Kokoomuksen Aalto-Setälä: Itärajan vihreä muuri etenee – selvityksen mukaan ennallistamisesta merkittävää apua sekä puolustukselle että luonnolle

Kokoomuksen Wallinheimo: 17 vuotta ilman korotusta – hallitus nostaa liikunta- ja kulttuuriedun arvoa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009 13.6.2026 09:49:44 EEST | Tiedote

Orpon hallitus esittää työnantajan tarjoaman verovapaan liikunta- ja kulttuuriedun enimmäismäärän nostamista 400 eurosta 540 euroon. Liikunta- ja kulttuuriedun arvoa ei ole korotettu sitten vuoden 2009. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan korotus vahvistaa suomalaisten hyvinvointia, lisää osallistumista harrastuksiin ja tukee samalla tapahtuma-alaa sekä kotimaista palvelutaloutta. Muutosta on tarkoitus soveltaa takautuvasti vuoden 2026 alusta.