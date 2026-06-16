Aluehallitus hyväksyi laadun ja omavalvonnan vuosiraportit ja käsitteli palvelutuottajien valintaa

Maanantaina 15.6.2026 kokoontunut Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi laadun ja omavalvonnan vuosiraportin sekä potilas- ja sosiaaliasiavastaavien selvityksen vuodelta 2025. Raportit tarjoavat kattavan kuvan hyvinvointialueen palvelujen laadusta, turvallisuudesta, saatavuudesta ja asiakkaiden kokemuksista sekä heidän oikeuksiensa toteutumisesta.Oma Häme seuraa palvelujen laatua ja asiakkaiden oikeuksien toteutumista – aluehallitus käsittelee vuosiraportteja - Oma Häme

Aluehallitus päätti myös käynnistää Koivikkokoti säätiö sr:n kanssa selvityksen yhteistyön kehittämisestä ja nykyisen yhteistyösopimuksen päivittämisestä. Nykyinen, vuonna 2021 tehty sopimus ei enää vastaa hyvinvointialueen ja Koivikko-kodin tarpeita, koska Oma Hämeen organisaatio ja palvelurakenne ovat muuttuneet merkittävästi.

Oma Häme valmistelee yhteistyön uudistamista Koivikko-kodin kanssa - Oma Häme

Kokouksessa hyväksyttiin Oma Hämeen henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Strategiaan pohjautuva suunnitelma kokoaa yhteen tavoitteet ja toimenpiteet, joilla vahvistetaan yhdenvertaista, turvallista ja arvostavaa työyhteisöä koko organisaatiossa.

Oma Hämeen uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa arjen tekoja - Oma Häme

Palvelupisteiden tuotantotapa-analyysi valmistuu loppuvuodesta

Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi perusterveydenhuollon palvelupisteiden tuotantotapa-analyysin valmistelutilanteen. Hallitus käsitteli maaliskuussa Parolan terveysaseman mahdollista siirtämistä Hämeenlinnaan Parantolan sosiaali- ja terveysasemalle.

Asia päätettiin kuitenkin palauttaa valmisteluun ja päättää asiasta vasta vuoden 2027 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Samalla päätettiin, että vuoden 2026 aikana tehdään perusterveydenhuollon palvelupisteiden tuotantotapa-analyysi, jossa tarkastellaan palvelujen järjestämisen kokonaisuutta, siihen liittyviä haasteita ja toimintaympäristöä yhdeksällä palvelupisteellä.

Analyysin on tarkoitus valmistua marraskuussa ja sen toteuttamisessa hyödynnetään ulkopuolista asiantuntijaa. Aluehallitus lisäsi kokouksessa päätökseen, että se edellyttää jatkovalmistelussa ottamaan huomioon asukkaiden hoidontarpeen, palveluiden saavutettavuuden, hoidon jatkuvuuden ja toteutuneen henkilöstöresurssin.

Aluehallitus käsitteli myös palveluntuottajien valintaa kilpailutusten perusteella. Hallitus päätti valita palveluntuottajia:

päihde- ja riippuvuuspalvelujen kuntouttavaan laitoshoitoon, katkaisu- ja vieroitushoitoon ja avomuotoiseen kuntoutukseen sekä

Mielenterveystyön ja päihde- ja riippuvuustyön erityispalvelujen asumispalveluihin

Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen lakisääteisten henkilökuljetusten, kiireettömien potilaskuljetusten ja kiireellisten tavarakuljetusten hankinnan käynnistämisen niin, että hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä ja vertailuperusteena tarjoushintaa.

Se myös päätti hylätä Esperi Caren oikaisuvaatimuksen, joka koski palvelusetelin arvon korotusta ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.

Seuraava aluehallituksen kokous on 10. elokuuta.

Aluehallituksen esityslista