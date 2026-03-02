Commodore julkistaa puhelimen, johon se valitsi Jollan eurooppalaisen käyttöjärjestelmän

Kaksi tietotekniikan historian merkkitekijää kohtaa nyt toisensa. Commodore, kaikkien aikojen myydyimmän tietokoneen takana oleva brändi palaa puhelinmarkkinoille Commodore Callback 8020 -simpukkapuhelimella, joka on suunniteltu auttamaan ihmisiä irrottautumaan jatkuvasta verkkoläsnäolosta. Puhelimen ytimenä toimii Sailfish OS, suomalaisen Jollan kehittämä eurooppalainen käyttöjärjestelmä, jonka juuret ovat Nokian MeeGo-alustassa.

Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö: yritys, joka toi tietotekniikan miljooniin koteihin 1980-luvulla, ja Euroopan ainoan riippumattoman mobiilikäyttöjärjestelmän luoja Jolla, rakentavat yhdessä puhelimen yksityisyyden suojaa arvostaville ihmisille.

Commodore Callback 8020 on suunniteltu rauhallisempaa arkea varten – puhelimeksi, jonka avulla käyttäjät voivat irtautua loputtomista syötteistä ja ilmoituksista samalla, kun he voivat edelleen hoitaa tarvitsemansa asiat. Commodore valitsi Sailfish OS:n, koska se eroaa markkinoita hallitsevista alustoista monin tavoin. Sailfish OS:n suunnittelun lähtökohtana on yksityisyyden suoja, se on riippumaton suurten teknologiayhtiöiden valvonnasta ja sillä on omaleimainen, ihmislähtöinen suunnittelukieli.

Myös yhteistyön synty on oma pieni tarinansa.

”Commodoren tiimi kävi läpi kaikki käyttöjärjestelmävaihtoehdot, ja ihastuivat Jollan Sailfish OS:n muotoiluun ja yksityisyyttä korostavaan lähestymistapaan”, kertoo Jollan toimitusjohtaja ja perustajaosakas Sami Pienimäki. ”Yhtiön toimitusjohtaja otti meihin yhteyttä, ja nyt lanseeraamme ikonisen puhelimen, ikonisen brändin kanssa, ikonisen käyttöjärjestelmän päällä. Ja kaiken takana on upea, kasvava kehittäjäyhteisö.”

Commodorelle valinta oli ennen kaikkea kysymys sellaisen tuotteen rakentamisesta, joka palvelee ihmisiä heidän hyödyntämisen sijaan.

”Commodore Callback on suunniteltu vastalääkkeeksi niille haitallisille vaikutuksille, joita nykyinen jatkuvan saavutettavuuden kulttuuri on aiheuttanut. Tämä ei rajoitu pelkästään sitoumukseemme estää sosiaalinen media ja verkkoselaimet käyttöjärjestelmätasolla”, sanoo Commodoren toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Peri Fractic. ”Yksityisyyttä on poljettu ja hyväksikäytetty aivan liian paljon viimeisten 20 vuoden aikana. Commodore Callbackin ansiosta käyttäjän data pysyy jokaisen omassa hallinnassa. Jolla on meille oiva kumppani, koska he ymmärtävät visiomme turvallisemmasta henkilökohtaisesta teknologiasta ja he ovat jo rakentaneet siihen ihanteellisen käyttöjärjestelmän.”

Molemmat brändit jakavat yhteisen perinnön ja vakaumuksen: teknologian tulisi antaa ihmisille enemmän hallintaa, ei viedä sitä pois. Commodore oli ensimmäinen yritys, joka demokratisoi henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn aikakauden harkitun suunnittelun ja saavutettavan hinnoittelun avulla. Sailfish OS puolestaan jatkaa eurooppalaisen mobiilikehityksen perinnettä, joka sai alkunsa Nokiasta. Yhdessä Commodore Callback 8020 tarjoaa käyttäjille aidon valinnanvapauden datan ja yksityisyyden suhteen.

Jolla ja Commodore esittelevät yhteistyötään 8.7.2026 Helsingissä järjestettävässä tapahtumassa. Samassa tapahtumassa juhlistetaan myös odotetun, uuden Jolla-puhelimen toimitusten alkamista.

Commodore Callback 8020 tulee pian ennakkotilattavaksi, ja toimitusten on tarkoitus alkaa ensi talven aikana. Paikan odotuslistalla voi varmistaa osoitteessa commodore.net/callback.

Commodore International Corporation

Commodore International Corporation on alkuperäisen Commodore-brändin ainoa virallinen haltija ja vaalija, joka jatkaa vuonna 1958 perustetun yhtiön perintöä. Jack Tramielin perustama yritys tunnetaan erityisesti kotitietokonevallankumouksen edelläkävijänä. Vuonna 2025 yritys siirtyi uuteen vaiheeseen uudistetun johdon alaisuudessa säilyttäen samalla alkuperäisen brändin ja tavaramerkin.

Yhtiön neuvonantajiin kuuluu useita alkuperäisen Commodore-tiimin veteraaneja, kuten Leonard Tramiel (perustaja Jack Tramielin poika) sekä Commodore 128:n ja kaikkien aikojen myydyimmän pöytätietokoneen, Commodore 64:n, keskeisiä suunnittelijoita. Yhtiön tavoitteena on kunnioittaa Commodoren perintöä samalla kun se vie sen uraauurtavaa henkeä eteenpäin nykyaikaisissa tietotekniikkakokemuksissa.

Tietoa Jollasta

Jolla on suomalainen teknologiayritys, jonka entiset Nokian insinöörit perustivat vuonna 2011. Yritys kehittää Sailfish OS -käyttöjärjestelmää, Euroopan ainoaa itsenäistä mobiilikäyttöjärjestelmää, ja valmistaa Jolla-puhelinta, jonka loppukokoonpano tapahtuu Salossa. Yhtiö palautui kotimaiseen omistukseen vuonna 2023 johdon yritysoston jälkeen ja alkuperäinen perustajatiimi toimittaa jälleen Jolla-tuotteita.