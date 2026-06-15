Helena Marttila: Hallituksen järjestövihamielisyydellä ei ole mitään rajaa
15.6.2026 15:38:12 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on tänään ilmoittanut päätöksestään evätä STEA-avustus keskus- ja kattojärjestöiltä, ja myös niiltä järjestöiltä, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön.
“Tätä päätöstä perustellaan taloudellisilla syillä, mutta sen läpi kuuluu taka-ajatus hiljentää järjestökentän kriittiset äänet. Rydmanin leikkaukset kohdistuvat juuri niihin toimijoihin, joilla on ollut parhaimmat mahdollisuudet olla tuomassa esiin hallituksen politiikan huolestuttavia seurauksia”, Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila sanoo.
Järjestöt auttavat yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia ja tarjoavat tukea ja palveluita, joita kunnat ja hyvinvointialueet eivät tarjoa. Mikä tärkeintä, järjestöt ovat mahdollistaneet äänen heille, joiden ääni ei muuten kantaisi päättäjien korviin.
“Järjestöt ovat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan selkäranka. Ei siis ole yllättävää, että oikeisto kokee ne uhkana, erityisesti silloin kun järjestöt uskaltavat sanoa ääneen, mikä yhteiskunnassa ei toimi. Kun suuryritysten ääni kuuluu, mutta arjen järjestöjen ei, demokratia ontuu", sanoo Marttila.
Erityisen huolestuttavaa ministeri Rydmanin linjauksessa on, että ministerin STEA-hakukriteeripäätöstä ei ole ilmeisesti käsitelty hallituksen kanssa yhdessä.
“Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on ilmeisesti linjannut hakukriteeripäätöksestä omavaltaisesti ja hallituskumppaneiden tietämättä. Vaadimme pääministeripuolue kokoomusta viheltämään pelin poikki ja torppaamaan perussuomalaisen ministerin ajojahdin järjestöjä kohtaan”, vaatii Marttila.
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Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
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Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
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