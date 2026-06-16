Varha ja elinkeinoelämä tiivistävät yhteistyötään: Uusi foorumi aloittaa syksyllä
17.6.2026 09:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue tiivistää vuoropuhelua alueen elinkeinoelämän ja yritysten kanssa.
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha), Turun kauppakamari ja Varsinais-Suomen Yrittäjät ovat sopineet, että ne perustavat kolmiportaisen yhteistyöfoorumin tiivistämään vuoropuhelua ja yhteistyötä Varhan ja alueen yritysten välillä. Tavoitteena on lisäksi kehittää Varhan palveluntarjontaa, parantaa markkinavuoropuhelua ja hankintoja sekä ylläpitää toimivaa markkinaa.
– Yhteistyöllä saadaan aikaan vaikuttavuutta. Kun Varha ja alueen yritykset kehittävät yhdessä ratkaisuja ja tekevät töitä toimivien palvelujen eteen, varsinaissuomalaiset saavat sujuvampaa hoitoa ja verovaroille enemmän vastinetta. Samalla koko maakunnan elinvoima vahvistuu, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jutta Wirén sanoo.
Elinkeinoelämän järjestöt ja Varha käynnistävät säännöllisesti kokoontuvat ohjausryhmän sekä yritys- ja järjestöfoorumin sekä yhteistyöryhmän, missä yritykset ja Varhan edustajat pääsevät aidosti keskustelemaan ja kehittämään yhteistyön tapoja.
– Yhteistyön kautta nostetaan keskusteluun ja ennakoidaan päätöksentekoon tulevia kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi palvelujen tuotantoon tai palveluverkkoon liittyviä asioita. Tavoitteena on, että yhteistyö Varhan ja palveluntuottajien kesken tiivistyy ja paranee ja myös mahdollisia esiin tulevia haasteita ratkotaan yhteistyössä, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo toteaa.
Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Turun kauppakamari esittivät yhteistyön tiivistämistä uuden foorumin avulla viime vuonna.
– Tavoitteenamme on, että varsinaissuomalaiset saavat tarvitsemansa palvelut. Varha haluaa, että yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja kumppanien kanssa on sujuvaa. Hyvinvointialueella on roolia myös alueemme elinvoiman kasvattajana, Varsinais-Suomen hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo.
Varha hankki vuonna 2025 ulkopuolelta tavaroita ja palveluja yli miljardilla eurolla.
Yhteistyö käynnistetään valmisteluvaiheen jälkeen, kun uusi yritys- ja järjestöfoorumi kokoontuu ensimmäistä kertaa 3. syyskuuta Turussa. Tilaisuudessa käydään keskustelua muun muassa Varhan palvelustrategian palveluntuottajalinjauksista sekä hyvinvointialueen hankinnoista ja markkinavuoropuhelun tilasta. Syksyn foorumiin kutsutaan yrittäjät ja järjestöjen edustajat.
Lisätiedot:
Jutta Wirén, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät, puh. 040 776 3640, jutta.wiren@yrittajat.fi
Kaisa Leiwo, toimitusjohtaja, Turun kauppakamari, puh. 040 5566 697, kaisa.leiwo@turku.chamber.fi
Tarmo Martikainen, hyvinvointialueen johtaja, puh. 050 558 4579, tarmo.martikainen@varha.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
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