Aluevaltuusto päätti hakea yhden vuoden lisäaikaa alijäämien kattamiseen
16.6.2026 07:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui 15.6.2026 puheenjohtaja Matti Sorosen johdolla. Aluevaltuusto päätti, että Pohde hakee alijäämien kattamisajan jatkamista yhdellä vuodella.
Aluevaltuusto sai katsauksen ja keskusteli Pohteen talouden ja toiminnan tilanteesta. Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma alusti tilanteesta ajankohtaiskatsauksessaan:
− Talouden tilannekuva on kevään aikana muuttunut. Ensimmäinen muutos on valtionrahoitus: Pohteen rahoitus putoaa ensi vuonna noin 56 miljoonaa euroa verrattuna aiempiin laskelmiin. Rahoitus kasvaa noin 1,6 prosenttia, kun taas esimerkiksi palkkojen nousu on noin 3,8 prosenttia. Toinen taloustilanteeseen vaikuttava tekijä on se, että 68,6 miljoonan euron alijäämien kattamiseen saadaan suurella todennäköisyydellä vain yksi vuosi lisäaikaa. Kolmas muutos on alkuvuoden ennakoitua korkeampi menokehitys.
Mittavasta sopeutustarpeesta johtuen Pohde aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Muuttuneella tilanteella on vaikutus myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan, johon tarvitaan 15–20 miljoonan euron suuruiset säästöt. Aluehallitus palautti suunnitelmaluonnoksen tulevaisuuslautakunnan valmisteluun.
− Talouden paineet ovat kovat, eikä tilanne jätä paljon liikkumavaraa. Kun rahoituksen kasvu jää selvästi jälkeen menojen kasvusta, joudumme arvioimaan toimintaamme kriittisesti ja hakemaan säästöjä myös vaikeiden päätösten kautta. Rahoituksen niukkuus pakottaa meidät pohtimaan koko Pohteen organisaatiota ja sen johtamisrakennetta sekä priorisoimaan palvelutuotantoa. Meidän on nyt keskityttävä entistä tarkemmin perustehtävään ja varmistettava, että käytämme resurssimme mahdollisimman vaikuttavasti, toteaa valtuuston puheenjohtaja Matti Soronen.
Pohde hakee alijäämien kattamisajan jatkamista vuodella
Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä hyvinvointialueilla on mahdollisuus kattaa niille kertyneet alijäämät pidennetyssä määräajassa. Määräaikaa voidaan jatkaa vain sen verran, kuin on objektiivisesti arvioiden välttämätöntä.
Aluevaltuuston 15.12.2025 tekemän päätöksen mukaisesti Pohde on valmistautunut hakemaan alijäämien kattamiseen lisäaikaa. Pohde katsoo, että jos vuosina 2023–2024 kertyneet alijäämät pyrittäisiin kattamaan vuoden 2026 loppuun mennessä, on riskinä, että palveluja ei kaikilta osin pystyttäisi järjestämään perustuslain ja muun lainsäädännön velvoittamalla tavalla.
Valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käydyn taustoittavan keskustelun perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että ministeriöt eivät katso määräajan jatkamisen kahdella vuodella olevan perusteltua Pohteen kohdalla.
Pohde tunnistaa haasteet, joita määräajan jatkaminen vain yhdellä vuodella aiheuttaa. Kuitenkin, jos hyvinvointialue hakisi määräajan jatkamista pidemmälle ajalle kuin valtiovarainministeriön arvion mukaan on perusteltua myöntää, asiaa voitaisiin joutua selvittämään tarkemmin valtion ohjauksen menettelyissä.
Aluevaltuusto päätti hakea alijäämän kattamisen määräajan jatkamista vuoteen 2027 asti. Valtuusto hyväksyi suunnitelman kertyneen alijäämän kattamiseksi.
Aluevaltuusto totesi myös, että alijäämän kattaminen vuoden 2027 loppuun mennessä edellyttää aluevaltuuston hyväksymän vuoden 2026 muutetun talousarvion toteutumista ja sen mukaista noin 58 miljoonan euron ylijäämää. Lisäksi päätöksessä huomioidaan hyvinvointialuelakiin lisätty pykälä, joka tunnistaa menettelyn lisäajan hakemiselle seuraavalle vuodelle edellisen vuoden elokuun loppuun mennessä.
Alijäämien kattamisajan jatkaminen yhdellä vuodella on otettava huomioon vuoden 2027 talousarviossa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa, jonka aluehallitus palautti valmisteluun edellisessä kokouksessaan.
Muita päätöksiä
Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja sitovuustasojen muutoksen sekä esityksen muutetuksi vuosien 2026–2029 investointisuunnitelmaksi vastuuministeriöille toimitettavaksi. Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi vuosien 2027–2030 investointisuunnitelman tarkennukset vuoden 2027 lainanottovaltuuden muutosprosessin pohjaksi.
Aluevaltuusto hyväksyi uuden yliopistollisen sairaalan toisen vaiheen eli F- ja C-rakennuksen kokonaiskustannuksen nostamisen 16 miljoonalla eurolla 473 miljoonaan euroon.
Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön ja konserniohjeen päivittämisen konsernitilin osalta.
Aluevaltuusto myönsi Anna-Kaisa Lepistölle eron tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi tulevaisuuslautakuntaan Maire Ahopellon Anni-Inkeri Törmäsen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Aluevaltuusto myönsi Maire Ahopellolle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi tarkastuslautakuntaan Anna-Kaisa Lepistön Pekka Välisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Aluevaltuusto myönsi Emilia Huuskolle eron tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä 30.9.2026 saakka, kuitenkin niin, että tulevaisuuslautakunta on käsitellyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuoden 2026 aikana. Erika Taube-Säkkinen valittiin tulevaisuuslautakuntaan Suvi Puhdon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi samaksi ajanjaksoksi.
Aluevaltuusto keskusteli potilas- ja sosiaaliasiavastaavien selonteosta vuodelta 2025 ja merkitsi tiedoksi selonteon ja siihen annetut vastineet.
Kyselytunnilla toimialuejohtaja Katri Korolainen antoi selvityksen Susanna Kisnerin tekemään valtuustokyselyyn ja toimialuejohtaja Mervi Koski antoi selvityksen Eija Pahkalan kyselyyn. Varavaltuutettu Anu Määtän ja valtuutettu Elina Hyttisen jättämät valtuustokyselyt siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin.
Saapuneet valtuustoaloitteet siirrettiin aluehallitukselle valmisteltaviksi.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 14.9.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluevaltuuston sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti SoronenAluevaltuuston puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 359 6001matti.soronen@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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