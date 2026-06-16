Tilasto: Mökkikauppa vilkastui, hinnat laskivat – kalleimmat mökit Uudellamaalla

Norjan ja Suomen rajalla ei merkittäviä muutoksia – Tenojoen jokiuoman muutoksilla pieni vaikutus maiden rajoihin 15.6.2026 08:08:32 EEST | Tiedote

Suomen ja Norjan rajankäyntivaltuuskunnat kävivät läpi 737 kilometrin mittaisen valtakunnanrajan. Rajankäynnin yhteydessä valtakunnanraja mitattiin ja kaikki 209 rajapyykkiä tarkistettiin, huollettiin ja dokumentoitiin. Rajankäynnin aikana myös raja-aukkoa huollettiin vaativissa maasto-olosuhteissa. Pääsääntöisesti rajalinja pysyi entisellään vain Tenojoen jokiuomassa rajalinja muuttui vähäisissä määrin. Myös Luotojen ja saarien omistussuhteet pysyivät ennallaan.