Ramboll ja Sitowise vastaavat Itäradan yleissuunnittelusta välillä Lentorata–Porvoo

Itärata on yksi Suomen merkittävimmistä tulevaisuuden liikennehankkeista. Yleissuunnitelma laaditaan koko hankealueelle Lentoradalta Kouvolaan, ja sen tavoitteena on luoda edellytykset hankkeen jatkosuunnittelulle ja myöhemmälle toteutukselle. Koko yleissuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2028 loppuun mennessä.

Ramboll ja Sitowise ovat olleet mukana hankkeessa myös sen aiemmassa suunnitteluvaiheessa, jossa laadittiin Itäradan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) sekä alustava yleissuunnitelma. Nyt käynnistyvä yleissuunnitteluvaihe jatkaa aiemmissa vaiheissa tehtyä suunnittelutyötä ja hankkeen kehittämistä kohti toteutusvalmiutta.

”On hienoa päästä jatkamaan valtakunnallisesti merkittävän ratahankkeen suunnittelua yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Yleissuunnitteluvaiheessa luodaan perusta hankkeen tuleville vaiheille, ja aiemmissa vaiheissa syntynyt yhteistyö tarjoaa vahvat lähtökohdat suunnittelutyön jatkamiselle”, sanoo Rambollin ratasuunnittelun yksikönpäällikkö Erica Roselius.

Suunnittelutyö käynnistyy kehitysvaiheella, jonka aikana määritellään suunnittelun laajuus, aikataulu ja yhteiset toimintatavat. Kehitysvaihe jatkuu vuoden 2026 loppuun saakka, minkä jälkeen hanke etenee varsinaiseen yleissuunnitteluvaiheeseen.

Yleissuunnitelmavaiheessa tarkennetaan muun muassa ratalinjauksen teknisiä ratkaisuja sekä ympäristövaikutusten arviointia. Erityistä huomiota kiinnitetään vesistö- ja pohjavesivaikutuksiin, luontovaikutuksiin sekä melu- ja tärinävaikutuksiin. Suunnittelun tueksi koko rataosuudella tehdään laajoja maastotutkimuksia ja lähtötietoselvityksiä.

Yleissuunnitteluvaiheen jälkeen Itärata etenee ratasuunnitteluun, jonka on tarkoitus käynnistyä vuonna 2028. Ratasuunnittelu jatkuu vuoteen 2031 asti ja muodostaa perustan hankkeen mahdolliselle toteutukselle. Liikennöinti on tavoitteena avata vuoteen 2040 mennessä.

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