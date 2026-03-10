Kesän puhutuin makeisuutuus nyt kaupoissa – 1,5 vuoden tuotekehitystyön tuloksena syntyi maailman ensimmäinen ruiskarkki

Tuotteen taustalla on puolentoista vuoden mittainen tuotekehitysprojekti, jonka tavoitteena oli luoda täysin uudenlainen makeistuote suomalaisesta rukiista.

– Halusimme rakentaa tuotteen, joka erottuu aidosti maailmanlaajuisesti. Tuotekehityksen aikana testasimme suuren määrän reseptejä, rakenteita ja makuvaihtoehtoja ennen kuin lopputulos oli juuri oikea, kertovat ryejoyn perustajat Toni Eurasto ja Esa Jokela.

Suomalaista ruokainnovaatiota maailmalle

RyeJoy vastaa kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen uudenlaisia ja luonnollisempia herkutteluvaihtoehtoja kohtaan. Tuotteen keskiössä ovat suomalainen ruis, kuitupitoisuus ja moderni makumaailma.

Yrityksen tavoitteena on rakentaa ruiskarkista kansainvälinen vientituote ja uusi suomalainen menestystarina.

– Suomessa syntyy jatkuvasti maailmanluokan innovaatioita. ryejoy on erinomainen esimerkki siitä, miten rohkeasta ideasta voidaan rakentaa täysin uusi tuoteryhmä. Näimme heti, että tuotteessa on potentiaalia sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla, sanoo Startup Lionsin toimitusjohtaja Petra Erätuli.

RyeJoyn kehitystyö on herättänyt kiinnostusta myös sijoittajien keskuudessa. Yrityksen kasvua tukevat Startup Lions, yksityiset sijoittajat sekä kokenut hallitus.

Jakelu laajenee valtakunnalliseksi

Kesän aikana ryejoy kasvattaa näkyvyyttään voimakkaasti sekä vähittäiskaupassa että tapahtumissa ympäri Suomen.

– Tämä on vasta ensimmäinen askel matkallamme. Haluamme rakentaa suomalaisesta rukiista uuden globaalin herkun ja näyttää, että maailmalle voidaan viedä myös täysin uudenlaisia elintarvikeinnovaatioita Suomesta. On hienoa nähdä, että jälleenmyyjät ovat ottaneet tuotteen vastaan näin innostuneesti. Ruiskarkki on jo saatavilla laajasti K-ryhmän myymälöissä, ja lähikuukausina jakelu laajenee muun muassa S-ryhmään, Tokmannille, Rajamarketissa, Bella Kirppikselle sekä useisiin muihin ketjuihin, toimitusjohtaja Toni Eurasto sanoo.