Nordic AI Index 2026: Vain harva pohjoismainen suuryritys on onnistunut skaalaamaan tekoälyn liiketoimintaansa

Nordic AI Index 2026 arvioi tekoälykypsyyttä Suomen, Ruotsin ja Norjan 90 suurimmassa yrityksessä. Indeksi perustuu yksinomaan yritysten julkisesti saatavilla olevaan sijoittajainformaatioon. Yritykset sijoitetaan viisiportaiselle kypsyysasteikolle, joka kuvaa niiden etenemistä tekoälyn hyödyntämisessä:

Kokeileva (Experimenting): Tekoälyä hyödynnetään yksittäisten työntekijöiden tai tiimien aloitteesta, mutta käyttö ei ole organisoitua. Organisaatiolla ei ole selkeää näkyvyyttä siihen, mikä toimii, eikä keinoja laajentaa hyviä käytäntöjä.

Tekoälyä hyödynnetään yksittäisten työntekijöiden tai tiimien aloitteesta, mutta käyttö ei ole organisoitua. Organisaatiolla ei ole selkeää näkyvyyttä siihen, mikä toimii, eikä keinoja laajentaa hyviä käytäntöjä. Omaksuva (Adopting): Tekoäly on tunnistettu strategiseksi mahdollisuudeksi, ja ensimmäiset käyttökohteet ovat näkyvissä. Osaaminen ja kyvykkyydet kehittyvät, mutta hyödyntäminen on vielä rajallista.

Tekoäly on tunnistettu strategiseksi mahdollisuudeksi, ja ensimmäiset käyttökohteet ovat näkyvissä. Osaaminen ja kyvykkyydet kehittyvät, mutta hyödyntäminen on vielä rajallista. Integroiva (Integrating): Tekoälyä hyödynnetään useissa liiketoiminnan osa-alueissa. Käyttöönotto on edennyt, mutta toiminta ei vielä ole systemaattista koko organisaatiossa.

Tekoälyä hyödynnetään useissa liiketoiminnan osa-alueissa. Käyttöönotto on edennyt, mutta toiminta ei vielä ole systemaattista koko organisaatiossa. Skaalaava (Scaling): Tekoäly on siirtynyt yksittäisistä hankkeista osaksi toimintamallia. Käyttöönotto on järjestelmällistä, ja vaikutuksia seurataan useissa liiketoiminnan osa-alueissa.

Tekoäly on siirtynyt yksittäisistä hankkeista osaksi toimintamallia. Käyttöönotto on järjestelmällistä, ja vaikutuksia seurataan useissa liiketoiminnan osa-alueissa. AI Native: Tekoäly on keskeinen osa yrityksen toimintaa. Se ohjaa tuotteita, strategiaa, operaatioita ja johtamista, ja sen vaikutuksia mitataan systemaattisesti.



Tekoälyn skaalaaminen on edelleen poikkeus

Perustuen yritysten julkaisemaan tietoon tekoälyn laajamittainen käyttöönotto on Pohjoismaiden suuryrityksissä edelleen harvinaista. Yksikään yritys ei saavuta indeksin korkeinta AI Native -tasoa ja vain kahdeksan yritystä kertoo tekoälyn käytön olevan järjestelmällistä läpi liiketoimintojen. Pohjoismaisista suuryrityksistä 63 % on yhä yksittäisten kokeilujen tai ensimmäisten käyttökohteiden tunnistamisen vaiheessa. Indeksi paljastaa maakohtaisia eroja tekoälyn käyttöönotossa melko vähän.

Edelläkävijöitä yhdistää johtaminen, ei teknologia

Indeksin perusteella nimetty vastuu tekoälystä johtoryhmä- ja hallitustasolla on yksittäinen tekijä, joka korreloi vahvimmin kaikkien muiden tekoälykypsyyden mittareiden kanssa. Edelläkävijöitä yhdistää tämän lisäksi käyttöönoton ulottuminen useisiin liiketoimintoihin, vaikutuksien mittaaminen liiketoimintalähtöisesti sekä henkilöstön tekoälyosaamisen systemaattinen kehittäminen.

Kaikki indeksiin kärkeen nousseet yritykset ovat joko teknologia-, teleoperaattori- tai rahoitusalanyrityksiä.

Suomessa viisi parhaiten sijoittunutta yritystä ovat: Nokia, OP Pohjola, Nordea, Elisa ja UPM.

Ruotsissa viisi parhaiten sijoittunutta yritystä ovat: Ericsson, EQT, Telia, SEB and Vattenfall.

Norjassa viisi parhaiten sijoittunutta yritystä ovat: Gjensidige, Telenor, Storebrand, DNV, DNB.

Teollisuuden hitaus muodostaa kasvavan kilpailuriskin

Teollisuus on indeksin suurin toimiala (42 % otoksesta). Yritysten antamien tietojen valossa valtaosa teollisuusyrityksistä on vielä tekoälyn kokeilu- tai rajallisen hyödyntämisen vaiheessa. Teollisuusyrityksillä on jo käytössään prosessit, data ja operatiiviset ympäristöt, joissa tekoäly voi tuottaa merkittävää lisäarvoa. Suurin haaste on siirtyminen yksittäisistä kokeiluista järjestelmälliseen käyttöönottoon.

Impaktly: Tekoälytransformaatio ei ole teknologiaprojekti, se on ihmisten ja toimintatapojen muutos, jota teknologia mahdollistaa

"Tämän vuoden tulokset kertovat tärkeän viestin: elämme yhtä aikamme merkittävimmistä organisaatiomuutoksista, mutta suurin osa yrityksistä lähestyy sitä edelleen ensisijaisesti teknologian näkökulmasta. Yksikään tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ei vielä saavuta AI Native -tasoa, jossa tekoäly toimii liiketoiminnan keskeisenä ajurina eikä vain yksittäisenä työkaluna. Vain harva on edennyt vaiheeseen, jossa tekoälyn hyödyntämistä skaalataan systemaattisesti koko organisaatioon. Tämä ei johdu teknologian puutteesta, vaan siitä, että muutos vaatii uusia toimintamalleja, johtamista ja osaamista. Tässä pätee edelleen 80/20-sääntö: voittajia eivät ole ne yritykset, joilla on käytössään edistyneimmät teknologiat, vaan ne, jotka onnistuvat yhdistämään ihmiset, prosessit ja teknologian, juuri tässä järjestyksessä." — Mia Folkesson, Impaktly

Yrityskommentit

Pyydettäessä: OP Pohjola/ Timo Ritakallio, pääjohtaja