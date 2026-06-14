OAJ:n hallitus hylkäsi sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työehtosopimukseksi

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara antoi myöhään sunnuntaina 14.6. toisen ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevan sovintoehdotuksen. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n hallitus käsitteli ehdotuksen tiistaiaamuna ja päätti hylätä ehdotuksen yksimielisesti.

– Sovintoehdotuksen sisältämä palkkaratkaisu ei olisi taannut kaikille opettajille edes ostovoiman turvaavaa palkkakehitystä, koska osalla opettajista yleiskorotus olisi tullut vain osaan palkkaa. Myös palkkaerojen korjaaminen palkkojen harmonisoinnilla olisi jäänyt hyvin vähäiseksi, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kritisoi.

– Sovintoehdotuksen uusi palkkausjärjestelmä oli hyvin sekava ja täysin työnantajan päätettävissä. Se jättäisi koko opetushenkilöstön tulevan palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan ja voisi johtaa palkkojen eriytymiseen entisestään myös ammattikorkeakoulujen välillä, Murto ihmettelee.

Sivista hakee ratkaisua työnantajan vastuulla olevaan palkkatasa-arvo-ongelmaan opetushenkilöstön palkkakehityksen kustannuksella.

– OAJ on valmis hakemaan kompromissiratkaisua viipymättä, kunhan se turvaa koko opetushenkilöstölle oikeudenmukaisen palkkakehityksen ja ostovoiman säilymisen, neuvottelujohtaja Petri Lindroos painottaa.

OAJ hyväksyi ensimmäisen sovintoehdotuksen

Työnantajapuoli Sivista hyväksyi 14.6. annetun ehdotuksen, kuten myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

OAJ olisi ollut valmis sopuun jo toukokuussa, kun valtakunnansovittelija antoi ensimmäisen sovintoehdotuksensa 11.5.2026. Työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi tällöin sovintoehdotuksen.

14.6. saatu uusi sovintoehdotus julkaistaan valtakunnansovittelijan sivuilla.