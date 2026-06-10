Kannanotto esitykseen sulkea vanhustenhuollon yksiköt Iniön Aftonro ja Houtskarin Fridhem
16.6.2026 09:08:13 EEST | Paraisten kaupunki | Tiedote
Varha – Varsinais-Suomen hyvinvointialue on tehnyt viranhaltijaesityksen vanhustenhuollon yksiköiden Aftonron (Iniö) ja Fridhemin (Houtskari) sulkemisesta. Paraisten kaupunki vastustaa tätä esitystä jyrkästi.
Saaristo on erityinen osa Varsinais-Suomea ja lähipalvelujen saatavuus on siellä ratkaisevan tärkeää asukkaiden turvallisuuden ja alueen elinvoimaisuuden kannalta. Varha saa merkittäviä valtionosuuksia palvelujen ylläpitämiseksi koko hyvinvointialueella, myös saaristossa: 19 miljoonaa euroa saaristo-olosuhteisiin ja 14 miljoonaa euroa kaksikielisiin ratkaisuihin.
Peruspalvelujen heikentäminen alueilla, joilla etäisyydet ja maantieteelliset olosuhteet aiheuttavat jo entuudestaan erityisiä haasteita, ei ole näiden tavoitteiden mukaista.
Houtskarin Fridhem ja Iniön Aftonro ovat hyvin toimivia yksiköitä, joissa työskentelee osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä. Fridhemin 19 työpaikalla, joiden henkilöstö muodostaa 10 % Houtskarin työikäisestä väestöstä, ja Aftonron 10 työpaikalla, joiden henkilöstö muodostaa 15 % Iniön työikäisestä väestöstä, on suuri merkitys paitsi vanhustenhuollolle, myös koko Houtskarin ja Iniön elinvoimalle sekä mahdollisuudelle ylläpitää ympärivuotisesti elävää yhteisöä.
Yksiköiden sulkeminen merkitsisi saariston varautumisen merkittävää heikkenemistä ja vaikeuttaisi muun muassa Iniön VPK:n, Houtskarin VPK:n sekä ensivasteryhmien toimintaa, koska aktiivisilla jäsenillä ei enää olisi mahdollisuutta asua alueella.
Paraisten kaupunki vaatii, että Varha arvioi esityksensä uudelleen, ottaa huomioon Suomen kansallisessa saaristostrategiassa 2025–2028 hyväksytyt periaatteet saariston elinvoimaisuuden säilyttämisestä ja varmistaa, että saariston vanhustenhuollon palvelut säilytetään ja että niitä kehitetään myös tulevaisuudessa.
Paraisten kaupunginhallitus vastustaa jyrkästi Aftonron ja Fridhemin lakkauttamista.
Saariston vanhustenhuoltoa koskevien päätösten tulee perustua kokonaisarviointiin, jossa ihmisten turvallisuus, henkilöstön osaaminen ja saariston tuleva elinvoima ovat keskeisessä asemassa. Taloudelliset leikkaukset eivät saa vaarantaa yhdenvertaisia palveluja.
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Yhteyshenkilöt
Gilla GranbergKaupunginhallituksen puheenjohtajaPuh:0443360150gunilla.granberg@pargas.fi
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