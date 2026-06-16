ROXON toimittaa LKAB:n uuteen lajittelulaitokseen 60 kuljettimen kokonaisuuden
16.6.2026 09:17:18 EEST | ROXON Oy | Tiedote
Materiaalinkäsittelyratkaisujen toimittamiseen erikoistunut ROXON Oy on solminut LKAB:n kanssa merkittävän sopimuksen, joka kattaa 60 kuljettimen suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen uuteen lajittelulaitokseen Ruotsin Malmbergetissä.
Lajittelulaitos on osa kansainvälisen kaivos- ja mineraalikonserni LKAB:n noin 550 miljoonan euron (6 miljardia SEK) investointia Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa sijaitsevaan Malmbergetin kaivokseen. Kuljettimien osalta projekti käynnistyy välittömästi ja kestää noin kaksi vuotta.
Taustalla vahva osaaminen
LKAB valitsi ROXON:in kumppaniksi kilpailutuksen perusteella.
ROXON:in toimitusjohtaja Martin Eversin mukaan uusi sopimus on kooltaan merkittävä ja hyvä esimerkki ROXON:in asemasta Pohjoismaiden johtavana kuljetintoimittajana.
"Nyt solmitulla projektilla on merkittävä, positiivinen työllistämisvaikutus niin Suomen kuin Ruotsin toimipisteissämme. LKAB voi luottaa, että saavat meiltä teknisesti korkeatasoisen ja toimintavarman ratkaisun. Meillä on erittäin kokenut tiimi ja onnistuneet referenssit vastaavanlaisista vaativista toteutuksista." Evers kertoo.
"Tämänkaltaiset vaativat projektit ovat ROXON:in vahvaa ydinosaamista. Meillä on pitkä kokemus toimitusten yhteensovittamisesta tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kumppaneiden kanssa, jotta projekti etenee suunnitellusti sekä aikataulun että budjetin osalta." Evers toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Martin Evers
Toimitusjohtaja, ROXON
martin.evers@roxon.com
+358 40 1835 870
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ROXON Oy on Pohjoismaiden johtava materiaalinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jolla on 70 vuoden kokemus kuljetin- ja materiaalinkäsittelyjärjestelmistä kaivos-, satama- ja prosessiteollisuudelle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Hollolassa ja sen liikevaihto oli vuonna 2025 n. 39 miljoonaa euroa. ROXON on osa australialaista NEPEAN-konsernia.
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