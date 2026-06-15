Suun bakteerit ylläpitävät osteoporoosilääkitykseen liittyvää leukaluun kuoliota
17.6.2026 09:25:13 EEST | HUS | Tiedote
Osteoporoosin ja syövän luustoetäpesäkkeiden lääkitykseen liittyvässä leukaluun kuoliossa esiintyy Actinomyces‑bakteerikertymiä sekä voimakas akuutti tulehdus. Lääkehoitoon liittyvät leukaluun kuoliot paranevat hitaammin kuin muista syistä aiheutuneet kuoliot. HUSissa tehdyn tutkimuksen havainto voi jatkossa auttaa osteoporoosilääkkeiden aiheuttaman leukaluun kuolion hoidossa.
Osteonekroosi on luun kuoliotila, jossa luu menettää elinvoimaisuutensa heikentyneen verenkierron vuoksi. Leukaluuhun syntyvä kuolio on pitkäkestoinen tila, jonka aikana kuolioalueella esiintyy leukaluun kipua, märkäistä eritettä ja hampaiden irtoamista.
Osteonekroosi on harvinainen, ja tavanomaisessa osteoporoosin hoidossa se todettiin 0,3 %:lla potilaita. Korkea-annoksisessa lääkehoidossa kuitenkin jopa 9 % potilaista sai leukaluun osteonekroosin suomalaisessa aineistossa.
Osteonekroosin hoito on kirurginen puhdistus, koko kehoon vaikuttava antibioottihoito ja paikallinen mikrobeja torjuva purskutteluhoito, jolloin tila yleensä paranee. Parantuminen kestää tyypillisesti useasta kuukaudesta vuoteen, mutta joillain potilailla jopa useita vuosia.
Bakteeri ylläpitää leukaluunekroosia
Yleisin kuolion aiheuttaja on osteoporoosilääkitys, mutta kuolio voi aiheutua myös leukaluun sädehoidosta tai infektiosta. HUSissa vertailtiin 191 leukaluun osteonekroosipotilaan koepaloja. Näytteistä noin puolessa kuolio aiheutui osteoporoosilääkityksestä ja noin puolessa jostain muusta syystä. Vastaavanlaista laajaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty.
Tulehdusta löytyi lähes kaikkien leukaluun kuolioiden ympäriltä. Lääkitykseen liittyvässä leukaluun kuoliossa tulehdus oli yleensä voimakas ja akuutti, kun taas muissa kuolioissa pysyvä ja pitkäkestoinen tulehdus oli yleisempi.
Actinomyces-bakteerikertymiä löytyi 82 prosentissa lääkkeiden aiheuttamista leukaluun kuolioista. Sädehoitoon tai muihin syihin liittyen niitä oli vain 47 prosentissa.
Bakteerit muodostivat biofilmin, eli tiiviin bakteerikerroksen, luun pinnalle. Biofilmissä oli lääkkeiden aiheuttamissa kuoliossa myös muita suun bakteereita, kuten Prevotella-bakteerilajeja.
”Actinomycesin aiheuttamat kudosvauriot ja niihin liittyvä tulehdus näyttävät ylläpitävän osteoproosilääkkeisiin liittyvää leukaluunekroosia. Ne myös paranivat muista syistä syntyneitä leukaluun kuolioita hitaammin”, sanoo infektiosairauksien erikoislääkäri Marjo Kivelä-Rajamäki HUSin Tulehduskeskuksesta.
Aktiivinen tulehdus myös pehmytkudoksessa
Kuolioon menneen luun ympärillä olevassa pehmytkudoksessa havaittiin kudosta hajottava tulehdus. Tulehdusta löytyi erityisesti Actinomyces-pesäkkeiden ympäriltä.
Akuutti tulehdus näytti liittyvän Actinomyces-infektioon, ei suoraan leuan luukuolioon. Aktiivista tulehdusta kuvastivat tulehdussolujen kertymät ja kudosta hajottavan entsyymin aktiivisuus Actinomyces-bakteeripesäkkeiden ympärillä.
Kivelä-Rajamäen mukaan kaikki potilaat olivat saaneet antibiootteja, jotka tehoavat myös Actinomyces-bakteeriin, mutta useimmiten lyhyinä ja toistuvina kuureina.
”Actinomyces-bakteerit tulee huomioida leukaluun kuolion bakteeritutkimuksissa. Lisäksi patologin tulisi pystyä tunnistamaan, liittyvätkö bakteerit luun pinnalla olevaan biofilmiin. Havainto saattaa jatkossa johtaa lääkehoitoon liittyvän osteonekroosin hoidon tehostumiseen, mutta se täytyy varmistaa hoitotutkimuksilla”, lisää Kivelä-Rajamäki.
Lähde: Kivelä-Rajamäki M, Välimaa H, Furuholm J, Haglund C, Sorsa T, Hagström J, Järvinen A. Actinomyces lesions and acute inflammation predominate in osteonecrosis of the jaw associated with osteoclast-suppressing therapy in contrast to non-medication-related osteonecrosis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2026 Apr 6. doi: 10.1007/s10096-026-05501-9.
Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus on osa hoitoa: uudet tutkimuslöydökset muuttavat hoitokäytäntöjä tehokkaammiksi ja auttavat kohdistamaan hoitoja oikein. Teemme tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen kanssa ja julkaisemme vuosittain noin 3000 vertaisarvioitua tutkimusta.
Tämän päivän tutkimus on huomisen parempaa hoitoa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjo Kivelä-RajamäkiInfektiosairauksien erikoislääkäri, HUSin TulehduskeskusPuh:040 735 1768marjo.kivela-rajamaki@hus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
hus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Rekordmängd läkemedelsprövningar och kliniska forskningar kring apparatur för barn vid Nya barnsjukhuset15.6.2026 08:59:42 EEST | Pressmeddelande
Vid Nya barnsjukhuset finns Finlands största enhet för klinisk forskning för barn, där över 40 läkemedelsprövningar och kliniska forskningar kring apparatur pågår.
Uudessa lastensairaalassa käynnissä ennätysmäärä lasten lääke- ja laitetutkimuksia15.6.2026 08:59:42 EEST | Tiedote
Uudessa lastensairaalassa toimii Suomen suurin lasten kliinisen tutkimuksen yksikkö, jossa on käynnissä yli 40 lääke- ja laitetutkimusta.
A record number of clinical trials taking place at New Children's Hospital15.6.2026 08:59:42 EEST | Press release
New Children's Hospital houses Finland’s largest clinical trial unit for children. Currently, the unit has more than 40 ongoing clinical trials on medicines and medical devices.
HUS lägger ut sina fastighetstjänster12.6.2026 15:39:00 EEST | Pressmeddelande
HUS-sammanslutningens styrelse beslutade på sitt möte den 12 juni 2026 att lägga ut fastighetstjänsterna på entreprenad.
HUS ulkoistaa kiinteistöpalvelunsa12.6.2026 15:39:00 EEST | Tiedote
HUSin yhtymähallitus päätti 12.6.2026 kokouksessaan kiinteistöpalveluiden ulkoistuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme