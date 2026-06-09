Juhannus avaa kesän lomamatkustuskauden – junissa on vielä hyvin tilaa

Juhannuksen suosituimmat junat alkavat olla täynnä, mutta kyytiin ehtii vielä. Suosituimpia lähtöjä lukuun ottamatta junissa on vielä hyvin tilaa keskikesän matkailijoille. Menoliikenteen vilkkain päivä on torstai 18.6. Suosittuja ovat mm. matkat Helsingistä Ouluun, Tampereelle ja Jyväskylään. Paluuliikenteessä eniten matkustajia on liikkeellä sunnuntaina 21.6.

”Kesän lomamatkustus käynnistyy toden teolla juhannuksena. Etenkin suosituimmille lähdöille liput kannattaa varata ajoissa. Olemme iloisia, että etenkin lapsiperheet ovat löytäneet junaan, sillä parhaimmillaan junamatka on osa reissuelämystä. Kesäreissuille kannattaa hyödyntää VR:n lomalippua, jolla voi kulkea edullisesti ja rajattomasti ympäri Suomea”, sanoo VR:n kaukoliikennejohtaja Meri Vainikka.

Odotamme junamatkailun suosion kasvavan kesällä edelleen. Kesällä matkustetaan erityisesti tapahtumiin ja luontokohteisiin. Olemme tänäkin kesänä lisänneet vuoroja festivaalien ja konserttien yhteyteen. Kesän kestosuosikki on Hillosensalmen asema, jolta pääsee kätevästi Repoveden kansallispuistoon. Suositut mökkipaikkakunnat, kuten Lappeenranta ja Savonlinna näkyvät junalippujen kysynnässä.

”Kesällä junassa kannattaa nauttia kotimaan upeista maisemista. Esimerkiksi Kajaanin ja Oulun välinen reitti on kansainvälisestikin tunnustettu yhdeksi maailman kauneimmista”, Meri Vainikka sanoo.

Liput ja tarkemmat aikataulut ovat saatavilla vr.fi ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa