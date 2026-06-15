Aluehallituksessa hyväksyttiin hankesuunnitelmat ja liikkeenluovutukset
15.6.2026 17:53:19 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen vuosien 2027–2029 tuloskehyksen. Kokouksessa hyväksyttiin Otaniemen paloaseman sekä Siuntion lähiterveysaseman hankesuunnitelmat. Aluehallitus myös päätti ottaa käyttöön liikkumisen tuen matkabudjetin palvelusetelin osaksi henkilökuljetusten palvelujen järjestämisen tuotantotapaa. Lisäksi hyväksyttiin HUS Apuvälinekeskuksen Espoon ja Raaseporin yksiköiden perusterveydenhuollon apuvälinepalveluiden toiminnan siirtämisestä sekä ensihoidon Lohjan ja Raaseporin kenttäjohtotoiminnan siirtämisestä HUS-yhtymältä liikkeenluovutuksilla.
Tuloskehys 2027–2029
Aluehallitus hyväksyi vuosien 2027–2029 tuloskehyksen. Taloussuunnitelma 2027–2029 laaditaan strategiassa ja pelastustoimen palvelutasopäätöksessä asetettavien tavoitteiden mukaisesti. Hyvinvointialueiden rahoituslakiin tulossa olevien muutoksien takia Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yleiskatteisen rahoituksen perusrahoitus laskee aikaisemmin arvioidusta ja siksi taloussuunnittelukaudella hyvinvointialueen perustoiminnan menotasoa ei pystytä täysin pitämään yleiskatteisen rahoituksen perusuran tasolla. Osa jälkikäteistarkistuksesta jää ylijäämäksi tuloskehykseen vuonna 2027. Vuosien 2028–2029 tuloskehyksen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi.
Hankesuunnitelmat
Aluehallitus hyväksyi Otaniemen paloaseman hankesuunnitelman. Tilahankkeen tavoitteena on toteuttaa paloasema Espoon Otaniemeen, joka korvaa alueella toimivan väliaikaisen paloaseman. Lisäksi hyväksyttiin Siuntion lähiterveysaseman hankesuunnitelma, joka toteutetaan vuokrahankkeena. Se korvaa nykyisen Siuntion terveysaseman tilat. Siuntion hankesuunnittelussa ja toteutuksessa varmistetaan, että sekä terveys- ja sosiaalipalveluille on tarvittavat tilat lähiterveysaseman toimintakokonaisuudessa.
Liikkumisen tuki
Aluehallitus päätti ottaa käyttöön liikkumisen tuen matkabudjetin palvelusetelin osaksi henkilökuljetusten palvelujen järjestämisen tuotantotapaa vuoden 2026 aikana. Lisäksi päätettiin arvon määräytymisen periaatteet. Aluehallitus tarkisti myös liikkumista tukevien palvelujen toimintaohjetta. Aluehallitus edellytti, että toimintaohje tuodaan aluehallitukselle tarkistettavaksi ja siinä tuodaan esille myös matkabudjetin osalta muun muassa mahdollisuus tolppatilaukseen, asiakaspalautteen antaminen sekä häiriötilanteissa toimiminen. Myös asiakkaiden lähikuntiin kulkemisen onnistumista seurataan ja siitä kerätään palautetta. Palvelusetelituottajien valinnassa huomioidaan turvallisuus- ja asiakaspalvelunäkökulmat huomioiden käyttäjäryhmä.
Liikkeenluovutukset
Aluehallitus hyväksyi sopimuksen HUS Apuvälinekeskuksen Espoon ja Raaseporin yksiköiden perusterveydenhuollon apuvälinepalveluiden toiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksella HUS-yhtymältä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2027 alkaen. HUS Apuvälinekeskus tuottaa tällä hetkellä erikoissairaanhoidon ulkopuolisia apuvälinepalveluita Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle Espoon, Raaseporin, Hangon ja Inkoon alueella. Toiminnan siirtämisessä noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita.
Aluehallitus hyväksyi myös ensihoidon Lohjan ja Raaseporin kenttäjohtotoiminnan siirtämisen liikkeenluovutuksella HUS-yhtymältä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tuottamaksi 1.10.2026 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen.
Aluehallitus antoi lisäksi lausunnot sosiaali- ja terveysministeriön pyytämiin luonnoksiin hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta.
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Yhteyshenkilöt
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
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