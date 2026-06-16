ROXON toimittaa LKAB:n uuteen lajittelulaitokseen 60 kuljettimen kokonaisuuden

Lajittelulaitos on osa kansainvälisen kaivos- ja mineraalikonserni LKAB:n noin 550 miljoonan euron (6 miljardia SEK) investointia Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa sijaitsevaan Malmbergetin kaivokseen. Kuljettimien osalta projekti käynnistyy välittömästi ja kestää noin kaksi vuotta.

LKAB valitsi ROXON:in kumppaniksi kilpailutuksen perusteella.

ROXON:in toimitusjohtaja Martin Eversin mukaan uusi sopimus on kooltaan merkittävä ja hyvä esimerkki ROXON:in asemasta Pohjoismaiden johtavana kuljetintoimittajana.

"Nyt solmitulla projektilla on merkittävä, positiivinen työllistämisvaikutus niin Suomen kuin Ruotsin toimipisteissämme. LKAB voi luottaa, että saavat meiltä teknisesti korkeatasoisen ja toimintavarman ratkaisun. Meillä on erittäin kokenut tiimi ja onnistuneet referenssit vastaavanlaisista vaativista toteutuksista." Evers kertoo.

"Tämänkaltaiset vaativat projektit ovat ROXON:in vahvaa ydinosaamista. Meillä on pitkä kokemus toimitusten yhteensovittamisesta tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kumppaneiden kanssa, jotta projekti etenee suunnitellusti sekä aikataulun että budjetin osalta." Evers toteaa.