Naantalin kaupunki

Naantalin keskustan koirapuistoon rakennetaan valaistus – puisto suljettu remontin ajan

15.6.2026 12:13:40 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Kaupungin viheryksikkö teettää keskustan koirapuistoon, Myllykiventie 12, valaistuksen, mistä johtuen puisto on suljettuna 22.6. aamusta alkaen noin yksi–kaksi viikkoa. 

Kaksi koiraa koirapuistossa Naantalissa.
Naantalissa on neljä koirien ulkoiluttamiseen varattua aidattua koirapuistoa. Ida Johansson

Koirapuistoon asennetaan ensimmäistä kertaa valaistus, kun sinne saadaan kolme uutta led-valoa. Koirapuisto voidaan avata käyttöön viimeistään viikolla 28, vaikka valaistus ei katualueen valaistuskytkennöistä riippuen ole välttämättä vielä silloin käytössä. Työn suorittaa Naantalin Energia Oy. 

Naantalissa on neljä koirien ulkoiluttamiseen varattua aidattua koirapuistoa. Koirapuistot sijaitsevat keskustan lisäksi Luonnonmaalla, Soinisissa ja Karvetissa.  

Työn suorittaa:
Naantalin energia Oy 
024362924 
Rautakatu 7  
21100 Naantali

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunkikoirapuisto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kaksi koiraa koirapuistossa Naantalissa.
Naantalissa on neljä koirien ulkoiluttamiseen varattua aidattua koirapuistoa.
Ida Johansson
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Pumi-koira keskustan koirapuistossa Naantalissa.
Koirapuistoon asennettaan ensimmäistä kertaa valaistus, kun sinne saadaan kolme uutta led-valoa.
Ida Johansson
Lataa
Naantalin keskustan koirapuisto.
Kaupungin viheryksikkö teettää keskustan koirapuistoon, Myllykiventie 12, valaistuksen.
Ida Johansson
Lataa
Naantalin keskustan koirapuisto.
Kaupungin viheryksikkö teettää keskustan koirapuistoon, Myllykiventie 12, valaistuksen.
Ida Johansson
Lataa

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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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