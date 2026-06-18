Naantalin kaupunki

Naantalissa siivottiin tuhansia roskia ja kartoitettiin roskaisimpia alueita

23.6.2026 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Naantalin kaupunki osallistui toukokuussa Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -siivoustempaukseen, jossa kaupunkilaisia, työntekijöitä ja sidosryhmiä kannustettiin osallistumaan omien lähialueidensa siivoamiseen. Tempauksen avulla kaupunki pystyi kartoittamaan roskaisimpia alueita.

Pidä Saaristo Siistinä -roskapusseja täynnä roskia.
Taimon rannassa roskia riitti toukokuun lopulla. Kaupunki suunnitteleekin paikalle kausiroskista. Naantalin kaupunki

Kaupunki järjesti toukokuussa koko kuun kestävän tempauksen lisäksi kaksi siivouspäivää Nunnalahdessa ja Taimon rannassa. Kerätyt roskat raportoitiin Pidä Saaristo Siistinä ry:n ylläpitämään Siisti Biitsi -sovellukseen.

Roskia raportoitiin yhteensä yli 3000 kappaletta. Eniten raportoitiin tupakantumppeja ja muovia.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n ohjelmapäällikkö Julia Jännärin mukaan kaikki tapahtumien tulokset eivät näy raportoinnissa, sillä moni osallistui tempaukseen kirjaamatta tuloksiaan ylös. Data antaa kuitenkin viitteitä siitä, mitä roskia Naantalin rannoilta löytyy eniten.

– Saimme kannustettua hyvin mukaan myös kouluja ja työyhteisön jäseniä. Kaupungin toimialajohtajat aloittivat tempauksen 5.5. siivoamalla Kuparivuorta, kertoo kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikkö Jessica Ålgars.

Miljoonan roskan rajapyykki rikki

Jännärin mukaan Naantalin tempaus auttoi saavuttamaan miljoonan raportoidun roskan rajapyykin Siisti Biitsi -ohjelmassa. Kuntalaiset kokivat työn tärkeäksi ja moni kertoi pitävänsä huolta lähiluonnosta aina ulkoillessaan.

Tempauksen aikana kaupunki toi vilkkaimmille ranta- ja puistoalueille lisäroskiksia kerättyjen roskien jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Keltaisista Ilo siivota Naantalia -roskiksista tuli paljon hyvää palautetta niiden erottuvuuden ja sijaintien vuoksi.

– Saimme kerättyä tietoa siitä, missä roskiksia voisi olla enemmän myös ympärivuotisesti. Esimerkiksi Viestitielle ja Taimon rantaan kaupunki on lisäämässä kausiroskiksia, kertoo kaupungin apulaispuutarhuri Satu Lainio.

Kaupunki kannustaa yhdistyksiä, seuroja ja yksityishenkilöitä järjestämään omia Siisti Biitsi -siivoustapahtumia jatkossakin. Välineitä ja roskiksia voi tiedustella kaupungin viheryksiköstä.

Koulujen on mahdollista tulla mukaan maksuttomaan kummikouluohjelmaan. Jännäri kannustaakin koulut rohkeasti mukaan.

– Naantalissa todistettiin, miten tämän tyyppinen kampanja, jossa työskennellään yhteisen päämäärän vuoksi, luo toivoa ja antaa kuntalaisille välineitä toteuttaa ruohonjuuritason ympäristötekoja. Vaikka toukokuun kampanja päättyi, talkoita voi toteuttaa edelleen ja peruskoulut voivat osallistua maksuttomaan Siisti Biitsi -kummikouluohjelmaan ja oppia roskaantumisesta monipuolisesti.

Naantali kiittää myös Raision kaupunkia, joka tarttui mukaan haasteeseen.

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Kuvat

Pidä Saaristo Siistinä -roskapusseja täynnä roskia.
Taimon rannassa roskia riitti toukokuun lopulla. Kaupunki suunnitteleekin paikalle kausiroskista.
Naantalin kaupunki
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Äiti lastensa kanssa siivoamassa Nunnalahden rannalla.
Nunnalahden siivoustapahtumaan 19.5. tultiin myös koko perheen voimin.
Naantalin kaupunki
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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