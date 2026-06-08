Ebolaepidemia uhkaa erityisesti pieniä lapsia Kongon demokraattisessa tasavallassa

Kongon demokraattisessa tasavallassa 15.5. julistettu ebolaepidemia on nopeasti kehittynyt maan historian kolmanneksi laajimmaksi. Maan terveysministeriön uusimpien lukujen mukaan vahvistettuja tapauksia on noin 782. Kuolemantapauksia on ollut 181, joista 19 on lapsia. Lapset kuuluvat haavoittuvimpiin ryhmiin, Pelastakaa Lapset toteaa.

Vaikka nuoret lapset muodostavat pienemmän osan tapauksista, Afrikan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen julkistamat luvut osoittavat, että pikkulapsilla on muita huomattavasti korkeampi kuolleisuusaste. Seurantatiedot osoittavat alle 15-vuotiaiden tartunnan saaneiden menehtyvän yli kaksi kertaa todennäköisemmin verrattuna 15–44-vuotiaisiin.

Pienten lasten tila heikkenee usein nopeasti tartunnan jälkeen. Lasten mahdollisuuksia selviytyä parantaisi tartuntojen varhainen tunnistaminen sekä nopea ohjaus tehokkaaseen hoitoon. Lasten riskejä lisäävät esimerkiksi aliravitsemus, malaria ja anemia.

Humanitaarinen kriisi pahentaa tilannetta

Ebolaepidemia on puhjennut vaikeassa humanitaarisessa tilanteessa. Kongon demokraattisessa tasavallassa noin 15 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa ja maan sisäisiä pakolaisia on suuri määrä. Terveydenhuolto on suuren paineen alla samalla kun resurssit ovat vähäiset.

Lapset ovat vaarassa paitsi tartunnalle myös monille epidemian aiheuttamille seurannaisvaikutuksille, kuten perheen hajoamiselle ja henkiselle rasitukselle. Lasten pääsy perusterveydenhuoltoon ja lastensuojelun palveluihin uhkaa heiketä entisestään. Samalla koulunkäynti voi keskeytyä ja lapset altistua haitalliselle lapsityölle ja varhaisille avioliitoille.

Monilla alueilla maassa on suurta pulaa elintärkeistä perustarvikkeista, kuten suojavarusteista, desinfiointiaineesta ja turvallisista eristystiloista sekä välttämättömistä lääkkeistä. Samalla pelko ja väärä tieto uhkaavat kiihdyttää epidemiaa. Oireita ei välttämättä ilmoiteta riittävän varhaisessa vaiheessa, perheet eivät pääse hakeutumaan hoitoon ja tartuntojen jäljitys vaikeutuu.

– Terveydenhuollon työntekijät toimivat tyynen rauhallisesti äärettömän haastavissa olosuhteissa, osoittaen uskomatonta rohkeutta, sitkeyttä ja päättäväisyyttä. Pelko, huhut ja väärä tieto viivästyttävät kuitenkin ihmisten hakeutumista hoitoon, hidastavat altistuneiden jäljittämistä ja vaarantavat turvalliset hautajaiset. Täsmällisen, lapsille sopivan tiedon välittäminen yhteisöille ei ole valinnainen asia vaan elintärkeää. Työntekijämme toimivat läpi vuorokauden tavoittaakseen mahdollisimman monta ihmistä, sanoo Pelastakaa Lasten maajohtaja Greg Ramm.

– Epidemiaa voidaan vielä hillitä, mutta vain, jos toimet ovat välittömiä, laajamittaisia ja koordinoituja. Lapset ovat ebolakriisin keskiössä, ja heidän on oltava myös avustustoimien painopisteenä. Tämä tarkoittaa, että avustustoimiin on sisällytettävä taudin ehkäisyn ja torjunnan lisäksi välttämättömien terveys-, ravitsemus- ja vesipalvelujen jatkuvuuden varmistaminen. Tällä voidaan ehkäistä kriisin välillisten vaikutusten aiheuttama lasten kuolleisuuden kasvu, toteaa Ramm.

Pelastakaa Lapset tehostaa ebolatoimiaan Kongon demokraattisessa tasavallassa

Osana avustustoimia Pelastakaa Lapset tehostaa terveydenhoidon ja ravitsemustuen ohella tartunnanjäljitystä yhteisöissä ja terveysklinikoilla. Tähän sisältyy yhteisön terveydenhuollon työntekijöiden ja opettajien kouluttaminen tartuntojen tunnistamisesta sekä hoitoon ohjaamisesta. Lisäksi jaetaan hygieniatarvikkeita sekä esimerkiksi lämpömittareita.

Pelastakaa Lapset on toiminut Kongon demokraattisessa tasavallassa vuodesta 1994 lähtien. Yhteistyössä 13 paikallisen järjestön sekä kansainvälisten järjestöjen ja viranomaisten kanssa Pelastakaa Lapset edistää lasten ja perheiden terveyttä ja ravitsemusta sekä toimeentuloa. Järjestö edistää myös lasten suojelua ja koulunkäyntiä.

Toimituksille tiedoksi

Afrikan tautien torjunta- ja ehkäisykeskuksen (CDC) 9.6. julkistetut Bundibugyo-virustautia koskevat tiedot osoittavat, että 0–14-vuotiaiden lasten keskimääräinen kuolleisuusaste oli 38,6 %, kun se 15-vuotiaiden ja sitä vanhempien henkilöiden keskuudessa oli 18,1 prosenttia. Tällä hetkellä saatavilla olevien ikäryhmittäisten tietojen perusteella alle 15-vuotiaiden lasten todennäköisyys kuolla ebolatartunnan seurauksena oli yli kaksinkertainen verrattuna vanhempiin nuoriin ja aikuisiin.

Lukuja on kuitenkin tulkittava varovaisesti. Kaikista raportoiduista tartunta- ja kuolemantapauksista ei ole vielä saatavilla kattavia ikäryhmittäisiä tietoja. Yli 200 epäiltyä kuolemantapausta on edelleen tutkinnassa. Tämän vuoksi lopulliset ikäryhmittäiset kuolleisuusluvut voivat muuttua, kun lisää epidemiologisia ja laboratoriotietoja tulee saataville.

Pelastakaa Lasten ebolanvastaisia toimia Kongon demokraattisessa tasavallassa johtava lääkäri Babou Rukengeza on käytettävissä haastatteluihin.

*Nimet muutettu yksityisyyden suojaamiseksi