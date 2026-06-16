Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

OYSin uuden L-talon rakentaminen alkaa

16.6.2026 09:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Sairaalan vanhan lastenklinikan paikalle nousevaan uudisrakennukseen rakennetaan tilat lastenpsykiatrialle ja sairaalakoululle.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on solminut toteutusvaiheen sopimuksen Oulun yliopistollisen sairaalan uuden L-talon rakentamisesta NCC Suomi Oy:n kanssa. Sairaalan vanhan lastenklinikan paikalle nousevaan uudisrakennukseen rakennetaan noin 3000 bruttoneliön verran tiloja lastenpsykiatrian toiminnoille ja Oulun kaupungin sairaalakoululle. Lisäksi rakennukseen sijoittuu yhteiskäyttötiloja. Uudisrakennus muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden vanhan sairaalan suojellun ja peruskorjattavan L4-osan kanssa.

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana ja sen tavoitekustannus on noin 10 miljoonaa euroa. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2027.

”Ennen nyt alkavaa toteutusvaihetta olemme suunnitelleet hanketta yhdessä sairaalan henkilökunnan, suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Ratkaisuja on kehitetty mahdollisimman kustannustehokkaaksi ja toiminnan tiloille,​ laitteille ja järjestelmille asettamien vaatimusten mukaisesti. Uuden rakennuksen suunnittelussa on huomioitu muun muassa tilojen turvallisuus, puhtaus, logistiset tarpeet ja modernit toiminnallisuusvaatimukset”, OYS 2030 -ohjelman ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio kommentoi.

”Pitkäaikainen yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa sairaalarakentamisessa saa nyt jatkoksi uuden hienon kohteen myös koulurakentamisen osalta. Erinomaisessa yhteistyössä osapuolten kesken sujunut kehitysvaihe on edennyt päätökseen ja voimme lähiaikoina aloittaa lastenpsykiatrian ja sairaalakoulun tulevaisuuden tarpeita palvelevien tilajärjestelyiden toteuttamisen. Aloitamme toteutusvaiheen hyvin innostuneessa ilmapiirissä”, NCC:n Pohjois-Suomen yksikönjohtaja Esa Perätalo sanoo.

L-talo on osa OYSin uuden sairaalakokonaisuuden rakentamista. Jo aiemmin Kontinkankaan sairaalakampukselle ovat valmistuneet A, B, E ja F-talot. Poliklinikkatoiminnan sekä opetuksen ja koulutuksen tiloja käsittävää C-taloa rakennetaan parhaillaan. Uusi logistiikka- ja tukipalvelukeskus eli H-talo on parhaillaan kehitys- ja suunnitteluvaiheessa.

Avainsanat

oysoys2030pohjois-pohjanmaan hyvinvointialue

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Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.

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