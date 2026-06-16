Tuokolle neljä uutta osakasta

– Osakkuus on tunnustus pitkäjänteisestä työstä, vahvasta ammattitaidosta sekä sitoutumisesta Tuokon arvoihin ja asiakkaiden menestykseen. Juha-Matti, Keijo, Vesa ja Jussi ovat kukin omalla tavallaan vahvistaneet Tuokon asemaa luotettavana asiantuntijakumppanina ja rakentaneet erinomaista asiakaskokemusta. On hienoa saada heidät mukaan kehittämään yhtiötämme myös osakkaina, sanoo Tuokon osakas ja hallituksen puheenjohtaja Timo Tuokko, KHT.

Juha-Matti Heino aloitti Tuokolla vuonna 2022 KHT-tilintarkastajana. Juha-Matti on lisäksi suorittanut KRT-tutkinnon. Hänellä on vahva kokemus erityisesti rahoitusalan yhtiöiden tilintarkastuksesta, sisäisestä tarkastuksesta sekä kestävyysraportointiin liittyvistä toimeksiannoista.

Keijo Kaulio on työskennellyt Tuokon Tampereen toimistolla vuodesta 2018 lähtien ja hän aloitti elokuussa 2025 Tampereen aluetoimiston johtajana. Hän toimii KHT-tilintarkastajana sekä kestävyysraportointitarkastajana (KRT). Keijo tunnetaan asiantuntevasta ja ratkaisukeskeisestä työotteestaan sekä vahvasta osaamisestaan tilintarkastuksen, erityistoimeksiantojen ja sisäisen tarkastuksen parissa.

Vesa Laakso on työskennellyt Tuokolla vuodesta 2021 alkaen ja tammikuusta 2026 alkaen hän on toiminut Helsingin tilintarkastuspalveluiden operatiivisena johtajana. Hänellä on monipuolinen kokemus erikokoisten yritysten tilintarkastuksesta. Lisäksi Vesa on ollut laajasti mukana kansainvälisissä toimeksiannoissa koordinoiden eri maiden tarkastuksia ja raportointia.

Jussi Tuominen on työskennellyt Tuokolla vuodesta 2018 lähtien. Jussin erityisosaamista ovat yhdistysten ja säätiöiden tilintarkastukset, ja hänellä on laaja kokemus erilaisten yleishyödyllisten yhteisöjen sekä järjestöjen toimintaympäristöistä. Lisäksi Jussilla on monipuolista kokemusta erikokoisten osakeyhtiöiden tarkastuksesta erityisesti palveluliiketoiminnan alalta. Hänet tunnetaan asiakkaiden arvostamana asiantuntijana, joka yhdistää vahvan ammattitaidon käytännönläheiseen palveluasenteeseen.

Juha-Matti, Keijo, Vesa ja Jussi ovat vuosien aikana osoittaneet vahvaa asiantuntemusta, sitoutumista asiakkaidemme menestykseen sekä halua kehittää Tuokkoa yhdessä eteenpäin. He ovat omilla vastuualueillaan keskeisiä vaikuttajia, joiden työpanos näkyy niin asiakaskokemuksessa kuin yhtiömme kasvussa. On ilo toivottaa heidät osakkaiksi, toteaa hallituksen puheenjohtaja Timo Tuokko.

Lämpimät onnittelut uusille osakkaillemme!