Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski: Korkeakouluvision tärkein lupaus on maksuton koulutus tulevaisuudessakin

15.6.2026 12:00:10 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tänään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision. Vision parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen, vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pitää tärkeänä, että visio sitoutuu selkeästi maksuttomaan korkeakoulutukseen. 

Kuva: Outi Neuvonen

– Maksuton korkeakoulutus on vasemmistoliitolle asia, josta ei tingitä tippaakaan. Korkeakoulutus ei saa olla varallisuudesta kiinni, eikä suomalaista koulutuslupausta saa murentaa lukukausimaksuilla. On hyvä, että saimme visioon kirjauksen koulutuksen maksuttomuudesta. 

– Hallitus tosin vie samaan aikaan toiseen suuntaan valmistelemalla maksullista ohituskaistaa niin, että avoimessa korkeakoulussa saisi jatkossa tehdä kokonaisen tutkinnon. Vasemmistoliitto ei tätä kannata.

Lohikosken mukaan visio olisi tarvinnut konkreettisempia askelmerkkejä korkeakoulujen perusrahoituksen vahvistamiseksi.

– Seurantaryhmän jäsenenä yksi tärkeimmistä tavoitteistani oli saada visioon vahvat kirjaukset korkeakoulujen perusrahoituksesta. Ilman riittävää perusrahoitusta koulutustason nostaminen jää juhlapuheeksi. Opetuksen laatu, opiskelijoiden ohjaus ja perustutkimus eivät vahvistu pelkillä tavoitteilla. 

Lohikoski korostaa, että koulutus- ja osaamistason nosto edellyttää koko koulutuspolun turvaamista. Lukioiden lisäksi myös ammatillinen koulutus on ratkaisevassa asemassa. 

– Vision toimenpiteissä ehdotetaan lukiokoulutuksen tarjonnan lisäämistä. Se ei saa tarkoittaa uusia leikkauksia ammatilliseen koulutukseen. 



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