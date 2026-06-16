Kesäloman lentomatkustus alkanut ennätysvilkkaana
16.6.2026 09:11:36 EEST | Finavia Oyj | Tiedote
Kesälomat lähtivät käyntiin ennätysvauhdilla: Helsinki-Vantaan lentoasemalla rikkoutui vuoden matkustajaennätys. Matkustajadatan perusteella globaali polttoainetilanne ei ole vaikuttanut kesälomakauden matkustushalukkuuteen Helsinki-Vantaalta, vaan tulevat viikot jatkuvat vilkkaina.
Helsinki-Vantaan lentoasemalla nähtiin kesäkuun alussa todellinen matkustuspiikki. Ensimmäinen kesälomaviikko (1.–7.6.2026) nousi vuoden vilkkaimmaksi, kun kentän kautta kulki noin 378 000 matkustajaa. Kyseessä on toiseksi korkein viikkokohtainen matkustajamäärä korona-ajan jälkeen.
Vuoden toiseksi vilkkaimmaksi matkustusviikoksi erityisesti lähtevien matkustajien osalta nousi viikko 24 (8.-14.6.2026).
”Lentoasemilla eletään nyt vuoden suosituinta matkustuskautta ja samalla rikotaan aiempia ennätyksiä. Helsinki-Vantaan lentoasema on palkittu Euroopan parhaana lentoasemana erityisesti sen tarjoaman asiakaskokemuksen ansiosta. Matkustajat ovat antaneet hyvää palautetta erityisesti matkustamisen sujuvuudesta sekä lentoaseman monipuolisista ravintola- ja kahvilavaihtoehdoista", kertoo Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja Laura Inttilä Finaviasta.
Suomen lentoliikenteessä vakaa tilanne
“Suomesta on erittäin kattavat suorat lentoyhteydet Euroopan kohteisiin sekä uusia suoria reittilentoyhteyksiä kaukokohteisiin. Loppukesän ja syksyn aikana avautuu lisäksi uusia kiinnostavia yhteyksiä mm. Dubaihin ja ja Australian Melbourneen”, kertoo Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori.
Lentoliikenne on käynnistynyt kesäkaudella normaalisti ja toimintavarmuus on säilynyt vahvana. Lentopolttoaineen toimittajien mukaan kerosiinin saatavuus on Suomessa vakaata, kuten myös edelleen suuressa osassa maailmaa.
”Globaalista epävarmuudesta huolimatta matkustaminen on jatkunut vilkkaana, eikä globaali tilanne ole näkynyt Suomessa kesälomakauden matkustajamäärissä. Suomessa toimivat lentoyhtiöt ovat kertoneet, että polttoaineen saatavuushaasteet eivät vaikuta Suomesta tehtäviin kesän matkoihin”, kertoo Vuori.
Lentoyhtiöt ja lentoasematoimijat ovat varautuneet kesän korkeisiin matkustajamääriin hyvin, ja lentoliikenne toimii Suomessa normaalisti. Kesän matkustussesongin odotetaan jatkuvan vilkkaana myös tulevina viikkoina.
FINAVIA OYJ
Viestintä
Kuvia median käyttöön saa täältä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Finavia media desk ma-pe klo 9-16Puh:+358 (0)20 708 2002comms@finavia.fi
Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta
Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 477,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 919.
Tervetuloa Finavian lentoasemille | Finavia
Vuosikertomukset | Finavia
Facebook/Finavia
Facebook/Helsinki Airport
LinkedIn/Finavia
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finavia Oyj
Summer holiday air travel off to a record-breaking start16.6.2026 09:18:36 EEST | Press release
The summer holiday season has begun at a record pace: a yearly passenger record has been broken at Helsinki Airport. Based on passenger data, the global fuel situation has not affected travelers’ willingness to fly from Helsinki during the summer holiday period; the coming weeks are expected to remain busy.
Finavia launches extensive recruitment – the number of employees at northern airports will more than double for the winter season8.6.2026 12:48:36 EEST | Press release
Finavia is preparing for the winter season and will begin extensive recruitment for the winter season to the tourism-driven airports in Northern Finland on 8 June 2026. A total of 120 jobs will be opened at Rovaniemi, Kittilä, Ivalo and Kuusamo airports. Successful recruitments are reflected in both everyday life and passenger satisfaction results.
Finavia käynnistää mittavan rekrytoinnin – työntekijämäärä pohjoisen kentillä yli kaksinkertaistuu talvikaudeksi8.6.2026 10:45:46 EEST | Tiedote
Finavia valmistautuu talvikauteen ja käynnistää 8. kesäkuuta 2026 mittavan talvikauden rekrytoinnin pohjoisen Suomen matkailuvetoisille lentoasemille. Yhteensä Rovaniemen, Kittilän, Ivalon ja Kuusamon lentoasemille avautuu 120 työpaikkaa. Onnistuneet rekrytoinnit näkyvät sekä arjessa että matkustajatyytyväisyystuloksissa.
Appointment at Finavia: Krista Elfving to become Airport Manager of Kemi-Tornio and Kajaani airports15.5.2026 13:42:48 EEST | Press release
Bachelor of Business Administration in International Business, Krista Elfving will begin as the Airport Manager of Kajaani Airport on 1 June 2026. After the summer, Elfving will also take over the management of Kemi-Tornio Airport. Elfving will be in charge of managing the airports and cooperation with local stakeholders.
Nimitys Finaviassa: Krista Elfving Kemi-Tornion ja Kajaanin lentoasemien päälliköksi15.5.2026 13:29:26 EEST | Tiedote
Kansainvälisen liiketoiminnan tradenomi Krista Elfving aloittaa Kajaanin lentoaseman päällikkönä 1. kesäkuuta 2026. Kesän jälkeen Elfvingin vastuulle siirtyy myös Kemi-Tornion lentoaseman päällikkyys. Työssään Elfving vastaa lentoasemien johtamisesta ja yhteistyöstä alueen sidosryhmien kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme