Finavia Oyj

Kesäloman lentomatkustus alkanut ennätysvilkkaana

16.6.2026 09:11:36 EEST | Finavia Oyj | Tiedote

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Kesälomat lähtivät käyntiin ennätysvauhdilla: Helsinki-Vantaan lentoasemalla rikkoutui vuoden matkustajaennätys. Matkustajadatan perusteella globaali polttoainetilanne ei ole vaikuttanut kesälomakauden matkustushalukkuuteen Helsinki-Vantaalta, vaan tulevat viikot jatkuvat vilkkaina.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla nähtiin kesäkuun alussa todellinen matkustuspiikki. Ensimmäinen kesälomaviikko (1.–7.6.2026) nousi vuoden vilkkaimmaksi, kun kentän kautta kulki noin 378 000 matkustajaa. Kyseessä on toiseksi korkein viikkokohtainen matkustajamäärä korona-ajan jälkeen.

Vuoden toiseksi vilkkaimmaksi matkustusviikoksi erityisesti lähtevien matkustajien osalta nousi viikko 24 (8.-14.6.2026).

”Lentoasemilla eletään nyt vuoden suosituinta matkustuskautta ja samalla rikotaan aiempia ennätyksiä. Helsinki-Vantaan lentoasema on palkittu Euroopan parhaana lentoasemana erityisesti sen tarjoaman asiakaskokemuksen ansiosta. Matkustajat ovat antaneet hyvää palautetta erityisesti matkustamisen sujuvuudesta sekä lentoaseman monipuolisista ravintola- ja kahvilavaihtoehdoista", kertoo Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja Laura Inttilä Finaviasta.

Suomen lentoliikenteessä vakaa tilanne

“Suomesta on erittäin kattavat suorat lentoyhteydet Euroopan kohteisiin sekä uusia suoria reittilentoyhteyksiä kaukokohteisiin. Loppukesän ja syksyn aikana avautuu lisäksi uusia kiinnostavia yhteyksiä mm. Dubaihin ja ja Australian Melbourneen”, kertoo Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori.

Lentoliikenne on käynnistynyt kesäkaudella normaalisti ja toimintavarmuus on säilynyt vahvana. Lentopolttoaineen toimittajien mukaan kerosiinin saatavuus on Suomessa vakaata, kuten myös edelleen suuressa osassa maailmaa.

”Globaalista epävarmuudesta huolimatta matkustaminen on jatkunut vilkkaana, eikä globaali tilanne ole näkynyt Suomessa kesälomakauden matkustajamäärissä. Suomessa toimivat lentoyhtiöt ovat kertoneet, että polttoaineen saatavuushaasteet eivät vaikuta Suomesta tehtäviin kesän matkoihin”, kertoo Vuori.

Lentoyhtiöt ja lentoasematoimijat ovat varautuneet kesän korkeisiin matkustajamääriin hyvin, ja lentoliikenne toimii Suomessa normaalisti. Kesän matkustussesongin odotetaan jatkuvan vilkkaana myös tulevina viikkoina.

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Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 477,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 919.

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