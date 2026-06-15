Pia Lohikoski: Korkeakouluvision tärkein lupaus on maksuton koulutus tulevaisuudessakin

Johannes Yrttiaho: Ydinaseiden ja ydinvoiman uusi tuleminen on pelottava suunta, josta Suomen tulisi pysyä irti 10.6.2026 15:19:12 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja talousvaliokunnan jäsen Johannes Yrttiaho jätti valiokunnan mietintöön vastalauseen, jossa hän esitti ydinenergialain ydinvoimaa ja ydinaseita koskevien muutosten hylkäämistä.