Aluehallituksessa hyväksyttiin hankesuunnitelmat ja liikkeenluovutukset

Tuloskehys 2027–2029

Aluehallitus hyväksyi vuosien 2027–2029 tuloskehyksen. Taloussuunnitelma 2027–2029 laaditaan strategiassa ja pelastustoimen palvelutasopäätöksessä asetettavien tavoitteiden mukaisesti. Hyvinvointialueiden rahoituslakiin tulossa olevien muutoksien takia Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yleiskatteisen rahoituksen perusrahoitus laskee aikaisemmin arvioidusta ja siksi taloussuunnittelukaudella hyvinvointialueen perustoiminnan menotasoa ei pystytä täysin pitämään yleiskatteisen rahoituksen perusuran tasolla. Osa jälkikäteistarkistuksesta jää ylijäämäksi tuloskehykseen vuonna 2027. Vuosien 2028–2029 tuloskehyksen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi.

Hankesuunnitelmat

Aluehallitus hyväksyi Otaniemen paloaseman hankesuunnitelman. Tilahankkeen tavoitteena on toteuttaa paloasema Espoon Otaniemeen, joka korvaa alueella toimivan väliaikaisen paloaseman. Lisäksi hyväksyttiin Siuntion lähiterveysaseman hankesuunnitelma, joka toteutetaan vuokrahankkeena. Se korvaa nykyisen Siuntion terveysaseman tilat. Siuntion hankesuunnittelussa ja toteutuksessa varmistetaan, että sekä terveys- ja sosiaalipalveluille on tarvittavat tilat lähiterveysaseman toimintakokonaisuudessa.

Liikkumisen tuki

Aluehallitus päätti ottaa käyttöön liikkumisen tuen matkabudjetin palvelusetelin osaksi henkilökuljetusten palvelujen järjestämisen tuotantotapaa vuoden 2026 aikana. Lisäksi päätettiin arvon määräytymisen periaatteet. Aluehallitus tarkisti myös liikkumista tukevien palvelujen toimintaohjetta. Aluehallitus edellytti, että toimintaohje tuodaan aluehallitukselle tarkistettavaksi ja siinä tuodaan esille myös matkabudjetin osalta muun muassa mahdollisuus tolppatilaukseen, asiakaspalautteen antaminen sekä häiriötilanteissa toimiminen. Myös asiakkaiden lähikuntiin kulkemisen onnistumista seurataan ja siitä kerätään palautetta. Palvelusetelituottajien valinnassa huomioidaan turvallisuus- ja asiakaspalvelunäkökulmat huomioiden käyttäjäryhmä.

Liikkeenluovutukset

Aluehallitus hyväksyi sopimuksen HUS Apuvälinekeskuksen Espoon ja Raaseporin yksiköiden perusterveydenhuollon apuvälinepalveluiden toiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksella HUS-yhtymältä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2027 alkaen. HUS Apuvälinekeskus tuottaa tällä hetkellä erikoissairaanhoidon ulkopuolisia apuvälinepalveluita Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle Espoon, Raaseporin, Hangon ja Inkoon alueella. Toiminnan siirtämisessä noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita.

Aluehallitus hyväksyi myös ensihoidon Lohjan ja Raaseporin kenttäjohtotoiminnan siirtämisen liikkeenluovutuksella HUS-yhtymältä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tuottamaksi 1.10.2026 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen.

Aluehallitus antoi lisäksi lausunnot sosiaali- ja terveysministeriön pyytämiin luonnoksiin hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta.