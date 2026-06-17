Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 17.6.2026 kokouksesta
17.6.2026 15:06:55 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat 17.6. pidetyssä kokouksessaan esityslistan mukaisesti.
Lautakuntien kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
12.6.2026 julkaistu ennakkotiedote:Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa 17.6. Jyväskylän keskustan ja Huhtasuon neuvolatilojen yhdistäminen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja LahtinenHyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtajaPuh:040 846 8907merja.lahtinen@hyvaks.fi
Anu PihlSrategisen johtamisen ja järjestämisen vastuualuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Kiirevastaanoton uudistus lisäsi yhteistyötä ja sujuvoitti potilaiden hoitoa Nova sosiaali- ja terveyskeskuksessa17.6.2026 12:31:05 EEST | Tiedote
Nova sosiaali- ja terveyskeskuksen kiirevastaanotolla otettiin maaliskuussa käyttöön uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on sujuvoittaa potilaiden hoitoa ja varmistaa, että potilas ohjautuu oikean ammattilaisen vastaanotolle mahdollisimman nopeasti.
Muutoksia jämsäläisten perheoikeudellisiin palveluihin – kesällä yhteys perheoikeudellisten palveluiden ohjaus- ja neuvontanumeroon17.6.2026 10:04:22 EEST | Tiedote
Jämsäläiset saavat kesäaikana yhteyden perheoikeudellisiin palveluihin numeroon 014 266 7011. Aiemmin käytössä ollut Jämsän alueen asiakkaille suunnattu numero on ajalla 1.7.-31.8.2026 pois käytöstä, numerossa on vastausviesti, joka kertoo ohjaus- ja neuvontanumeron. Lisäksi Jämsän alueen asiakkaiden perheoikeudellisia asioita hoidetaan jatkossa lähivastaanottona Jämsässä tarpeen mukaan 2–4 päivänä kuukaudessa sekä etäneuvotteluin ja verkkoasiointina pääosin Jyväskylän toimipisteeltä käsin. Lähivastaanotot pidetään jatkossa Keski-Suomen hyvinvointialueen Jämsän sosiaalitoimiston tiloissa (Keskuskatu 17), kun perheoikeudellisten palveluiden toimipisteestä Jämsässä luovutaan 1.7.2026 alkaen.
Turvallisesti juhannuksen viettoon17.6.2026 08:45:48 EEST | Tiedote
Oma ennakoiva toiminta auttaa ehkäisemään monia juhannusaikana korostuvia vaaratilanteita.
Keski-Suomen hyvinvointialue hakee muutosta hallinto-oikeudelta vuoden 2026 rahoitukseen16.6.2026 17:00:49 EEST | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.6., että Keski-Suomen hyvinvointialue hakee muutosta hallinto-oikeudelta valtiovarainministeriön tämän vuoden rahoituspäätökseen. Hyvinvointialue on tehnyt aiemmin vuoden 2026 rahoituksesta oikaisuvaateen valtiovarainministeriölle, mutta valtiovarainministeriö on hylännyt sen.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.6.2026 13:16:50 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 16.6.2026 Tieliikenneonnettomuus Keskisuuri: Laukaa Valtatie 9 Yksi henkilö on menehtynyt tieliikenneonnettomuudessa valtatiellä 9. Valtatiellä 9 liikenne on pysäytetty poliisin tutkinnan ajaksi. Valtatien toinen ajokaista avataan arviolta 20 minuutin kuluttua. Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa ja tiedottaa onnettomuudesta myöhemmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme