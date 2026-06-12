Lantakonsultti auttaa maatiloja lantaravinteiden hyödyntämisessä

Lantakonsultti on asiantuntijapalvelu, jossa tila käy konsultin kanssa läpi tilan lanta-asiat kokonaisuutena sekä etsien yhdessä ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on löytää tiloille toimivat ratkaisut lannan käsittelyyn, hyödyntämiseen, luovuttamiseen ja vastaanottamiseen. Lantakonsultti auttaa tekemällä tilakohtaisen selvityksen lannan käytön käytännöistä ja haasteista sekä suunnitelman käytön tehostamisesta. Konsultti tarjoaa myös käytännön apua suunnitelman toteuttamisessa: tuo sopivat kasvi- ja eläintilat yhteen, auttaa sopimusten laatimisessa ja voi jopa järjestää urakoitsijan lannan siirtoon ja levitykseen.

”Kannustan tiloja tarttumaan tilaisuuteen, sillä nyt kokeilun kautta on varattu resursseja siihen, että lantaan liittyviin haasteisiin on tarjolla neuvontaa. Palvelu toteutetaan tilan tarpeiden mukaan, eikä avuntarpeen määrällä ole merkitystä. Minun aikaani saa juuri sen verran kuin haluaa, vaikka vain vartiksi”, kertoo lantakonsultti Ina Liljeström.

Alkuun palvelua kohdennetaan sikatiloille ja sian lietelannasta kiinnostuneille tiloille, mutta myös muut tilat otetaan huomioon kokeilussa. Kohderyhmäksi valittiin sikatilat, koska selvitysten perusteella sianlietteen hyödyntämiseen liittyy eniten haasteita. Esimerkiksi nesteen erottaminen lietteestä on tarpeen, jotta kuljettaminen kauemmas kannattaa. Sianlantaan verrattuna broilerin- ja karjanlanta ovat erityisen kysyttyjä, eikä niiden hyödyntämisessä ole samanlaisia haasteita. Kokeilua halutaan kohdentaa tiloille, joille lantakonsultin palveluista olisi eniten hyötyä.

Lantakonsultti aloittaa työnsä kesällä 2026. Konsultti ottaa yhteyttä alueen tiloihin kesän ja syksyn 2026 aikana. Kiinnostuneet tilat voivat myös itse olla yhteydessä konsulttiin. Palvelu on tiloille maksuton ja toteutetaan luottamuksellisesti.

Taustalla Saaristomeren suojelu

Lantakonsultti-kokeilu toteuttaa maatalouden vesiensuojelun tiekarttaa, jonka tavoitteena on vähentää Saaristomeren valuma-alueen tuottamaa kuormitusta Itämerelle ja poistaa se Itämeren suojelukomission (HELCOM) hot spot -listalta vuoteen 2027 mennessä. Yksi keskeisistä toimenpiteistä on edistää lannan käyttöä ja siirtoa Saaristomeren valuma-alueella.

”Saaristomeren valuma-alueen kotieläintuotanto on keskittynyt tietyille alueille. Näillä alueilla lantaa muodostuu enemmän kuin mitä lähialueen pelloilla voidaan hyödyntää lannoitteena. Erityisesti lantafosforia kertyy liikaa viljelykasvien tarpeeseen nähden. Siksi osa lannasta pitäisi kuljettaa tiloille ja alueille, joilla ravinteista on puutetta”, kuvailee Saaristomeri-ohjelman koordinaattori Jenni Jääskeläinen tilannetta.

Ongelman ratkaisuksi on tärkeää lisätä yhteistyötä kasvintuotanto- ja kotieläintilojen välillä, missä Lantakonsultti toimii keskeisessä roolissa.

Yhdeltä luukulta apu moniin lantapulmiin

Lannan hyödyntäminen ja siirtäminen tilalta toiselle on monivaiheinen kokonaisuus. Ensinnäkin lannasta on oltava ajantasainen ravinneanalyysi ja sen on hyvä olla tasalaatuista. Ravinneanalyysi auttaa myös lannan hinnoittelua. Lisäksi on huolehdittava varastointikapasiteetista, kuljetuskalustosta sekä logistiikasta, kuten sopivista ajoreiteistä ja kaluston pääsystä pellolle.

Halukkuutta lannan vastaanottamiseen on alueella paljon. Lannan liikkeelle saamiseen vaikuttaa kuitenkin se, tuntevatko lannan luovuttajat ja vastaanottajat toisensa.

”Viljelijä, jolla on ylimääräistä lantaa, ei välttämättä edes tiedä, että naapurin naapuri olisi kiinnostunut vastaanottamaan lantaa. Viljelijä joutuu tekemään vaivalloisen selvitystyön, johon ei ole aikaa ainakaan kiireiseen kevätaikaan”, kuvailee MTK-Varsinais-Suomen asiantuntija Juhani Törmä, joka on haastatellut alueen tiloja ja urakoitsijoita laajasti lantaan liittyvistä haasteista. ”Nyt viljelijä voi soittaa suoraan lantakonsultille, joka voi tuoda sopivat lannan luovuttajat ja vastaanottajat yhteen.”

Tilojen yhteistyö, kustannuskysymykset sekä kuljetuksen ja levityksen järjestelyt ratkaisevat, saadaanko lanta hyödynnettyä siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Lantakonsultti toimii yhden luukun palveluna: kokeilu auttaa tiloja suunnittelemaan lanta-asiat kokonaisuutena ja tuo eri toimijat yhteen, jotta lannan hyödyntäminen on mahdollisimman tehokasta niin kasvintuotanto- kuin kotieläintilojen kannalta.

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