Tilasto: Mökkikauppa vilkastui, hinnat laskivat – kalleimmat mökit Uudellamaalla
16.6.2026 07:15:00 EEST | Maanmittauslaitos | Tiedote
Kesämökkien kauppamäärät kasvoivat Suomessa yli 17 prosenttia viime vuodesta, mutta hinnat laskivat 6 prosenttia. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9 prosenttia. Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat jatkoivat nousuaan. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä tammi-toukokuussa 2026 tehtyjen lomakiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät.
Alkuvuonna myytiin 783 rantamökkiä. Kasvua on yli 17 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Koko maassa mökkien mediaanihinta oli tammi-toukokuussa 90 000 euroa, joka on kuusi prosenttia viime vuotta vähemmän. Hinta on nyt vuoden 2023 tasolla.
Uudellamaalla mökki maksaa 185 000 euroa
Kalleimmat mökit sijaitsevat Uudellamaalla. Siellä mediaanihinta oli 185 000 euroa, jossa kasvua tuli lähes 3 prosenttia. Seuraavaksi eniten mökit maksoivat Varsinais-Suomessa (156 000 euroa, kasvua 0,6 %), Pirkanmaalla (136 000 euroa, laskua 9,3 %) sekä Päijät-Hämeessä (135 000 eroa, kasvua 8,0 %) ja Kanta-Hämeessä (135 000 euroa, laskua 8,2 %).
Suhteellisesti eniten mökit kallistuivat Etelä-Pohjanmaalla (90 000 euroa, kasvua 12,5 %) ja halpenivat Kymenlaaksossa (85 000 euroa, laskua 34,5 %).
Kuntakohtaisesti tarkasteltuna kalleimmat mökit sijaitsevat Raaseporissa (240 000 euroa), Kustavissa (212 000 euroa) ja Heinolassa (207 000 euroa).
Mökkikauppa siirtynyt verkkoon
Mökkikauppa myös sähköistyy vauhdilla. Kaupoista jo 30 prosenttia tehtiin alkuvuoden aikana sähköisesti. Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Sähköisen kaupankäynnin etu on, että se voidaan tehdä paikasta ja ajankohdasta riippumattomasti. Kaupat voi tehdä sähköisesti joko Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa tai asiantuntijan, kuten kiinteistönvälittäjän avustuksella.
Tiedot ilmenevät Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastosta, joka on kaikille avoin verkkopalvelu. Tiedot päivitetään verkkopalveluun kuukausittain Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Tiedote kattaa rantaan rajoittuvien ranta-asemakaava- tai yleiskaava-alueella sijaitsevien lomakiinteistöjen kaupat. Hinnat ovat mediaanihintoja. Tilastossa huomioitiin kunnat ja alueet, joissa tehtiin vähintään viisi kauppaa. Tilastossa on mukana niin sanotut edustavat kaupat, ja siitä on rajattu pois sukulaisten väliset kaupat.
Lisätietoja:
Rekisteripalveluiden johtaja Saara Saari, 050 304 8391
Rekisteripäällikkö Seppo Myyryläinen, 040 710 8860 (tavoitettavissa 22.6.2026 alkaen)
etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Tiedotteen liitteenä grafiikka:
- Suomen kalleimmat mökit sijaitsevat Uudellamaalla
- Rantaan rajoittuvat rakennetut lomakiinteistöt yleis- ja ranta-asemakaava-alueella. Mediaanihinnat ja niiden muutokset maakunnittain tarkasteltuna 1–5/2026 ja 1–5/2025.
- Lähde: Maanmittauslaitos, Kiinteistöjen kauppahintarekisteri
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Maanmittauslaitos on yksi suomalaisten yhteiskunnan toimivuuden turvaajista. Tarjoamme tietoa ja palveluita omistuksen turvaamiseksi ja paikkatietojen hyödyntämiseksi. Teemme paikkatietoalaa eteenpäin vievää tutkimusta. Olemme yksi Suomen perusrekisteriviranomaisista ja kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos.
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