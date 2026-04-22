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Taaleri Oyj
Eden Asunnot sijoittaa toiseen asuntokohteeseen Helsingin Laajasalossa
16.6.2026 09:00:00 EEST | Taaleri Oyj | Taaleri Kiinteistöt | Tiedote
TAALERI KIINTEISTÖT | LEHDISTÖTIEDOTE | 16.6.2026 KLO 9.00
Eden Asunnot sijoittaa toiseen asuntokohteeseen Helsingin Laajasalossa
Eden Asunnot sijoittaa Helsingin Laajasaloon rakennutettavaan asuinkohteeseen. Sijoitus on yhteisyrityksen toinen projekti keskeisen sijainnin omaavassa Laajasalossa, joka tarjoaa kattavia palveluita ja jatkuvasti lisääntyviä mukavuuksia. Vasta avattu Kruunuvuorensilta tarjoaa jo vaivattoman yhteyden keskustaan kevyelle liikenteelle. Sillalle lähitulevaisuudessa valmistuva raitiovaunuyhteys tulee helpottamaan kulkemista entisestään.
Kohteeseen rakentuu 68 laadukasta vuokra-asuntoa. Tämän lisäksi yhteiset tilat, kuten kaksi ylimmän kerroksen saunaa, yhdeksän autotallipaikkaa ja jaettu ryhmätila tuovat arkeen luksusta. Asunnot on suunniteltu tilavasti ja varusteltu tuloilman viilennyksellä. Suurin osa asukkaista saa myös nauttia lasitetuista parvekkeista. Laajasalon alueella on laaja valikoima palveluita ja ulkoilualueita aktiivisille kaupunkilaisille.
Kyseessä on EU-taksonomian mukainen A-energialuokan energiatehokas kohde, jossa on käytössä maalämpö.
Kohteen rakentaminen alkaa heti ja sen rakentaa Pohjolan Rakennus Oy.
”Olemme erittäin tyytyväisiä toisesta sijoituksesta Laajasalon nopeasti kehittyvälle ja elinvoimaiselle alueelle. Alkava raitiovaunuliikenne ja Kruunuvuorensilta tulevat tarjoamaan asukkaille erinomaiset kulkuyhteydet. Kohde itsessään on suunniteltu vaivattomuus ja asuinmukavuus etusijalla. Sijoitus on vahva lisä Eden Asuntojen portfolioon,” kertoo Taaleri Kiinteistöjen sijoitusjohtaja Jan Hellman.
Lisätietoja:
Jan Hellman, sijoitusjohtaja, Taaleri Kiinteistöt, 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com
Tuomas Ahonen, Head of Investments, Taaleri Kiinteistöt, 050 303 5009, tuomas.ahonen@taaleri.com
Mikko Krootila, johtaja, Taaleri Kiinteistöt, 040 770 8958, mikko.krootila@taaleri.com
Eden Asunnot lyhyesti
Eden Asunnot on Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan ja Taaleri Kiinteistöjen perustama yhteisyritys. Se sijoittaa Suomen kasvukeskuksiin rakennutettaviin laadukkaisiin vuokra-asuntokohteisiin. Taaleri Kiinteistöt vastaa kaikista Eden Asuntojen toiminnoista.
Taaleri Kiinteistöt lyhyesti
Taaleri Kiinteistöt on kiinteistösijoittaja, joka luo vakaata tuottoa yli markkinasyklien paikallisen asiantuntemuksen ja laajan markkinaymmärryksen avulla. Toimimme sijoittajien kumppanina luodaksemme pitkäjänteistä arvoa ja vaikuttavuutta tulevaisuuden rakennettuun ympäristöön.
Taaleri Kiinteistöt on osa Taaleri-konsernia. Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, joka mahdollistaa muutoksen pääoman avulla. Taalerilla on pääomarahastoissaan, kanssasijoituksissaan ja yksittäisiin kohteisiin sijoittavissa yhtiöissään hallinnoitavia varoja 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
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