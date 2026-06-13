Kokoomuksen Aalto-Setälä: Itärajan vihreä muuri etenee – selvityksen mukaan ennallistamisesta merkittävää apua sekä puolustukselle että luonnolle
15.6.2026 19:02:03 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä pitää itärajan ennallistamista merkittävänä hankkeena sekä luonnon monimuotoisuuden että maanpuolustuksen näkökulmasta.
Pääministeri Petteri Orpon asettaman työryhmän selvitys on arvioinut elinympäristöjen ennallistamisen ja maanpuolustuksen yhteensovittamista sekä tunnistanut keinoja näiden yhteistavoitteiden edistämiseksi. Pauli Aalto-Setälä on jättänyt aiemmin eduskunnalle helmikuussa 2024 toimenpidealoitteen taktisesta ennallistamisesta, joka etenee nyt.
”Tässä hankkeessa yhdistyvät maanpuolustus, ilmasto- ja ympäristötyö sekä vastuullinen rahankäyttö tilanteessa, jossa ennallistamisasetuksen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja valtiolta. Olen erittäin iloinen, että esittämäni hanke etenee näin rivakasti ja saa koko ajan laajempaa kannatusta”, Aalto-Setälä aloittaa.
Työryhmän arvion mukaan itäisessä ja pohjoisessa Suomessa on vähintään 180 000 hehtaaria suota, jonka ennallistamisesta olisi selvityksen mukaan maanpuolustuksellista hyötyä.
”Ojitettujen soiden ennallistaminen luo hankalasti läpäistäviä alueita, joissa luonto on monimuotoista ja joihin sitoutuu hiiltä. Soiden ennallistaminen edistää myös Suomen ilmastotavoitteita ja saattaa esimerkiksi vähentää tarvetta kompensoida maankäyttösektorin päästövähennystarvetta ostamalla kalliilla muilta mailta nieluyksiköitä”, Aalto-Setälä jatkaa.
Aalto-Setälän mukaan seuraava askel on pyrkiä saamaan ennallistamistyölle EU-rahoitusta.
”Suomen itärajan puolustuskyvyn parantaminen ovat tärkeitä asioita sekä EU:lle että Natolle. Mielestäni olisi varsin kohtuullista sekä toivottavaa, että erityisesti EU:sta saataisiin rahoitusta tälle hankkeelle”, Aalto-Setälä päättää.
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Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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