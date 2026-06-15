Pikaruoan suosio kasvaa: Hesburger ja S-ryhmä laajentavat yhteistyötä ympäri Suomen
16.6.2026 09:22:46 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
Nopean syömisen ravintolat vetävät tällä hetkellä asiakkaita ja vauhti vain kasvaa. Hesburger on suomalainen hampurilaisravintolaketju, S-ryhmä Suomen suurin ravintola-alan toimija. Yritykset aloittivat nykyisin jo koko Suomen kattavan franchising-yhteistyön vuonna 1999 ja ovat nyt solmineet 10 vuoden jatkosopimuksen.
Ravintola-ala on kohdannut viime vuosina poikkeuksellisen paljon haasteita, mutta Hesburgerissa ja S-ryhmässä uskotaan alan tulevaisuuteen.
– Suomen suurimpana toimijana tavoitteemme on tarjota asiakkaille kaikkiin erilaisiin hetkiin ja tilanteisiin sopiva ravintolaelämys ympäri Suomea. Kehitämme ravintoloitamme koko ajan ja täydennämme tarjontaa tarvittaessa kumppanuuksilla. Hesburger on pikaruokaravintolakehityksen kärjessä ja kasvattanut suosiotaan koko ajan. Tässä tarinassa haluamme jatkossakin olla mukana, nopean syömisen konsepteista S-ryhmässä vastaava johtaja Sarita Lehtinen kertoo.
Yhteistyökumppaneilla on paljon yhteistä: molemmat ovat suomalaisia yrityksiä, joilla on samanlainen arvopohja. Hesburgerissa omien digitaalisten työkalujen rooli henkilöstön arjen työn helpottamisessa ja asiakaskokemuksen parantamisessa on keskeinen ja samalla tiellä ollaan myös S-ryhmän ravintoloissa.
– Investoimme työntekijöihimme ja työvälineisiimme: Tavoitteenamme on tarjota Hesburgerissa alan paras digitaalinen asiakaskokemus ja pysyä jatkossakin kehityksen kärjessä. Tämän kevään ennätyssuuret työnhakijamäärät kertovat ennen kaikkea panostuksestamme henkilöstön koulutukseen ja esihenkilötyöhön, mutta myös siitä, että työkalumme toimivat ja henkilökuntamme haluaa myös innolla osallistua niiden kehittämiseen, kertoo Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti.
Tavoitteena kasvattaa verkostoa tulevina vuosina
S-ryhmällä on tällä hetkellä sen ravintolaverkostossa 106 Hesburgeria ympäri Suomea. Ravintolat sijaitsevat pääosin Prisma-keskuksissa ja ABC-asemilla.
Yhteistyöllä on kuitenkin pidemmät juuret, sillä ensimmäiset Hesburgerit aloittivat toimintansa S-ryhmän toimipaikoissa jo vuonna 1997 ravintolakohtaisilla franchise-sopimuksilla.
– Yhteistyön aloittaminen ajoittui juuri siihen aikaan, kun olimme aloittaneet rakentamaan koko Suomen kattavaa Hesburger-ravintolaverkostoa. Ajoitus oli oivallinen, kun S-ryhmä samaan aikaan investoi vahvasti Prisma- ja ABC-verkoston kehittämiseen ja useat liikepaikat näistä soveltuivat myös Hesburgerille. Nyt solmittu pitkä sopimus mahdollistaa nykyisten liikepaikkojen edelleen kehittämisen ja uusien toteuttamisen pitkälle tulevaisuuteen, Vuoti kertoo.
Tavoitteena on kasvattaa S-ryhmän operoimaa Hesburger-verkostoa tulevina vuosina ympäri Suomea. Uusista avauksista tiedotetaan erikseen.
– Ajassa kuin ajassa ihmisillä on tarve ja halu saada arkeen elämyksiä, on kyse sitten pikaisesta lounaasta tai pidemmästä illallisesta. Suomalaisessa ravintola-alassa on valtavasti osaamista ja potentiaalia: yhteistyöllä Hesburgerin kanssa me vahvistamme ja luomme alan tulevaisuutta, Sarita Lehtinen kuvaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sarita Lehtinen, nopean syömisen konsepteista vastaava johtaja, S-ryhmä,
+ 358 40 527 6899, sarita.lehtinen@sok.fi
Ieva Salmela, Viestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtaja, Hesburger
+358 456 370 927, aieva.salminen@hesburger.fi
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SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin kaksi miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
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