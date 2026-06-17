Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 17.6.2026 kokouksesta

17.6.2026 15:06:55 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat 17.6. pidetyssä kokouksessaan esityslistan mukaisesti.

Lautakuntien kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.     

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.  

Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.   

12.6.2026 julkaistu ennakkotiedote:Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa 17.6. Jyväskylän keskustan ja Huhtasuon neuvolatilojen yhdistäminen

Avainsanat

hyvinvointiterveydenhuoltopäätöksetkokouksetesityslista

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Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
  
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.

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#hyvaks #hyväarkikaikille

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