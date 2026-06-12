Kaupunginhallitus: Espoo valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä ns. Suvivirsi-asiassa
15.6.2026 19:23:37 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kokouksessaan kaupunginhallitus myös valitsi kokouksessaan Taneli Kalliokosken Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajaksi sekä antoi lausunnon koulujen loma-aikojen mahdollisesta siirtämisestä.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on 15.5.2026 antanut kaksi ratkaisua, joissa lautakunta katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Asioissa on ollut kyse muun muassa Suvivirren laulamisesta koulun kevätjuhlassa.
Lautakunta on suositellut maksamaan hyvitystä. Kaupunki on päättänyt hylätä korvausvaatimukset yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvityksen maksamisesta, koska perustetta hyvityksen maksamiselle ei ole. Lisäksi lautakunta kielsi uusimasta hakijan lapseen kohdistuvaa syrjintää ja asetti kieltopäätöksensä tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen osalta kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
Lausunto koulujen loma-aikojen mahdollisesta siirtämisestä
Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon koulujen ja oppilaitosten loma-aikoja koskevasta muistiosta. Opetusministeri on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriön virkakuntaa selvittämään, miten koulujen ja oppilaitosten kesälomien siirtäminen olisi toteutettavissa ja millaisia muutostarpeita siirto aiheuttaisi koulutusjärjestelmässä. Espoon kanta on, että muutos on mahdollista toteuttaa, mutta se vaatii huolellista valmistelua ja toimintatapojen muuttamista.
Espoon lausunto kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä.
Taneli Kalliokoski Tilapalvelut-liikelaitoksen johtoon
Kaupunginhallitus valitsi kaupunkiympäristön toimialan Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajan vakinaiseen virkaan Taneli Kalliokosken. Toimitusjohtajan virka oli haettavana huhtikuussa. Virkaa haki määräaikaan mennessä 60 henkilöä, joista kelpoisuusvaatimuksen täytti 39. Myöhemmin kaksi heistä perui hakemuksensa, joten kelpoisuusehdon täyttäviä hakijoita oli 37.
Lue lisää: Taneli Kalliokoski Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajaksi
Leppävaaran VPK:lle etsitään korvaavia tiloja
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustokysymykseen koskien Leppävaaran VPK:n tarvitsemia tiloja. Valtuustokysymyksessä tuotiin esiin huoli Leppävaaran VPK:n (vapaapalokunnan) uuden, korvaavan sijainnin huomioimisesta vireillä olevassa Pohjois-Leppävaaran alueen asemakaavoituksessa.
Kaupunki käynnisti Leppävaaransillan kaavoituksen käynnistymisen yhteydessä alkuvuodesta 2025 selvitystyön Leppävaaran paloaseman ja VPK:n vaihtoehtoisista sijainneista. Leppävaaran VPK ilmoitti lokakuussa löytäneensä korvaavan sijainnin Kilosta, jonka jälkeen kaupungilla nähtiin, ettei ole tarpeellista jatkaa korvaavan sijainnin etsimistä. Tilanne on kuitenkin tämän jälkeen muuttunut, kun VPK on tarkemmin tutustunut Kilon kohteeseen. Näin ollen kaupunki on valmis edelleen jatkamaan keskustelua Leppävaaran VPK:n kanssa korvaavan sijainnin löytämiseksi. Kohteen etsinnän ja valmistelun yhteydessä on tarkoitus olla tarpeellisessa määrin yhteydessä hyvinvointialueen pelastustoimeen.
Ulkomainonnan linjaukset päivitetään ennen seuraavia ulkomainonnan kilpailutuksia
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen fossiilisten polttoaineiden mainonnan rajoittamiseksi. Ennen seuraavien ulkomainonnan kilpailutuksia ulkomainonnan linjaukset tuodaan päivitettäväksi mm kaupungin ilmasto- ja muiden tavoitteiden huomioimiseksi.
Valtuustoaloite pysäköintinormista luopumiseksi (asia 25) palautettiin valmisteluun siten, että se ottaa positiivisemman kannan markkinaehtoisen pysäköinnin edistämiseen erityisesti joukkoliikenteen solmukohdissa.
Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
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