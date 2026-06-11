Finanssivalvonta havaitsi puutteita kryptovarapalveluiden ja -tuotteiden markkinoinnissa

Finanssivalvonta toteutti syksyllä 2025 silloisiin toimiluvallisiin kryptovarapalvelun tarjoajiin kohdistuneen teema-arvion kryptovarapalveluiden ja -tuotteiden markkinoinnista. Arvion kohteena olivat myös kuluttajansuojalain mukaiset ennen sopimuksen tekemistä annettavat ennakkotiedot.

- Kryptovaramarkkinat ovat kasvaneet voimakkaasti, ja palveluja markkinoidaan laajasti uusille asiakasryhmille, joilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta kryptovaroista. Asiakkaan- ja sijoittajansuojan kannalta on olennaista, että markkinointi on sääntelyn mukaista ja että palveluiden ja tuotteiden eduista ja riskeistä annetaan tasapuolista ja selkeää tietoa, sanoo Finanssivalvonnan vanhempi valvoja Tytti Tanninen.

Kryptovaratoimijoiden on annettava asiakkailleen riittävä ja oikea kuva tuotteista ja palveluista. Asiakkaalle on aina hyvissä ajoin ennen palvelun tarjoamista annettava myös kuluttajansuojalain1 edellyttämät ennen sopimuksen tekemistä annettavat ennakkotiedot.

Teema-arvion keskeiset havainnot

Yritykset eivät kertoneet riittävästi ja tasapuolisesti kryptovaroihin ja kryptovarapalveluihin liittyvistä riskeistä. Lisäksi riskeihin ja tietoihin perehtyminen edellytti usein asiakkailta omaa aktiivisuutta. Riskikuvauksista sai käsityksen, että kaikkiin kryptovaroihin liittyvät samat riskit.

Monet asiakkaille olennaiset tiedot olivat usein hankalasti löydettävissä.

Kaikilla kyselyyn osallistuneista yrityksistä ei ollut markkinointiin liittyvää sisäistä ohjeistusta. Yhdeltä yritykseltä puuttui kokonaan hyväksymisprosessi koskien sen käyttämiä sosiaalisen median kanavia.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä vain yksi oli määritellyt markkinointia toteuttaville henkilöille osaamisvaatimuksia.

Markkinoinnissa vedottiin korostuneesti palvelujen käyttöönoton helppouteen ja nopeuteen, vaikka erityisesti kuluttaja-asiakkailla tulisi olla mahdollisuus perehtyä rauhassa ja huolellisesti palvelua koskeviin tietoihin.

Markkinoinnissa vedottiin lisäksi korostuneesti suomalaisuuteen sekä siihen, että yritys on Finanssivalvonnan valvoma toimija. Yritykset vetosivat myös mahdollisuuteen sijoittaa kryptovaroihin turvallisesti.

Osassa kryptovaroista annetuista tiedoista esiintyi selkeitä virheitä.

Kryptovaroista faktoina esitettyjen seikkojen ja mielikuvia luovan kerronnan välinen rajanveto jäi joissain tapauksissa epäselväksi.

Kryptovarojen ja eri kryptovaratyyppien erot eivät käyneet ilmi verkkosivujen tiedoista. Potentiaalinen asiakas ei annettujen tietojen perusteella olisi esim. erottanut vakiintuneita kryptovaroja uusista, likviditeetiltään heikommista kryptovaroista (esim. meemikolikot).

Teema-arviossa havaittiin puutteita hinnoittelutiedon ennakoitavuudessa ja kattavuudessa. Hinnoittelutietoja ei ollut kaikissa tapauksissa helppo löytää.

Osa yrityksistä ei antanut asiakkailleen kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla henkilökohtaisesti laissa määrättyjä ennakkotietoja.

Osa yrityksistä antoi merkittävän osan kuluttajansuojalain mukaisista ennakkotiedoista, esim. riski-ilmoituksen, pelkästään käyttöehdoissa. Ehtojen sivuuttaminen palvelun käyttöönoton yhteydessä oli tehty myös helpoksi, eikä niihin tutustumista edellytetty.

Osa yrityksistä ei antanut kaikkia kuluttajansuojalain edellyttämiä ennakkotietoja. Tietoja oli asetettu saataville eri verkkosivujen osioihin tai asiakirjoihin.

EU:n kryptovara-asetuksen2 (MiCA-asetus) soveltaminen alkoi 30.12.2024, ja siitä lähtien kryptovarapalveluiden ja -tuotteiden tarjoaminen on edellyttänyt toimilupaa. Suomessa sovellettiin kuuden kuukauden kansallista siirtymäaikaa, joka päättyi 30.6.2025.

- Finanssivalvonta edellyttää, että kryptovarapalvelun tarjoajat ottavat teema-arvion havainnot huomioon ja ryhtyvät tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi, Tytti Tanninen painottaa.

Lisätietoja antavat

Vanhempi valvoja Tytti Tanninen ja vanhempi tarkastaja Pasi Åkerfeldt. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liite

Raportti: Teema-arvio: Kryptovarapalveluiden ja -tuotteiden markkinointi

1 Kuluttajansuojalaki (38/1978) 6 a luku. Kyseiseen lukuun on tulossa muutoksia 19.6.2026 alkaen. Kryptovarapalvelun tarjoajien on otettava toiminnassaan huomioon myös uudet vaatimukset.

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1114 kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta.