Välfärdsområdesstyrelsen godkände projektplanerna och överlåtelserna av rörelse

Prestationsram 2027–2029

Välfärdsområdesstyrelsen godkände prestationsramen för 2027–2029. Ekonomiplanen för 2027–2029 utarbetas i enlighet med de mål som fastställs i strategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå. De kommande ändringarna i lagen om välfärdsområdenas finansiering innebär att basfinansieringen inom Västra Nylands välfärdsområdes finansiering med allmän täckning blir lägre än tidigare beräknat och att utgiftsnivån för välfärdsområdets grundläggande verksamhet därför under ekonomiplansperioden inte fullt ut kan hållas på den nivå som motsvarar basscenariot för finansieringen med allmän täckning. En del av efterjusteringen blir kvar som överskott i prestationsramen 2027. Prestationsramen för 2028–2029 beräknas uppvisa ett underskott.

Projektplaner

Välfärdsområdesstyrelsen godkände projektplanen för Otnäs brandstation. Målet med lokalprojektet är att upprätta en brandstation i Otnäs i Esbo, som ersätter den tillfälliga brandstationen i området. Dessutom godkändes projektplanen för Sjundeå närhälsostation, som genomförs som ett hyresprojekt. Den ersätter Sjundeå hälsostations nuvarande lokaler. I projektplaneringen och genomförandet säkerställs att de nödvändiga lokalerna för både hälsovårdstjänster och socialservice ingår i närhälsostationens verksamhetshelhet.

Stöd för rörligheten

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade införa en servicesedel för resebudgeten inom stöd för rörligheten som ett sätt att ordna produktionen av persontransporter under 2026. Dessutom fastställdes principerna för värdebestämningen. Välfärdsområdesstyrelsen ändrade också verksamhetsföreskriften för tjänsterna som stöder rörligheten. Välfärdsområdesstyrelsen förutsatte att verksamhetsföreskriften föreläggs välfärdsområdesstyrelsen på nytt för ändring, så att man i föreskriften i fråga om resebudgeten även beaktar bland annat möjligheten till att ta en taxi från stationen, ge kundrespons samt hur man gör i störningssituationer. Uppföljning görs även angående kundernas resor till närliggande kommuner och feedback på det samlas in. I valet av serviceproducenter beaktas säkerhets- och kundserviceperspektiven med hänsyn till användargruppen.

Överlåtelser av rörelse

Välfärdsområdesstyrelsen godkände överföringen av verksamheten för primärvårdens hjälpmedelstjänster vid HUS Hjälpmedelscentralens enheter i Esbo och Raseborg genom överlåtelse av rörelse från HUS-sammanslutningen till Västra Nylands välfärdsområde från och med den 1 januari 2027. HUS Hjälpmedelscentralen producerar för närvarande hjälpmedelstjänster utanför den specialiserade sjukvården för Västra Nylands välfärdsområde i Esbo, Raseborg, Hangö och Ingå. I överföringen av verksamheten iakttas principerna för överlåtelse av rörelse.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände också överföringen av fältledningsverksamheten inom den prehospitala akutsjukvården i Lojo och Raseborg genom överlåtelse av rörelse från HUS-sammanslutningen till Västra Nylands välfärdsområde från och med den 1 oktober 2026 i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse.

Välfärdsområdesstyrelsen gav dessutom utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriets om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård och hälso- och sjukvårdslagen.