Skanska Oy

Skanska rakentaa toimistorakennuksen datakeskusurakan yhteydessä

16.6.2026 09:00:00 EEST | Skanska Oy | Tiedote

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Skanska on saanut lisätilauksen käynnissä olevan datakeskusurakan yhteyteen.

Uusi lisäurakka kattaa toimistorakennuksen toteuttamisen. Työt käynnistyvät kesäkuussa 2026, ja rakennus valmistuu kesäkuussa 2027.

Avainsanat

datakeskustoimistorakennus

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Tietoja julkaisijasta

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2025 lopussa noin 1 400 henkilöä Suomessa.

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