Juhannus avaa kesän lomamatkustuskauden – junissa on vielä hyvin tilaa
15.6.2026 13:33:43 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan junissa torstaina. Odotamme VR:n kyytiin koko kesälle kasvavia matkustajamääriä.
Juhannuksen suosituimmat junat alkavat olla täynnä, mutta kyytiin ehtii vielä. Suosituimpia lähtöjä lukuun ottamatta junissa on vielä hyvin tilaa keskikesän matkailijoille. Menoliikenteen vilkkain päivä on torstai 18.6. Suosittuja ovat mm. matkat Helsingistä Ouluun, Tampereelle ja Jyväskylään. Paluuliikenteessä eniten matkustajia on liikkeellä sunnuntaina 21.6.
”Kesän lomamatkustus käynnistyy toden teolla juhannuksena. Etenkin suosituimmille lähdöille liput kannattaa varata ajoissa. Olemme iloisia, että etenkin lapsiperheet ovat löytäneet junaan, sillä parhaimmillaan junamatka on osa reissuelämystä. Kesäreissuille kannattaa hyödyntää VR:n lomalippua, jolla voi kulkea edullisesti ja rajattomasti ympäri Suomea”, sanoo VR:n kaukoliikennejohtaja Meri Vainikka.
Odotamme junamatkailun suosion kasvavan kesällä edelleen. Kesällä matkustetaan erityisesti tapahtumiin ja luontokohteisiin. Olemme tänäkin kesänä lisänneet vuoroja festivaalien ja konserttien yhteyteen. Kesän kestosuosikki on Hillosensalmen asema, jolta pääsee kätevästi Repoveden kansallispuistoon. Suositut mökkipaikkakunnat, kuten Lappeenranta ja Savonlinna näkyvät junalippujen kysynnässä.
”Kesällä junassa kannattaa nauttia kotimaan upeista maisemista. Esimerkiksi Kajaanin ja Oulun välinen reitti on kansainvälisestikin tunnustettu yhdeksi maailman kauneimmista”, Meri Vainikka sanoo.
Liput ja tarkemmat aikataulut ovat saatavilla vr.fi ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa
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Tietoja julkaisijasta
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
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