä musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille. Tästä 18,4 miljoonaa euroa tilitettiin Teoston kotimaisille ja suorille asiakkaille.
Teosto tilittää tekijänoikeuskorvauksia asiakkailleen neljännesvuosittain. Kesäkuussa 2026 tilitettiin korvauksia pääosin musiikista, jota on esitetty loka–joulukuussa 2025 radiossa, televisiossa, online- ja streaming-palveluissa sekä taustamusiikkina. Lisäksi kesäkuun tilityksen yhteydessä tilitettiin korvauksia vuoden 2025 konserteista ja elävän musiikin esityksistä.
Kesäkuussa 2026 tilitettiin tekijänoikeuskorvauksia 3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten.
Kaiken kaikkiaan korvauksia saa kesäkuussa yli 12 000 tekijää ja kustantajaa. Yksittäisen tekijän mediaanitilitys oli tässä tilityksessä noin 128 euroa.
”Musiikin ammattimaisen luomistyön edellytys on, että musiikin tekemisestä saa asianmukaisen korvauksen. Tekijänoikeuskorvaukset ovat musiikkikulttuurin kivijalka”, toteaa Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.
Salminen huomauttaa, että ennätystilityksen taustalla on kaksi merkittävää kertaerää, eli kasvu vuoden takaiseen verrattuna ei ole täysin orgaanista.
”Teosto huolehtii korvausten tehokkaasta keräämisestä ja tilittämisestä, ja henkilöstömme on tehnyt erinomaista työtä tämän perustehtävämme toteuttamiseksi. Samaan aikaan on hyvä tiedostaa, että osa kasvusta tuli meille toiminnallisten muutosten myötä kertaerinä”, Salminen sanoo.
Mittavasta tilityksestä huolimatta Teosto kantaa huolta musiikkikentän kehityksestä ja tulevaisuudesta
Vaikka kesäkuun 2026 tilitys on Teoston historian suurin, musiikkikentän tilanne ei ole ainoastaan aurinkoinen.
”Pitkään jatkunut vaikea taloustilanne näkyy myös musiikkikentällä. Ihmisillä ei ole aiempien vuosien tapaan varaa esimerkiksi käydä musiikkitapahtumissa, ja moni keikkapaikka on valitettavasti joutunut sulkemaan ovensa. Julkista tukea on leikattu, mikä kasaa kohtuutonta painetta yksityisen ja kolmannen sektorin niskoille, jotta musiikkikulttuuri pysyisi elinvoimaisena”, Salminen toteaa.
Teoston jäsenistö päätti kevätkokouksessaan 20.5.2026 lahjoittaa Teosto-rahastosta noin 10 miljoonaa euroa lisää perustamalleen Teoston kulttuurisäätiölle kotimaisen säveltaiteen tukemistoimintaa varten. Kaiken kaikkiaan Teosto-rahastosta siirretään säätiölle noin 40 miljoonaa euroa kotimaisen musiikin edistämiseen tulevaisuudessa.
Toinen merkittävä epävarmuustekijä musiikkikentällä on ollut tekoälyn kehitys ja tekoälytoimijoiden saaminen neuvottelupöytään tekijänoikeuksista sopimiseksi.
”Teosto käy aktiivista keskustelua tekoälykentän kanssa sekä suoraan että lisensointikumppaniemme kautta. Meidän tehtävämme on luoda kestävät markkinat ja varmistaa, että säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat saavat oikeudenmukaisen korvauksen teostensa käytöstä sekä tekoälymallien koulutuksessa että niiden kaupallisessa hyödyntämisessä”, sanoo Teoston lisensointijohtaja Markus Kaarto.
Kaksi teknistä muutosta aiheutti miljoonien eurojen kertaluontoisen kasvuvaikutuksen
Ennätystilitys on peräisin kahdesta taustalla vaikuttavasta muutoksesta, joista toinen on sopimuksellinen ja toinen teknologinen.
Teosto vaihtoi verkkopalveluiden musiikinkäyttöä lisensoivaa kumppania vuodenvaihteessa 2026. Nyt kesäkuussa tilitettiin kaikki edellisen lisensointikumppanin, tanskalaisen NMP-yhtiön keräämät tilittämättömät korvaukset, mistä syntyi kolmen miljoonan euron kertaerä.
Toinen merkittävä kertaerä on peräisin Teoston tilitysjärjestelmän päivityksestä.
”Kun tehdään näin merkittäviä muutoksia perusprosessiimme, on syytä varmistaa jatkuvuutta ja hallita riskejä hieman suuremmilla turvamarginaaleilla. Olemme tehneet tilityksiin ennakkoon varauksia, jotta voimme varmistua siitä, että kaikki oikeudenomistajat saavat heille kuuluvat korvaukset. Kun kaikki meni suunnitellusti, nämä varaukset voidaan vapauttaa tilitykseen”, Salminen selventää.
Kesäkuun 2026 tilitys on ensimmäinen kerta, kun tilityksiä käsitellään uudella tilitysjärjestelmällä, jota on kehitetty vuodesta 2023 asti.
”Uusi raportointi- ja tilitysjärjestelmämme pitää meidät kansainvälisen kehityksen eturintamassa tilitysten nopeuden, tarkkuuden ja automaatiotason suhteen. Olen ylpeä siitä, miten henkilöstömme saa vietyä merkittäviä ja vaativia infrahankkeita läpi luotettavasti perustoiminnan kärsimättä”, toimitusjohtaja Salminen kiittää.
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Yhteyshenkilöt
Vappu AuraJohtaja, viestintä, markkinointi & yhteiskuntasuhteetTeostoPuh:0505604450vappu.aura@teosto.fiwww.teosto.fi
Teosto on tunnettu ja luotettu tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa musiikin ammattimaisen tekemisen ja käyttämisen. Edustamme yli 42 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Keräämme musiikin käytöstä korvaukset ja tilitämme ne edelleen musiikin ammattilaisille, jotta he voivat keskittyä työhönsä – uuden tunteita herättävän musiikin luomiseen. Laaja repertoaarimme tunnettuja, ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia tuo lisäarvoa yrityksille, yksilölle ja koko yhteiskunnalle. Musiikki on voima – annetaan sen soida!
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