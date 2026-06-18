Naantalissa siivottiin tuhansia roskia ja kartoitettiin roskaisimpia alueita

Kaupunki järjesti toukokuussa koko kuun kestävän tempauksen lisäksi kaksi siivouspäivää Nunnalahdessa ja Taimon rannassa. Kerätyt roskat raportoitiin Pidä Saaristo Siistinä ry:n ylläpitämään Siisti Biitsi -sovellukseen.

Roskia raportoitiin yhteensä yli 3000 kappaletta. Eniten raportoitiin tupakantumppeja ja muovia.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n ohjelmapäällikkö Julia Jännärin mukaan kaikki tapahtumien tulokset eivät näy raportoinnissa, sillä moni osallistui tempaukseen kirjaamatta tuloksiaan ylös. Data antaa kuitenkin viitteitä siitä, mitä roskia Naantalin rannoilta löytyy eniten.

– Saimme kannustettua hyvin mukaan myös kouluja ja työyhteisön jäseniä. Kaupungin toimialajohtajat aloittivat tempauksen 5.5. siivoamalla Kuparivuorta, kertoo kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikkö Jessica Ålgars.

Miljoonan roskan rajapyykki rikki

Jännärin mukaan Naantalin tempaus auttoi saavuttamaan miljoonan raportoidun roskan rajapyykin Siisti Biitsi -ohjelmassa. Kuntalaiset kokivat työn tärkeäksi ja moni kertoi pitävänsä huolta lähiluonnosta aina ulkoillessaan.

Tempauksen aikana kaupunki toi vilkkaimmille ranta- ja puistoalueille lisäroskiksia kerättyjen roskien jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Keltaisista Ilo siivota Naantalia -roskiksista tuli paljon hyvää palautetta niiden erottuvuuden ja sijaintien vuoksi.

– Saimme kerättyä tietoa siitä, missä roskiksia voisi olla enemmän myös ympärivuotisesti. Esimerkiksi Viestitielle ja Taimon rantaan kaupunki on lisäämässä kausiroskiksia, kertoo kaupungin apulaispuutarhuri Satu Lainio.

Kaupunki kannustaa yhdistyksiä, seuroja ja yksityishenkilöitä järjestämään omia Siisti Biitsi -siivoustapahtumia jatkossakin. Välineitä ja roskiksia voi tiedustella kaupungin viheryksiköstä.

Koulujen on mahdollista tulla mukaan maksuttomaan kummikouluohjelmaan. Jännäri kannustaakin koulut rohkeasti mukaan.

– Naantalissa todistettiin, miten tämän tyyppinen kampanja, jossa työskennellään yhteisen päämäärän vuoksi, luo toivoa ja antaa kuntalaisille välineitä toteuttaa ruohonjuuritason ympäristötekoja. Vaikka toukokuun kampanja päättyi, talkoita voi toteuttaa edelleen ja peruskoulut voivat osallistua maksuttomaan Siisti Biitsi -kummikouluohjelmaan ja oppia roskaantumisesta monipuolisesti.

Naantali kiittää myös Raision kaupunkia, joka tarttui mukaan haasteeseen.