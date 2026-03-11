Minne Champagne & Wine teki historiaa – voitti maailman parhaan kuohuviinilistan tittelin

Kansainvälinen tunnustus myönnetään maailman parhaimmille viinilistoille ja niiden taustalla työskenteleville ammattilaisille. Minnen kanssa samassa sarjassa finaalissa kilpaili ravintoloita muun muassa Yhdysvalloista, Dubaista, Iso-Britanniasta, Japanista ja Hong Kongista. Palkinnot jaettiin maanantaina 15.6.2026 palkintogaalassa Ruotsin Skånessa, johon osallistui satoja sommeliereja ympäri maailman. Minnen puolesta palkinnon vastaanottivat ravintolapäällikkö Laura Wall ja pääsommelier Toni Aikasalo.

– Tämä tunnustus vahvistaa sen, minkä me jo tiesimmekin: Minnen kuohuvien lista on kansainvälistä huipputasoa, iloitsee Minnen tiimi. Minnen samppanja-, kuohuviini- ja viinilistan on rakentanut Toni Aikasalo yhteistyössä Master of Wine Essi Avellanin kanssa. Minne Champagne & Wine -ravintola on avattu syksyllä 2023 Etelä-Esplanadilla Helsingin ydinkeskustassa.

Minnen samppanja- ja viinilista on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen. Listalla on yhteensä yli 600 eri samppanjaa, kuohuviiniä sekä viiniä matalan kynnyksen tuttavuuksista arvokkaampiin harvinaisuuksiin. Minnessä järjestetään viikoittain erilaisia tastingeja, ja myös muun muassa Essi Avellanin samppanjakoulu. Minnellä on myös omaa maahantuontia pientiloilta Champagnesta - viinejä, joita ei pääse muualla maistamaan.

Tämän vuoden Star Wine List of the Year -finaalin tuomaristoon kuuluivat neljä kansainvälisesti arvostettua viiniasiantuntijaa: Doug Frost MS MW, Stefan Neumann MS, Piotr Pietras MS ja Jonathan Gouveia MS.

Jonathan Gouveia sanoi Minnestä jo International Open -alkukilpailun jälkeen:

“This sparkling wine list blew all the judges away – and nearly off our seats. Even a pessimist won’t find anything to complain about here. It is simply, dare I say, perfect. Bravo!”

Minne Champagne & Wine on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen kunnianhimoisimmista samppanja- ja viiniravintoloista. Tuore kansainvälinen voitto nostaa Minnen maailman parhaiden joukkoon ja vahvistaa suomalaisen ravintolakulttuurin näkyvyyttä kansainvälisellä näyttämöllä.

Minne on kerännyt lyhyessä ajassa vaikuttavan määrän kansainvälisiä ja kotimaisia tunnustuksia:

2026

🥇Gold Star in the category Best Sparkling Wine Linst 2026

🥇Sparkling Wine List of the Year International Open 2026

🥈 Austrian Wine List of the Year International Open, presented by Austrian Wine 2026

🥈 Best Long List of the Year International Open 2026

2025

🥇 Sparkling Wine List of the Year Finland 2025

🥈 Best Medium-Sized List of the Year Finland 2025

🥈 Austrian Wine List of the Year Finland, presented by Austrian Wine 2025

🥈 International Sparkling Wine List of the Year, presented by Nyetimber 2025

2024

🥇 Newcomer List of the Year Finland 2024

🥈 Best Medium-Sized List of the Year Finland, presented by Louis M. Martini 2024

🥈 Sparkling Wine List of the Year Finland, presented by Nyetimber 2024

Lisätiedot:

Minne Champagne & Wine

Eteläesplanadi 14, Helsinki

Toni Aikasalo, toni.aikasalo@minnehelsinki.fi, p. 044-2826660

Essi Avellan, essi@avelvino.fi, p. 040-7197197